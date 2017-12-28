О ТИТУЛЕ ХЭМИЛТОНА

Не секрет, что без быстрой машины чемпионат не выиграть. От скорости болида зависит 60-70 процентов успеха. Но оставшиеся 30-40 процентов – это вклад гонщика. И они невероятно важны! Мы видели в этом сезоне, какую конкуренцию тому же Льюису составил Себастьян Феттель. И видели, что Валттери Боттас, только зимой пришедший в команду, Феттелю уступает (что отражает, в том числе, итоговый зачет). Возможно, дело в адаптации – посмотрим, как для финского пилота сложится следующий год. Пока же он проигрывает Хэмилтону в скорости, а значит, что без Льюиса «Мерседес» не взял бы титул.

Но все сложилось, как сложилось. Хэмилтон стал четырехкратным. И его точно можно назвать одним из величайших гонщиков в истории. Как по скорости и таланту. Так и по результатам.

О ПРОГРЕССЕ «ФЕРРАРИ»

В «Феррари» заметно прибавили по сравнению с прошлым годом. И подарили нам интригу. По сути, вплоть до осеннего турне по Азии никто не знал, как завершится борьба за титул. Потом неудачи в Малайзии, Сингапуре, Японии расставили все по своим местам, а «Мерседес» серьезно оторвался. Но почему так вышло? Возможно, в Брэкли лучше работали над обновлением машины. Все их новинки добавляли скорости, и в ключевой момент это сыграло свою роль. Возможно, что в «Феррари» просто поняли – в этом сезоне им не победить. И ближе к осени сосредоточились на разработке нового болида, делая ставку на следующий чемпионат. Мы точно не знаем. Но ответ на многие вопросы будет известен уже зимой – когда начнутся первые тесты.

ОБ ОТСТАВКЕ КВЯТА

Нельзя судить о результатах просто со стороны – не зная ситуацию внутри команды. У Квята были неудачи. У него ломалась техника. Но делать выводы о том, провалил он сезон или нет, я просто не могу. В «Формуле-1» любой успех зависит от огромного количества деталей. Как относятся к пилоту в команде. Какая атмосфера в боксах. Поведение и настройки машины – настолько тонкая вещь, что любая мелочь может серьезно повлиять на скорость. А значит – и на результаты гонщика. Конечно, может быть обидно, когда пилоту не дают провести сезон до конца. Но мы не знаем, что к этому привело. Не знаем, что помешало Даниилу выступить лучше.

При этом пока есть шанс остаться в «Формуле-1», пока имеются места в других командах, за них надо бороться. Не выйдет сейчас, можно попробовать через год. И тут все зависит от Квята – ставит ли он сам перед собой такую цель.

О ПОБЕДАХ ФЕРСТАППЕНА

На фоне молодых пилотов Макс выделяется! Ферстаппен – быстр. У него есть талант. С этим больше невозможно спорить. Но нельзя спорить и с тем, что в «Формуле-1» все порой резко меняется. А успех конкретного гонщика зависит от большого числа факторов.

Макс уступил Риккиардо по очкам. При этом часто его подводила машина, а в квалификациях голландец часто опережал напарника – несмотря на весь опыт Дэна. Ему всего 20 лет, а за плечами – уже три победы. Макс многим нравится тем, как ведет себя в гонках – он часто рискует, не боится идти на обгоны. Но это свойственно юным пилотам – когда приходит зрелость и опыт, начинаешь действовать более расчетливо. Станет ли Ферстаппен чемпионом мира? По тому, что мы уже видели, по его результатам, можно уверенно сказать – шанс есть. Но давайте запасемся терпением. И посмотрим, какую машину подготовит для Макса «Ред Булл».

О ВОЗМОЖНОМ ВОЗВРАЩЕНИИ КУБИЦЫ

Если бы не та авария и травма, Роберт уже гонялся бы в «Феррари» и боролся бы с Феттелем за титул. А может, и чемпионом бы стал. Кубица – сильный гонщик и жаль, что его карьера прервалась столь обидным образом. Может ли он снова быть быстр? Конечно, за 7 лет многое поменялось. Но не думаю, что Роберту надо много времени на то, чтобы «вкатиться». Все упирается в его руку. Нагрузки в «Формуле-1» высокие. Да, их снижает гидроусилитель, но для управления машиной нужны обе руки. Одна помогает другой в любом повороте. Если Роберт полностью восстановился, и он действительно вернется в «Формулу-1» - это будет красивая история. Как талантливый гонщик, он свой шанс заслужил.