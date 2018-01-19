Борис Ротенберг, основатель и руководитель программы развития российского автоспорта SMP Racing

О ПОДПИСАНИИ КОНТРАКТА

– Для меня это один из самых счастливых дней в жизни. У нашей программы появился полный цикл, мы добились того, ради чего мы ее и создавали. Были опасения, что нам не удастся это сделать, но это свершилось. Теперь наша программа показана в полном объеме. В 2018 году ей будет 5 лет, и теперь она представлена во всех сериях от картинга до Формулы-1. Сергей с детства шел к своей цели, постоянно учился, сейчас он один из самых быстрых пилотов России и будет представляет нашу страну в Формуле-1.

Это очень важно для наших молодых ребят, которые поступают в программу. Они видят, что могут добиться того же, что и Сережа. В нашу программу входят более 1500 картингистов по всей стране.

Хочу подчеркнуть, что наше соглашение подписано именно с "Уильямс" – это команда с огромной историей, одна из лучших в мире, которая сейчас может соперничать на равных с «Феррари» и «Маклареном».

О ДЕНЬГАХ

– Деньги – важная составляющая для автоспорта. В данной ситуации сработал не денежный принцип. Здесь есть Сережа, который доказал, что может показывать результаты, умеет работать с техникой, с инженерами, поэтому «Уильямс» остановился на его кандидатуре. На тестах он удивил вообще всех. Мы вкладываем деньги в технологии, в новую машину, которую увидим уже в феврале.

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С СИРОТКИНЫМ В ТЕЧЕНИЕ СЕЗОНА

– Я буду стараться посещать как можно больше гонок. Буду следить за выступлениями Сергея очень пристально. Я звонил ему во время тестов в Абу-Даби, говорил, чтобы он не волновался, успокоился и делал то, что умеет. Он очень быстро схватывает то, что нужно сделать.

Я очень рад, что у нас такой технический директор – Падди – это глыба в автоспорте, поэтому уверен, что наша машина будет ехать очень здорово. Сергеем были очень довольны еще во время его сотрудничества с «Рено», особенно тем, как он развивает машину. Звонить Сироткину не буду, писать смски – тоже. Мешать ему никак не буду.

Майк О’Дрисколл, исполнительный директор команды Формулы-1 «Уильямс»

– Мы очень рады, что Сергей присоединился к нашей команде. Мы воодушевлены совместной работой на тестах. У нас подписан контракт на многие годы, мы в него верим. Можете точно ожидать, что Сергей будет много лет в нашей команде.

Мы ждем от Сергея такой же стабильности, как на тестах в Абу-Даби, хорошей работы с инженерами. Знаете, у инженеров была потрясающая реакция, когда мы объявили им, что берем Сергея.

Падди Лоу, технический директор команды Формулы-1 «Уильямс»

О СИРОТКИНЕ

– Сергей – не только быстрый пилот, но и человек, который стремится развиваться, работать с техникой и делать ее лучше. Мы очень рады тому, что подписали контракт с Сергеем и SMP Racing и смотрим на наше сотрудничество с большим воодушевлением.

Перед тестами в Абу-Даби Сергей нервничал, что было понятно. Но с первых же кругов все в боксах были восхищены его работой. Он не допускал никаких ошибок, хорошо общался с инженерами, и мы подумали, что хотели бы видеть такого пилота в своей команде. Сергей не только быстр. Пусть он юн, но при этом достаточно зрел как гонщик. А его молодость должна обеспечивать жажду успеха

О КОНКУРЕНЦИИ СИРОТКИНА И СТРОЛЛА

- Знаете, мы с нетерпением ждем этого. Формула-1 — странный спорт. У вас команда, но две стороны боксов борются друг с другом. В «Мерседесе» я несколько лет работал с Льисом Хэмилтоном и Нико Росбергом, и они заставляли друг друга ехать лучше. Я надеюсь, что конкуренция Сироткина и Ланса Стролла приведет к тому, что оба гонщика будут расти развиваться еще быстрее.

О ЗАДАЧАХ НА СЕЗОН

– Мы не можем сказать, чего добьются наши конкуренты. Мы поставили себе внутренние задачи и они серьезные. Мы верим, что сделаем существенный шаг вперед относительно машины 2017 года, но мы не можем предсказать успехов других команд. Мы настроены оптимистично, но остаемся реалистами. Что касается Сергея, то он очень умен и очень быстрый. Меня сегодня с утра научили по-русски говорить «очень быстрый!» Важно, чтобы пилот выжимал из автомобиля каждую десятую - это поднимает всю команду вверх, заставляет ее работать еще сильнее. Очень важно, чтобы пилот демонстрировал умение выдавать максимум.

ОБ ИНЖЕНЕРАХ СИРОТКИНА

– Инженером Сергея по работе с машиной станет Эндрю, который работал ранее с Фелипе Массой. Гоночным инженером будет Пол Уильямс - он новичок, но долгое время работал в команде в отделе аэродинамики.

