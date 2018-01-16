Мы знали об этом еще в декабре, но теперь все официально: Сергей Сироткин – призовой пилот «Уильямса»!

«Советский спорт» – о том, как молодой московский гонщик стал третьим россиянином, который будет выступать в чемпионате «Формулы-1».

«Я рад сообщить, что в этом году буду выступать на «Уильямс». Для меня большая честь дебютировать в «Формуле-1» за этот легендарный коллектив. Уже не терпится сесть за руль болида. Увидимся в Барселоне!».

Пока этот пост Сироткина на его странице в соцсетях собирает лайки, а под новостями о контракте россиянина копятся гневные комментарии польских болельщиков, давайте разберемся – что помогло Сергею пробиться в мир «Больших призов».

ДАВНО НА ВИДУ

Гонщик, стартующий в Гран-при, которому едва исполнилось 18 лет? Теперь мы знаем подобные примеры – Макс Ферстаппен дебютировал и вовсе в 17, вскоре к нему добавился Лэнс Стролл. Но первым мог стать именно Сироткин!

Именно это обещал всем «Заубер» летом 2013 года, когда анонсировал контракт с Сергеем на чемпионат-2014. Не на должность тест-пилота или пилота по развитию. А именно как призового гонщика! Тогда швейцарцы подписали соглашение с рядом российских спонсоров. Москвич начал активно появляться в паддоке, а «Формула-1» замерла в предвкушении дебюта самого юного участника чемпионата в ее истории.

Но «Заубер», в итоге, все переиграл. Подписал сначала Гидо ван дер Гарде, потом «забыл» про голландца ради финансовых вливаний из Мексики под Эстебана Гутьерреса. Ван дер Гарде ничего спускать на тормозах не стал – а обратился в суд и вынудил боссов из Хинвиля выплатить большую неустойку (несколько миллионов евро). Но у Сироткина была другая ситуация. На время он стал резервным гонщиком команды. И даже выступил в пятничной практике самого первого Гран-при России. Российские болельщики тогда особо не расстроились – ведь в «Торо Россо» появился наш же Квят. А сам Сергей, как и его окружение, прекрасно понимали – слова словами, но для достойного дебюта он в тот момент все же был не готов.

УСПЕХИ В МЛАДШИХ СЕРИЯХ

Да, надо было набираться опыта. И лучше – в молодежных сериях, чем сразу в жерновах «Формулы-1». Сезон-2014 Сироткин провел в «Мировой серии Рено», в которой выступал с 2012 года. Резко прибавил в результатах. Претендовал на титул, выиграл гонку домашнего этапа на Moscow Raceway. Но из-за частых проблем с техникой и, порой, собственных ошибок остался пятым по итогам общего зачета. Первым тогда, кстати, стал нынешний пилот «Рено» Карлос Сайнс.

В 2015-м состоялся переход в GP2 – в состав команды Rapax. Со Стоффелем Вандорномбиться за титул в тот год было бессмысленно, но от Сироткина и не ждали чемпионства. Того, что он внезапно ворвется в тройку лучших на незнакомой, очень мощной технике, тоже не ждали многие! Но россиянин отметился победой, поул-позицией и быстрым кругом (все – в Сильверстоуне), плюс регулярно попадал на подиум и завершил год бронзовым призером! После чего остался в серии еще и на сезон-2016.

Уже чтобы стать чемпионом.

Увы – не вышло. Подиумов и побед стало больше, но и проблем с техникой – тоже. В итоге именно они серьезно помешали москвичу навязать бой пилотам «Премы», доминировавшей в тот год. Пьер Гасли с грехом пополам опередил в общем зачете Тони Джовинацци, но третья строчка вновь осталась за Сергеем.

На этом с молодежными чемпионатами пришла пора закончить. Сироткину исполнился 21 год. Кататься дальше в GP2 (ставшей «Формулой-2») было бессмысленно. Тут – либо переход в чемпионат мира. Либо же поиск вариантов в других престижных сериях.

ОПЫТ В «ФОРМУЛЕ-1»

Приоритет – конечно, «Формула-1»!

Пусть сделка с «Заубером» не привела к дебюту, но в паддоке Сироткин засветился. Получил опыт выступлений в практиках, отметился на молодежных тестах. Юный, талантливый и быстрый гонщик попал на карандаш к боссам других «конюшен», и в итоге весной 2016 года Сергея пригласили тест-пилотом в «Рено».

