Вы переживали, что впервые за пять лет в чемпионате мира не будет российского пилота? Похоже, переживали зря!

На последнюю вакансию в паддоке осталось лишь два претендента. И оба – из нашей страны.

С вероятностью в 99 процентов второе место в «Уильямсе» достанется россиянину – либо Сергею Сироткину, либо Даниилу Квяту. Как так получилось? И у кого больше шансов? «Советский спорт» анализирует ситуацию.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?

А началось все летом, когда в паддоке всерьез заговорили о возможном возвращении Роберта Кубицы. Его карьера в «Формуле-1» прервалась перед началом сезона-2011 из-за страшной аварии на ралли в Италии. Поляк с трудом выжил, еще сложнее оказалось сохранить ему руку – врачи всерьез обсуждали вариант ампутации. К счастью, обошлось, но о возвращении в главную серию планеты речи уже не шло – с такой-то травмой!

Все изменилось спустя семь лет. Роберт не бросил автоспорт, вновь стал гоняться в ралли и вдруг всерьез задумался о «Формуле-1». Слухи оказались не слухами – кандидатурой Кубицы заинтересовались в «Рено». Французская команда уже поняла, что с Джолионом Палмером каши не сваришь, но еще не знала, удастся ли выкупить у «Ред Булла» Карлоса Сайнса. Роберт казался идеальным вариантом. При условии, что он готов управлять болидом «Формулы-1». Что готов к серьезным нагрузкам. Что рука не подведет его в критический момент. И что он не растерял свою прежнюю скорость.

Кубице устроили ряд закрытых тестов на болидах «Рено» прошлых лет. Он активно работал на симуляторе команды. И… на этом все закончилось. Никаких официальных заявлений, никаких комментариев. Просто стало понятно, что ничего всерьез обнадеживающего из этих тренировок в Энстоуне не вынесли. Ни для себя, ни для Кубицы. Владея всей телеметрией, следя за состоянием и готовностью пилотов, в «Рено» могли сравнить поляка не только со своими действующими гонщиками. Но и с резервным пилотом.

Им, если кто не помнит, у французской команды в прошедшем сезоне был молодой, 22-летний Сергей Сироткин.

Судя по всему, впечатлить потенциальных боссов Кубица не сумел. В том числе – на фоне россиянина. Вариант с «Рено» для Роберта закрылся. А вскоре в Энстоун из «Торо Россо» переехал Сайнс.

ЧЕМ ПРОДОЛЖИЛОСЬ?

И это означало, что перспектив в команде нет не только у поляка. У Сироткина – тоже. Ведь аренда испанца рассчитана до конца сезона-2018.

Чемпионат продолжался, слухи плодились. Вакансий на будущий сезон и так было немного, постепенно осталась одна – в «Уильямсе». Но вместе с тем росла и неопределенность – кто именно станет напарником Лэнса Стролла?

А кандидаты плодились!

Расстался с «Ред Буллом» Даниил Квят – расстался недобро, по слухам – на повышенных тонах. И в тот же день (после гонки «Гран-при США») уфимца заметили в боксах британской команды в компании одного из ее главных боссов, технического директора – Падди Лоу.

Фелипе Масса никак не мог решить, стоит ли ему завершать карьеру.

Вновь объявился Кубица – красивая история с возвращением некогда звездного гонщика после тяжелой травмы плотно владела умами и журналистов, и болельщиков, и боссов разных «конюшен».

Обрисовался на горизонте Паскаль Верляйн, который уже летом понял – в «Заубере» для него на будущий сезон нет места.

Наконец, никуда не делся Пол Ди Реста – резервный пилот «Уильямса», даже проехавший в этом году гонку в Венгрии (где шотландец подменил заболевшего Массу).

Только кандидатуры как всплывали, так и отсеивались.

Масса все-таки понял – пора уходить.

Верляйн остался без финансовой поддержки «Мерседеса» – немецкая компания четко дала понять, что больше не намерена вкладывать деньги в Паскаля (похоже, слухи о непростом характере и проблемах с рабочей этикой немца – не такие уж слухи).

Ди Реста? Его кандидатура изначально вызывала скепсис. 31-летний шотландец и так-то в «Формуле-1» звезд с неба не хватал, да еще и не выступал четыре года. Зачем тащить такого гонщика обратно в кокпит?

