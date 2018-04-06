Совсем недавно руководство «Формулы-1» решило полностью отказаться от такого исторического явления, как «грид-герлз». С этим не согласны в России.

После того, как новое американское руководство все же услышало феминисток и решило в одночасье закончить историю с грид-герлз, мир разделился на две части – сторонников и противников вердикта. В 2015 году в Монако уже пытались заменить девушек на стартовой решетке на молодых парней, но идея провалилась с треском.

«В последний год мы присматривались к аспектам чемпионата, которые, как нам казалось, требуют обновления, чтобы больше соответствовать нашему видению этого великого спорта. Практика найма грид-герлз десятки лет была ключевым отличием «Формулы-1», однако мы считаем, что этот обычай не согласуется с ценностями нашего бренда и явно противоречит современным социальным нормам. Нам не кажется, что такая практика уместна или подходит «Формуле-1» и болельщикам чемпионата – старым или новым – по всему миру», – рассказывал коммерческий директор «Формулы-1» Шон Братчерс.

Оказывается, с решением руководства категорически не согласны организаторы российского этапа чемпионата мира. О желании сохранить традицию присутствия на стартовой решетке грид-герлз рассказал заместитель председателя Правительства РФ, председатель оргкомитета по подготовке и проведению российского этапа «Формулы-1» Дмитрий Козак.

«Конечно, на гонки выводить детей, которые пугаются механики, неправильно. Здесь должны быть взрослые. Девушки во всем автоспорте рекламируют автомобили, это смотрится гармонично и симпатично. Если удастся договориться, то мы возродим эту традицию. К тому же наши девушки – самые красивые», – отметил чиновник.

Ранее идею возвращения грид-герлз поддержали организаторы Гран-при Монако. Правда, довольно хитрым путем. «Они элегантны, и их появление благоприятно влияет на репутацию Монако. Они не будут держать таблички с номерами, но будут выполнять представительские функции во время Гран-при. Красивые девушки – часть традиционного пейзажа «Формулы-1», – заявил глава местного автомобильного клуба Мишель Боери.

Стоит напомнить, что помимо «Формулы-1» от традиционных грид-герлз отказались во всех гонках поддержки – «Формуле-2» и GP3. С 2015 года девушек нет и в гонках на выносливость (WEC), даже на «24 часах Ле-Мана». С прошлого года пропали грид-герлз и из «электрической» серии «Формула-Е». Там девушек заменили детьми.

По пути гонок пошла даже Профессиональная корпорация дартса, ответственная за проведение всех крупных и значимых турниров.