Сергей Сироткин, пилот команды Формулы-1 «Уильямс»

О ПОДПИСАНИИ КОНТРАКТА

– Я бы хотел поблагодарить «Уильямс» за веру в меня и программу SMP Racing за помощь. Трудно передать, что я чувствую, когда рядом сидят такие люди (Ротенберг, Лоу, О'Дрисколл) и говорят настолько приятные вещи. Это мотивирует, придаст мне сил и дополнительной уверенности и, надеюсь, воплотится в результат.

О ТЕСТАХ

– На тестах я переживал меньше, чем сейчас. Я знаю свои возможности, недостатки и пределы. Я всегда относился к своим соперникам так, что если покажу свой максимум, этого будет достаточно для победы. Меня никогда не волновало, кто сидит в соседней машине. Да, давление было, но это спорт, я принимал ситуацию, как есть и, надеюсь, получилось неплохо.

О НАПАРНИКЕ

– С одной стороны, первый год в Формуле-1 – всегда хорошо иметь в напарниках человека, который имеет опыт. С другой, я сам имеют определенный опыт, знаю, как надо бороться, каких вещей надо избегать. Мне не нужно прыгать выше головы, я знаю, что если покажу максимум, этого будет достаточно.

О НЕДОСТАТОЧНОМ ЗНАНИИ ТРАСС

– То, что я не знаю трассы, это не плюс. Но в GP2 все было гораздо труднее, там на практику давалось иногда по полчаса. В Формуле-1 все по-другому, там перед гонкой есть около четырех часов практики. Да, есть сложные трассы, которые требуют большей подготовки, но у нас в команде есть отличный симулятор, поэтому я думаю, это не станет проблемой.

О КУБИЦЕ

– Роберт – хороший, харизматичный парень, с ним приятно работать, что немаловажно, учитывая, сколько времени мы будем проводить вместе по ходу сезона. А еще он быстрый гонщик. Кубица очень грамотно и хорошо разбирается в нюансах поведения машины, в настройках. Иметь такого человека, как Роберт, который мог бы, оставаясь в стороне, помогать мне и Лансу и команде развивать болид – это здорово.

О СТАРТОВОМ НОМЕРЕ

– Стартовым номером у меня будет – 35-й. По жизни так получалось, что числа 3, 5, 27 – были не то, чтобы очень счастливыми, но приносили определенный успех. Постараемся сделать 35-й номер счастливым, сделаем все для этого.

О ЗАДАЧАХ НА СЕЗОН

– Конкретно сформулированной задачи на сезон у меня нет. Мы знаем, что прогрессируем как команда, но, что делают остальные – мы не знаем. Я приложу все усилия, чтобы добиваться максимума для своей команды. А что будет – 5 место, 7 место или 10 – это мы уже увидим в Мельбурне.

О ГРАН-ПРИ АЗЕРБАЙДЖАНА

– Один из моих родственников по папиной линии действительно родился в Баку, так что корни в Азербайджане у меня есть. Что касается трассы, то очень здорово, что этот этап есть. В прошлом году там была особенная гонка для «Уильямса». Эта трасса будет подходить нашей машине, тем самым, вызывает особый интерес команды к этому этапу. Безусловно, мне нравится это место, но я буду пытаться показать максимум и принести успех «Уильямсу» на любом треке.

О НОВОМ БОЛИДЕ

– Я проделал большой объем работы с «Уильямс», начиная с конца прошлого года. Готовился к тестам, работал над технической частью и на симуляторе. Новый болид я видел в аэродинамической трубе, мне очень понравилась машина, она выглядит гораздо агрессивнее и думаю, что мы сделали шаг вперед.

О ВЕСЕ

– Я не самого маленького роста, это правда, но я не один такой. С весом я работаю, знаю, что со следующего сезона требования ужесточатся, поэтому тренируюсь. Но при этом стоит отметить, что я легче напарника. В данной ситуации это плюс. Поэтому не думаю, что вес станет проблемой.

О ПЕРЕЕЗДЕ И НОВОМ ШЛЕМЕ

– Что касается переезда, то да, мне придется проводить много времени с командой в Англии. Но я подхожу к этому не как к проблеме, а как к возможности сделать работу более эффективной. Про шлем уже думал, в ближайшее время мы встретимся с дизайнером и будем разрабатывать дизайн.

ОБ ОБЩЕНИИ С АЛЕНОМ ПРОСТОМ

– Если смотреть постфактум, то я совершил много ошибок в течение карьеры и, вероятно, я мог прийти в Формулу-1 раньше. Но самое главное, что в конечном счете я оказался здесь.

С Аленом Простом мы общались много и во время гонок, и за пределами трассы. Он очень хороший человек, приятный в общении, очень открытый. Так что, нам было, что обсудить с ним.