Конечно, свою роль сыграла и поддержка – SMP Racing обеспечила Сироткина необходимыми финансами, без которых в мире автоспорта никуда. Но руководство в Энстоуне неоднократно отмечало – деньги деньгами, только на первом месте – скорость. И у Сергея она есть. Работая с командой, он получал огромный опыт, присутствуя на базе, на бриффингах с инженерами и периодически участвуя в пятничных практиках разных Гран-при (не только в Сочи). В какой-то момент россиянин считался претендентом и на роль призового пилота, поскольку быстро стало ясно – Джолион Палмер с ней откровенно не справляется. Когда британца стали просить на выход, то именно Сироткин вполне мог заменить его в кокпите уже минувшим летом! Однако в Энстоуне договорились с Карлосом Сайнсом (точнее – с «Ред Булл», что те отпустят испанца в аренду). И стало понятно – минимум до 2019-го Сергею здесь ничто не светит.

Так его менеджеры переключились на «Уильямс».

БЫЛ БЫСТРЕЕ КУБИЦЫ

К осени прошлого года в «Формуле-1» осталась лишь одна вакансия на чемпионат-2018. Формально в тот момент не объявил состав и «Заубер», но всем было понятно – за швейцарцев выступят Маркус Эриксон и Шарль Леклер. Так что за место в «Уильямсе» развернулась очень серьезная борьба!

Фелипе Масса завершил карьеру, поскольку понял – продлевать его не будут. А главным претендентом на роль партнера Лэнса Стролла стал Роберт Кубица. Да, были и другие варианты. Расстался с «Ред Буллом» Даниил Квят. Паскаль Верляйн потерял место в «Заубере». Плюс у «Уильямса» в резерве «завалялся» Пол ди Реста. Но все же именно поляк считался фаворитом в этой гонке.

Красивая история – пилот со звездным прошлым готов вернуться в «Формулу-1» спустя семь лет после жуткой аварии в ралли! Кубица сделал первую попытку еще летом, надеясь пробиться в «Рено». Ему даже устроили ряд закрытых тестов, после чего… все стихло. В Энстоуне полностью переключились на вариант с Сайнсом, и всем стало понятно, что либо скорость Роберта их не впечатлила. Либо возникли серьезные сомнения в физической готовности поляка (после такой-то травмы руки!).

Но Кубица не сдался. И стал общаться с «Уильямсом».

В Гроуве оценили перспективу, но поняли – за «красивые глаза» подписывать контракт не стоит. И пригласили Роберта на тесты в Абу-Даби по окончании сезона. Туда же позвали и Сироткина. Чтобы сравнить двух гонщиков живьем.

Пусть в протоколах Кубица остался выше, это не значило ровным счетом ничего. Анализируя скорость пилотов на длинных отрезках, с учетом предоставленных им шин, стало понятно – Сергей быстрее. На порядок! Точнее – где-то на секунду с круга. То, что быстрейший круг показал все же Роберт, объяснялось просто – этот результат он продемонстрировал на более мягком типе резине и в более жаркое время дня. Что, конечно, влияло на скорость.

Спустя пару недель по возвращении из столицы ОАЭ команда Кубицы де-факто признала поражение. Даже его отец отметил, что шансов на контракт немного. Менеджер Роберта (в роли которого внезапно оказался Нико Росберг) пытался уговорить команду дать Кубице последний шанс. И подписать контракт на 7 гонок сезона. Мол, если все-таки не убедит в своей возможности гонять на высшем уровне – тогда меняйте!

Вот только в «Уильямсе» на тот момент уже все решили. В пользу Сергея.

И ВОТ – ИТОГ

Формальная договоренность о соглашении с Сироткиным была достигнута в декабре. Остальные претенденты отпали. Квят и Верляйн, при всем таланте, имеют ряд претензий со стороны прежних работодателей. А главное – не имеют финансовой поддержки. Тогда как спонсоры Сергея готовы пополнять бюджет команды на 15 миллионов долларов в год. Ди Реста же и вовсе всерьез не рассматривался, как кандидат на возвращение в «Формулу-1». Осталось утрясти детали, дождаться первых траншей – и можно было официально объявлять о контракте.

Это случилось сейчас.

–Мало сказать, что я рад и горд войти в состав столь знаменитой команды! – признался Сироткин. – Чтобы попасть в нее, пришлось проделать огромную работу. Теперь я по-настоящему счастлив! И, конечно, очень благодарен всем, кто участвовал в этом процессе. Сейчас моя мечта осуществилась.

– Нам потребовалось время, чтобы проанализировать все варианты, – добавила Клэр Уильямс, вставшая у руля команды своего отца – железного сэра Фрэнка. – Философия «Уильямс» всегда была в том, чтоб продвигать молодые таланты. А Сергей отлично подходит для этого.

– Процесс оценки гонщиков был детальным и тщательным, – отметил техдиректор британской «конюшни» Падди Лоу. – В конечном счете, нас впечатлили талант и скорость Сироткина. Его техническая подготовка и отношение к работе как на базе команды, так и на трассе в Абу-Даби. Я рад, что он станет напарником Стролла.

Что ж, осталось дождаться первой гонки и понять – насколько Сергей готов к дебюту? Как ни крути, а он готовился к нему с 2013 года…