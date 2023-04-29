Российский дрифт начинает сезон: кто станет чемпионом?

Первые соревнования серии состоялись уже в далеком 2010 году. С тех пор расширилась география и этапов, и команд, и участников. И вот 14-й сезон RDS GP готовится принять старт. О том, каким он будет, рассказывает руководитель Российской Дрифт Серии Дмитрий ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

- Великолепная семерка ярких этапов. Какова она?

- Первый этап нового сезона RDS GP по уже сложившейся у нас традиции пройдет на трассе Moscow Raceway 29-30 апреля. Автодром, принимавший гонки мирового уровня, славится своей инфраструктурой и дарит невероятно яркую борьбу. Атмосфера здесь особенно гоночная. Зрители, кто уже бывал на старте предыдущих сезонов RDS GP, могут рассказать о своих впечатлениях. Мы вернемся на Moscow Raceway еще раз осенью – 2-3 сентября, перед финалом чемпионата. Прошлогодний эксперимент с обратной конфигурацией этой трассы признан успешным. Так что по накалу борьбы и зрелищности шестой этап точно не уступит первому.

В начале июня отправимся в Нижний Новгород. Трасса NRing известна своей затяжной дугой, а трибуна находится так близко к гоночному полотну, что автомобили проносятся буквально под ногами у зрителей. В начале июля соревнования пройдут на «Игоре Драйв» под Санкт-Петербургом, а 22-23 июля – снова московский этап, но на ADM Raceway в Мячково.

В августе пилотов RDS GP встретит Красноярск. На легендарной трассе «Красное кольцо» выросло не одно поколение мощных сибирских дрифтеров. Здесь всегда аншлаг, билеты раскупаются задолго до начала этапа. Финал сезона пройдет в октябре, и по традиции его примет «Сочи Автодром».

Фавориты и андердоги? В дрифте каждый может стать чемпионом

- В дрифте каждый пилот может стать чемпионом. Дрифт тем и прекрасен, что он настолько непредсказуем, особенно в начале сезона. Конечно, все, кто боролся за чемпионство в прошлом году, остаются претендентами на титул. Но я смотрю, как на зимних соревнованиях пилоты выступают, тренируются – прямо радостно это видеть. У нас много крутых ребят, которых еще пока не балует публика своим вниманием, у них нет известности, но они могут себя показать. Так что все, кто заявятся в RDS GP 2023, – уже претенденты на чемпионство.

Свежая кровь в чемпионате - новые пилоты, новые команды

- Главным изменением этого года стала реформа системы допуска спортсменов к участию в RDS GP. Если раньше, чтобы стать участником, нужно было занять призовые места в младших сериях либо где-то за рубежом, то сейчас мы хотим влить больше свежей крови. Будут новые лица, которых раньше болельщики нашего чемпионата не видели, но это очень талантливые ребята. Все это новые имена.

Отдельных зачетов для дебютантов серии у нас не предусмотрено. RDS GP все-таки топовый чемпионат, один из сильнейших на мировом уровне, поэтому тут зачет один. Для новичков есть младшая серия, которая называется RDS EUROPE, в ней в прошлом году было около 100 участников. Так что там, пожалуйста, туда каждый может войти и участвовать.

Команд с каждым годом становится больше, потому что РДС уже много лет проводит целенаправленную работу по развитию института профессиональных гоночных команд. Но с точки зрения пилотов, за прошедший сезон мы по понятным причинам, конечно, потеряли с десяток спортсменов с мировым именем. Тем не менее все очень хотят участвовать в RDS GP. Мы общаемся практически со всеми иностранными пилотами, которые у нас раньше ездили. Все, конечно, очень скучают и хотят к нам приехать. Они понимают, что чемпионат очень, очень сильный. Надеюсь, рано или поздно они найдут способ к нам приехать. Мы открыты для всех, у нас ограничений по участию нет: есть лицензия, есть разрешение организаторов, пожалуйста, приезжай.

В RDS GP 2023 будут пилоты из-за рубежа, как минимум, из Китая, Казахстана и Белоруссии. Я надеюсь, что где-то к середине сезона мы сможем организовать и другие страны. Проблемы всегда с техникой: многие иностранные пилоты не в состоянии привезти свои автомобили, потому что они участвуют и в своих чемпионатах тоже. Естественно, когда такие дальние расстояния, нужно готовить под RDS отдельную машину. Так, кстати, было, когда у нас ездили Дайго Сайто, Джеймс Дин и Николас Бертанс, все мировые звезды. С самого начала мы организовывали им перевозку машин, таможенное оформление, все как положено, а после сезона отправляли их назад. Сейчас с логистикой и оформлением, понятное дело, стало гораздо сложнее. Поэтому мы ищем пути, разговариваем с командами, что бы они были готовы предоставлять свои машины в аренду пилотам. Надеюсь, что получится.