Пропал с горизонта и Квят. Вылетев из «Торо Россо», уфимец исчез с радаров прессы. Не давал интервью, не выпускал заявлений через свою пресс-службу, не светился на мероприятиях. Разве что стал приглашенной звездой на тестах новичков «ЕвроНаскара», да, по слухам, задумался о вариантах с «Формулой-Е».

И их осталось двое – на шинные тесты в Абу-Даби после последнего этапа «Уильямса» позвал двух кандидатов. Кубицу. И – внезапно! – не фигурировавшего раньше в списках интересов команды Сироткина.

К ЧЕМУ ПРИШЛО?

– Я показал все, что мог. Больше от меня ничего не зависит, – отметил после тестов Сироткин. И это не воспринималось как признак поражения. Наоборот, все поняли – шансы Сергея резко возросли!

Формально, в протоколе дня Кубица оказался выше. Но это ничего не значило. Свой лучший круг поляк проехал на новом, сверхмягком комплекте резины (он появится в гонках только в будущем году) – «гиперсофте». Сироткин – на обычном «софте» (разница – три уровня жесткости!). С поправкой на различные температуры трека (пилоты делили один болид и выезжали на трассу в разное время дня) стало понятно, что темп Серея выше темпа Роберта на секунду с круга! И это подтверждало не только их лучшее время. На длинных сериях Сироткин также был стабильно быстрее – на ту же секунду.

От «Уильямса» не было каких-то крутых заявлений. Не было конкретных комментариев. Пилотов поблагодарили за работу. Отметили, что оба справились с задачей. И… всем все стало ясно.

Как и в случае с «Рено», Кубица не убедил работодателей, что его стоит приглашать в состав. Но и кандидатура Сироткина не осталась единственной.

Потому что спустя пару дней в европейскую прессу просочилась важная новость – на симуляторе в Гроуве активно работает Квят!

ЧЕМ ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ?

Это было две недели назад. Теперь новости последних суток. Неофициальные, не подтвержденные пресс-службами команды или пилотов, но из авторитетных источников, которые крайне редко ошибаются:

– В «Уильямсе» основательно изучили данные с тестов в Абу-Даби и приняли решение отказаться от варианта с приглашением Кубицы. Скорости у поляка нет.

– Спонсоры Сироткина (он входит в программу SMP Racing, поддерживающую многих российских пилотов в разных молодежных и не только молодежных сериях) готовы предложить команде 15 миллионов долларов в год за место для него в основном составе.

– Если переговоры с Сергеем и его спонсорами зайдут в тупик, единственная альтернатива москвичу – Даниил Квят. Остальные отсеялись по описанным выше причинам.

Выходит, на последнее место в паддоке претендуют ровно два гонщика. И оба – из России! Но у кого выше шансы?

Сироткин – быстр, талантлив, еще раз быстр, а также – стабилен. Это важные качества. Но у него нет опыта, у него за плечами – лишь молодежные серии и несколько пятничных практик в составе «Заубера» и «Рено». Первый пилот «Уильямса» – 19-летний Лэнс Стролл. Сын фактического владельца команды с гарантированным местом в кокпите. Отнюдь не бездарный, но без потенциала суперзвезды. Брать такому в партнеры еще одного юного дебютанта – солидный риск, ведь «Уильямс» ставит перед собой серьезные цели вплоть до борьбы за место в топ-4 Кубка конструкторов.

Квят старше Сироткина всего на год, но у него за плечами – четыре сезона в «Формуле-1», опыт выступлений за «Ред Булл», два подиума и репутация талантливого, быстрого гонщика, о чем до сих пор говорят его уже бывшие боссы (от Франца Тоста до Кристиана Хорнера). При этом британской «конюшне» все-таки нужны деньги – это не скрывается. А у Квята, вроде как, серьезной финансовой поддержки сейчас нет.

Так что кому достанется место – вопрос. Оба пилота его точно достойны. Вопрос к команде, что для нее важнее – бюджет или опыт напарника Стролла? Если первое – победит Сироткин. Если второе – Квят. В любом случае, без российского гонщика мы в новом году не останемся!

PS. «А это точно?» – спросит скептично настроенный читатель. Конечно, нет! «Формула-1» непредсказуема. Даже из этого текста видно, как резко менялась ситуация день ото дня. Может и опять измениться. Но времени на поиск иных вариантов у «Уильямса» осталось мало. Один процент на то, что таковой найдется и выиграет. Но 99 процентов – на то, что место достанется кому-то из пары Квят/Сироткин.

Верьте в наших парней!