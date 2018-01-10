Даниил Квят, разорвав отношения с «Ред Буллом», вошел в состав «Феррари»! Правда, пока лишь в роли пилота по развитию. «Советский спорт» - о том, что это значит и какое будущее может ждать уфимца.

КАК РАЗВИВАЛИСЬ СОБЫТИЯ?

Квят окончательно расстался с «Ред Буллом» еще в октябре, сразу после «Гран-при США». Его контракт был расторгнут досрочно. Тогда же, еще в Остине, уфимец был замечен в моторхоуме «Уильямса» за беседой с техническим директором команды Падди Лоу. Чуть позже все узнали – кандидатура Квята всерьез рассматривалась на место призового гонщика «конюшни». Да, Даниил не выступил на шинных тестах в Абу-Даби, зато поработал на симуляторе команды на ее базе в Гроуве.

Тем не менее, к декабрю все поняли – главным претендентом на второе место в «Уильямсе» остался другой российский гонщик, Сергей Сироткин. Он впечатлил всех скоростью в том самом Абу-Даби, в одну калитку «укатав» Роберта Кубицу. У него – солидная финансовая поддержка и возможность пополнять бюджет команды на 15 миллионов долларов в год (для не самой богатой «конюшни» - весьма серьезный аргумент). Скорее всего, в ближайшую неделю «Уильямс» объявит официально о соглашении с Сироткиным, так что без нашего пилота на стартовой решетке в новом сезоне мы все же не останемся.

Но что же было с Квятом?

Даниил в собственном стиле хранил молчание, не давая интервью и не выпуская официальных заявлений через личную пресс-службу, которой обзавелся прошлым летом. И вот – внезапная новость! Причем – от «Феррари». Квят – новый гонщик по развитию «Скудерии». Он не будет выступать в «Гран-при», его вряд ли посадят за руль в пятничных практиках. Но россиянин будет появляться на этапах, а основная его роль – активная работа на симуляторе на базе в Маранелло. И помощь призовым пилотам с поиском настроек для болида.

Второстепенная, но ответственная роль.

ЗАЧЕМ ЭТО «ФЕРРАРИ» И КВЯТУ?

Тут три главных вопроса. Зачем это Квяту? Зачем это «Феррари»? И какие перспективы Даниила в плане возвращения в «Формулу-1»?

Пойдем по пунктам.

Россиянин не успел найти достаточной финансовой поддержки, чтобы пробиться в тот же «Уильямс». Вакансии в других командах и так были закрыты. Значит – шансов остаться на стартовой решетке у него не было. Всегда, конечно, можно перейти в другую серию, но где гарантия, что у тебя получится вернуться в «Формулу-1»? Контракт пилота по развитию, по крайней мере, подразумевает, что ты не выпадаешь из обоймы. Ты продолжаешь оставаться в паддоке, ты - на виду у конкурентов. Это гораздо лучше, чем уйти в тень, из которой уже можешь не выбраться. В королевских гонках не только быстрые болиды – здесь само время летит очень быстро. Потеря года – страшная потеря. Как правило – необратимая. Сейчас же Даниил будет иметь возможность крутиться в мире в «Формулы-1», причем в составе главной команды всего чемпионата. Это серьезно!

Зачем же Квят «Феррари»?

Более скромные команды часто берут в пилоты по развитию молодых гонщиков. Желательно – с финансовой поддержкой. Но в Маранелло в деньгах не нуждаются. У них серьезный пул юных спортсменов, которых здесь ведут с прицелом на «Формулу-1». В новом сезоне за «Заубер» поедет Шарль Леклер. В запасе есть и Тони Джовинацци. И монегаск, и итальянец – выпускники молодежной Академии «Феррари». На них (прежде всего – на Леклера) «Скудерия» делает ставку в будущем. Хватает и других, более юных гонщиков. Включая 18-летнего россиянина Роберта Шварцмана (в этом году поедет в «Формуле-3»).

Но Квят – особый случай.

У него за плечами – 4 года в «Формуле-1». У него - опыт работы в топ-команде («Ред Булле»), пусть и не в лучший для нее период. У него за плечами – два подиума. При этом Даниилу до сих пор – всего 23 года. Невероятный сплав опыта и юности! И, разумеется, таланта. А к скорости уфимца вопросов нет. Провал в прошлом сезоне – почва для критики, но те, кто видят ситуацию масштабно, прекрасно понимают – вина Даниила в плохих результатах гораздо меньше, чем у его начальников. И в «Торо Россо», и в «Ред Булл» - вообще. Из всех свободных гонщиков другого парня, который лучше бы помог в работе над болидом, просто нет! А ведь «Феррари» нужна такая помощь.

Как-никак, надо за титул бороться!

И ЧТО В ПЕРСПЕКТИВЕ?

Контракт Кими Райкконена истекает в конце этого года. И вряд ли финн останется в чемпионате мира. Ему и так-то 38 лет. У него нет мотивации. Соглашение с Кими продлили не столько за былые заслуги, сколько из-за того, что с ним комфортно Себастьяну Феттелю. Но надо ведь думать о будущем!

А кто заменит Айсмена?

Самый очевидный кандидат – Даниэль Риккиардо. Он тоже отправляется на вольные хлеба после сезона-2018. И австралиец демонстративно не спешит подписывать новый контракт с «Ред Буллом». Однако вдруг «Быки» все-таки сделают такое предложение, от которого Дэн не сумеет отказаться? И кто тогда пойдет в «Феррари»? Шарль Леклер?

Леклер, конечно, талантлив. Но парню – 20 лет. И в лучшем случае он успеет провести всего один сезон в чемпионате мира, причем – в скромнейшем «Заубере». Этого мало для перевода в топ-«конюшню»! Если, конечно, Шарль чем-то нас не удивит. Он может, в принципе… Но вдруг не получится?

Всегда нужен запасной вариант!

Квят в этом плане – идеален. Он будет подстегивать Кими, давая понять, что расслабляться не следует – и если Райкконен опять угодит в кризис, что с ним часто случается, финна вполне способны заменить уже по ходу предстоящего чемпионата. Он будет мотивировать юных парней из Академии «Феррари» - чтоб те не думали, что им открыта дорога к кокпиту болида команды. Даниил точно найдет общий язык со «Скудерией». Он вырос в Италии (в Риме). Он начинал здесь карьеру. Он идеально знает итальянский. Он главных успехов добился с инженером Марко Матассой, который тоже перешел из «Торо Россо» в «Феррари» буквально несколько недель назад. В истории полно примеров, когда пилот на время уходил на «понижение», в резерв, зато потом делал рывок вперед, реанимируя карьеру. Из последних – Роман Грожан. Из самых ярких – Фернандо Алонсо. Может, удастся и Квяту?

Да, шансов не так много. Но они есть. И если через год уфимец вдруг станет призовым гонщиком «Феррари» - не удивляйтесь. А просто помните – мы вас предупреждали. Это возможно!