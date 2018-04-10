В двух первых гонках в «Формуле-1» Сергей Сироткин лишь раз доехал до финиша. И то – на последней позиции. Вот только виноват не россиянин. Увы, дебют нашего третьего пилота в истории чемпионата мира был смазан плохой формой «Уильямса». Да - легендарная команда упала на дно. Во всех смыслах.

ЧЕГО МЫ ОЖИДАЛИ?

В 2014-2015 годах пилоты «Уильямса» регулярно заезжали на подиум, команда становилась третьей в Кубке конструкторов, а болельщики легендарной «конюшни» мечтали: вот-вот, и вновь получится ввязаться в битву за титул! Конечно, это были обреченные мечты – в современной «Формуле-1» почти все зависит от бюджета и заводской поддержки, частные коллективы – пусть и с богатой историей – на чемпионство тут не замахнутся, а «Уильямс» - именно такой. Славные времена эпохи Айртона Сенны, Алена Проста, Найджела Мэнселла и Дэймона Хилла остались в невозвратном прошлом. А в настоящем из очевидных плюсов – только партнерство с «Мерседесом». И – с рядом оговорок – появление канадского миллиардера Ларри Стролла в роли совладельца команды. По крайней мере, ряд финансовых проблем с его приходом удалось решить.

В 2016 и 2017 годах «Уильямс» откатился на пятую позицию. «Мерседес», «Ред Булл» и «Феррари» остались безусловными лидерами, из всех остальных лучшей внезапно оказалась «Форс Индия». При этом в предыдущем сезоне Фелипе Масса и Лэнс Стролл (да-да – сын Ларри) регулярно набирали очки, юный канадец по ходу сумасшедшей гонки в Баку сумел попасть на подиум (везение – везением, но пригодилось тут и мастерство), а бело-синие болиды периодически удивляли чистой скоростью. Но главное – в Гроув переехал Падди Лоу! Тот сам техдиректор «Мерседеса», под руководством которого в немецкой команде создали машину, выигравшую «в одну калитку» четыре чемпионата подряд. Казалось бы, кто-то, а Лоу точно знает, как вывести болиды «Уильямс» на новый уровень! И в этом сезоне по мнению большинства возможны были только два варианта: в худшем случае команда будет при своих (на том же 5-м месте Кубка конструкторов), в лучшем – существенно подтянется к лидерам.

То есть мы ждали, что Сергей Сироткин будет бороться за очки уже в Австралии.

ЧТО ВЫШЛО?

Полное крушение всех надежд, шесть букв, вторая – «и». Фиаско. Именно так и можно описать то, что случилось с «Уильямсом» на первых двух «Гран-при».

Простые цифры и факты.

Сироткин в Австралии: квалификация – 19-е место, гонка – сход на 5-м круге из-за перегрева тормозов (не повезло – в колесо «прилетел» пакет из-под сэндвича).

Стролл в Австралии: квалификация – 14-е место, гонка – тоже 14-е (предпоследнее из всех финишировавших).

Сироткин в Бахрейне: квалификация – 18-е место, гонка – 17-е.

Стролл в Бахрейне: квалификация – 20-е место, гонка – 16-е.

В сухом остатке на двоих пилотов – лишь один выход во второй сегмент квалификации, финиши в хвосте пелотона (на «Сахире» два «Уильямса» замкнули пелотон) и отсутствие хоть какой-то борьбы за очки. При этом – никаких серьезных технических проблем (случай с Сергеем в Мельбурне – не в счет), ни аварий, ни штрафов от судей. Просто соперники всерьез ускорились, а «Уильямс» - нет.

Хотите факты? Пожалуйста - сравнение времени квалификации в Бахрейне в нынешнем году и в прошлом. «Мерседес» проехал в среднем на 0,645 секунды быстрее. «Ред Булл» - на 1,147. «Феррари» - на 1,289. «Макларен», сменив двигатели «Хонда» на «Рено» - на 1,842! И только «Уильямс» ушел «в минус». При этом, знаете в какой? Болиды из Гроува показали время хуже на 1,340 секунды! Стролл самому себе годичной давности проиграл примерно 0,5. Напомним – ни технических проблем, ни аварий…

Гоночный темп машины – на том же уровне. То есть – на дне. Бороться даже с «Заубером» Сергей и Лэнс не могут. Не говоря уж о других соперниках из средней группы. Лидеры? Они и вовсе где-то там – за горизонтом.

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?

- Нам не хватает скорости – и это очевидно, - признался Лоу. – В начале сезона это типично для всех – нет ни одной команды, которая была бы полностью довольна машиной. Все знают, что им надо улучшить. Проблема в том, что нам надо улучшить очень многое. То, что наш болид не самый быстрый, стало понятно уже на зимних тестах. При этом в Барселоне мы были шестыми-седьмыми по скорости. И почему все резко изменилось в Австралии и Бахрейне – нам еще только предстоит понять.

- Со стороны мы выглядим, как идиоты, - сокрушался Сироткин. – Ощущения от уик-энда – тяжелые. Нам не хватало скорости ни в квалификации, ни в гонке. Хотя во всем нужно искать позитив. Я, например, в Бахрейне проехал полную дистанцию и получил бесценный опыт.

В «Формуле-1» есть несколько слагаемых успеха. Два главные – машина и пилот. Машину можно разделить на шасси и двигатель. Так что не так у «Уильямса»?

Возможно, дело в гонщиках? Один - молодой дебютант (Сироткину – 22 года). Второй – еще моложе (Строллу – и вовсе 19 лет!), имеющий за плечами только один сезон в чемпионате. Но в их таланте сомневаться не приходится. И даже если дело в недостатке опыта и мастерства, вы видели скорость машины? Посади за руль «Уильямса» Феттеля, Хэмилтона, Алонсо – бороться за очки не смогут и они. Даже если поедут на секунду быстрее Сергея и Лэнса.

Мотор? Но здесь же – «Мерседес»! А в Брэкли уверяют, что их клиентам достаются те же силовые установки, что и главной команде.

Выходит, главная проблема в шасси. Так чем же занимался Лоу почти весь прошлый год? Рассчитывал, что болид получится быстрым сам по себе? Не учел, что в Гроуве штат инженеров и производственные мощности вовсе не те, что в «Мерседесе»?

Пока все выглядит именно так.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

«Уильямс» прибавит. Обязательно. Вопрос – когда?

Лоу – слишком талантлив и опытен, чтобы не справиться с такой ситуацией. Пакеты обновлений для машины готовят в спешном темпе – новинки стоит ждать уже в Баку (а может – и в Китае). Стролл и, особенно, Сироткин (с его дипломом инженера) вовсю работают над тем, чтобы предоставить техническому штабу максимум полезной информации по доводке болида. Плюс в качестве пилота по развитию усердно трудится гораздо более заслуженный и опытный Роберт Кубица. С финансами особых проблем нет. А главное – их нет с надежностью болидов. Пусть в первых гонках «Уильямс» не боролся за очки, зато машины преодолели всю дистанцию, что крайне важно в плане сбора информации.

- Во всем нужно искать позитив, - признается Сироткин. - И, как ни странно, я вижу положительные стороны в наших последних гонках. Пусть результат и кажется ужасным, зато мы начинаем понимать, что именно идет не так и что надо исправить. Скорость в первых «Гран-при» стала для нас сюрпризом – неприятным. Но мы строили эту машину. Мы знаем, на что она способна. И, думаю, мы знаем, как сделать так, чтобы продемонстрировать ее потенциал.