Моношина остается, телеметрии станет больше

- Серьезных изменений в техническом регламенте не будет. Они были в прошлом сезоне, когда серия перешла на «моношину». Это, кстати, порадовало и пилотов, и зрителей. Мы прервали «шинную борьбу», зато позволили сэкономить бюджеты и облегчить логистику участников. С точки зрения правил, тоже глобальных изменений нет. Надеюсь, что получится увеличить объем участия нашей системы телеметрии Drift Dynamics в судейских оценках. Но об этом поговорим уже на первом этапе, тогда точно понятно будет, сработает или нет.

Судейский состав снова будет постоянным на протяжении сезона. К судьям прошлого года Максиму Ахтямову и Антону Новикову присоединится Владимир Сафонов. Он участник RDS EUROPE, пилот с огромным опытом в дрифте, сам родом из Красноярска, хотя сейчас живет в Петербурге. Я тоже, естественно, остаюсь всегда на подхвате, запасным.

От COVID было больше проблем, чем от санкций

Сильнее всего по нам ударила пандемия, а не санкции. 2020 год стал очень жестким, даже жестоким испытанием. Но мы вышли из него уже более подготовленными к турбулентности. Все команды давно перестроили свои логистические схемы и теперь работают с запасом времени. Запчасти, покупаются более чем заранее. Например, у нас до сих пор приходят заказы, оформленные еще в 2022 году. Все знали, что это на будущий год пойдет, но заказывали. Так что здесь, мы подготовлены. Я не могу сказать, что сейчас есть какие-то суперсложности с доставкой запчастей или с покупкой. Все более-менее нормально.

С заботой о молодежи – будущее российского дрифта

Изначально мы создавали младшую серию RDS EUROPE как раз для того, чтобы готовить смену и помогать в становлении новых пилотов и команд. Принципиальное отличие от старшей серии Гран-при – это ширина шины. Если в RDS GP мы едем на колесах 265 мм, то в младшей серии – это 235 мм. Соответственно под эту ширину и выстраиваются машины, мотор, трансмиссия. И для участия в RDS EUROPE не нужны сверхмощные моторы или сверхнадежная трансмиссия, как для Гран-при. Есть много недорогих решений с бывшими в употреблении коробками и приводами, что снижает бюджет. Плюс любой пилот GP может принимать участие, в том числе, и в RDS EUROPE, чем они регулярно пользуются. Например, в Рязани раньше было самое популярное место. То есть приезжают просто потренироваться. А с учетом того, что в младшей серии очень много молодых амбициозных ребят, готовых дать бой любому, самому знаменитому чемпиону, участие таких опытных пилотов всегда очень ценилось.

Два года назад мы провели очень удачный эксперимент: начали приглашать команды RDS GP участвовать в судействе RDS EUROPE. То есть на каждом этапе одна из топовых команд GP командирует своих представителей. Раньше было по трое судей от команд. Сейчас, наверное, будем делать двоих пилотов RDS GP и одного постоянного судью, который будет судить на всех этапах чемпионата, чтобы судейские задания были единообразными.

Такая практика приносит спортсменам огромную пользу. Они всегда могут прийти к своим судьям, которых они хорошо знают, уважают, доверяют и задать любые вопросы, не только по системе оценки или критериям судейства, а по настройкам машины, в том числе. Я часто был свидетелем того, как на брифингах Георгий Чивчян (Гоча) или Аркадий Цареградцев (Царь) давали советы, как лучше настраивать машину. Потому что с высоты судейской вышки они видят, где пилоты ошиблись в настройках. Это сразу понятно опытному взгляду, и гонщики не жадничают, делятся с пилотами этой информацией. Такая помощь сильно развивает младшую серию.

Кроме того, в прошлом году мы провели еще один эксперимент, который всем понравился. Голосованием зрителей мы выбирали двух пилотов RDS EUROPE, которые в рамках этапа RDS GP выступали перед зрителями в показательном заезде. Да, это не было зачетное выступление, потому что и машины, и требования разные, но зрители увидели мастерство этих молодых пилотов. Для гонщиков – это огромный стимул. Думаю, в этом году повторим.