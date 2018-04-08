Итоги «Гран-при Бахрейна» в 10-ти коротких заключениях.

1) Круглые цифры – не всегда несчастливые!

В «Формуле-1» принято считать, что юбилейные «Гран-при» (старты, гонки, заезды – тут вариантов много) успеха не приносят. С Феттелем это не сработало. Себастьян свою 200-ю гонку закончил победой. Тяжелой, да. По-своему – красивой. С острой борьбой на последних кругах, с риском пропустить вперед Валттери Боттаса. Но все-таки – победой. Которая стала второй для немца в нынешнем сезоне. И 49-й в карьере.

2) Победа – не всегда повод для праздника

По крайней мере одному сотруднику «Феррари» от триумфа Феттеля не было ни холодно, ни жарко. Второй пит-стоп Кими Райкконена закончился аварией. И – слава богу! – не трагедией. Что именно случилось, еще будут выяснять, но финн сорвался раньше, чем все было готово, в итоге сбив механика. При этом, сбив сурово – по сути, проехавшись тому по ногам. Носилки, медцентр, госпиталь…. Отчаянное «Стоп, Кими, стоп! Останови машину!» - по радио. Сход второго пилота, который был должен приехать на подиум… Все это серьезно омрачило Скудерии радость от победы Себастьяна.

3) «Мерседес» - не безусловный лидер

Теперь это – очевидно. По ходу предсезонных тестов мы успели расстроиться – настолько быстрыми казались фавориты (особенно – на фоне проблем у «Феррари»). Но две первые гонки закончились победой Феттеля. И если в Австралии «конюшню» из Брэкли подвел компьютерный сбой, то теперь «Скудерия» просто была быстрее! И по ходу свободных заездов. И в квалификации (Себ и Кими заняли первый ряд). И в гонке. Не факт, что ситуация вдруг резко не изменится уже в Китае. Но, согласитесь – чемпионат начался интригующе!

4) Статистика – не врет!

Хэмилтон ни разу в карьере не выигрывал гонок, стартуя за пределами топ-5. В Бахрейне не выигрывал никто из тех, кто начинал заезд дальше второго ряда стартового поля. Оба правила сработали опять. Льюис, оставшись в квалификации 4-м, получил штраф в 5 позиций за замену коробки передач. Он, конечно, прорвался вперед. Выдал красивейший тройной обгон. И ехал быстро! Однако на победу рассчитывать не мог. Как и на подиум – если бы не сошел Кими Райкконен. А выиграл Феттель – тот, кто и стал лучшим в субботу.

5) У «Ред Булла» - проблемы!

Может, все дело в карме? И это «формульные» боги мстят австрийцам за то, как они обошлись с нашим Квятом? Эйдриан Ньюи едва не зарыдал, глядя на то, как оба гонщика за рулем его машин сошли, по сути, одновременно. У Дэна Риккиардо на втором круге отказала силовая установка. А Макс Ферстаппен повредил подвеску в столкновении с Хэмилтоном. Да, у «Быков» - отличный болид. Вот только надежность хромает. И с хладнокровием отдельного пилота есть проблемы.

6) Риск в «Формуле-1» оправдан не всегда

Конечно, мы любим обгоны. И – будем честными перед собой! – аварии. Ферстаппен в избытке дает и того, и другого. Макс разбил свой болид еще в квалификации, в итоге стартовал 15-м. И выдал классный прорыв ближе к лидерам! По факту – опередил даже Хэмилтона. Правда, Льюис, наверняка, матерился – такого жесткого маневра он, видимо, не ожидал. В итоге болиды столкнулись – на первый взгляд, несильно. Судьи сочли это за гоночный инцидент. Скорее всего, так и было – явного виновника аварии назвать тут сложно. Тем более – оба продолжили заезд. Но больше рисковал Ферстаппен. И он, в итоге, проиграл…. «Встреча» заднего колеса «Ред Булла» с передним антикрылом чемпионского «Мерседеса» получилась настолько суровой, что у голландца не просто лопнула покрышка – погнулся даже обод! Доковыляв до боксов, он сумел сменить резину. Но вскоре все же замер на обочине – похоже, пострадала и подвеска. И в то же время Хэмилтон спокойно ехал дальше. Все-таки, крепкие у «Мерседеса» крылья!

7) «Торо Россо» и «Хонда» довольны друг другом

Может, победила и «Скудерия», но куда больше в этот вечер радовалась другая «конюшня» из Италии. Конкретно – «Торо Россо». Кто думал, что тандем с японцами из «Хонда» для коллектива из Фаэнцы сулит такой успех? Если «Макларен» с теми же японцами три года откровенно мучился! А тут – и бюджет куда меньше, и мощности, и пилоты – скромнее. А вот, пожалуйста – Пьер Гасли на старте был пятым. И четвертым – на финише! Скорость, надежность, высокий гоночный темп – француз порадовал всем. И сам не оплошал, и машина сработала, как надо. При этом Брендон Хартли ведь тоже мог попасть в десятку – если бы не штраф в 10 секунд за столкновение с Серхио Пересом на первом круге. Не все так плохо с двигателем «Хонды»!

8) «Хаас» - в порядке!

Что может быть проще, чем взять болид «Феррари» - хотя бы прошлогодней версии – слегка его доработать, покрасить в свои цвета, оснастить моторами от той же «Скудерии», и выставить на старт? Считается, что в «Формуле-1» плагиат не работает. Но, видимо, не в случае с «Хаасом». Пилоты американской команды были быстры уже в Австралии – но там механики сделали так, что у обоих болидов едва не отлетели колеса. В итоге – двойной сход. В Бахрейне все сложилось удачнее. Вуаля – Кевин Магнуссен попал в топ-5! Похоже, борьба в средней группе становится плотной. И это тоже не может не радовать.

9) «Форс Индия» сдает

Как, собственно, и все клиенты «Мерседеса». Забавно – ни одна из команд, покупающих у немцев двигатели, не может похвастаться успехами в этом году. «Уильямс» - отдельная песня. Но ведь «Форс Индия» в прошлом сезоне была в Кубке конструкторов четвертой! Увы, похоже, повторить результат не получится. Серхио Перес и Эстебан Окон уже не борются в сильнейшей группе. Так было в Австралии. Так вышло в Бахрейне. Скорее всего – так будет и впредь.

10) Самый обидный вывод: «Уильямс» - дно!

Да-да. Это особенно печально, учитывая, что в составе легендарной команды дебютировал Сергей Сироткин. Похоже, в Гроуве вместо хорошей машины построили то, что болельщики называют «ведром». Ни темпа, ни надежности, ни скорости. В квалификации в Бахрейне по сравнению с прошлым годом прибавили все! Абсолютно! Причем, серьезно – от 0,65 секунды (как «Мерседес») до 1,8 с круга (как, например, «Макларен»). Все! Кроме «Уильямса». «Уильямс» сам от себя отстал на… фантастические 1,6 секунды!

Это – провал.

Неудивительно, что в гонке Лэнс Стролл (он стартовал 20-м) и наш Сироткин (18-м) боролись за последние места. Только с друг с другом. Вперед уехал даже «Заубер».

Это обидно. Неприятно. И больно.