Сможет ли Себастьян Феттель опять опередить «Мерседесы», как проявит себя «Ред Булл» и наберет ли очки «Уильямс»?

СДЕЛАЕТ ЛИ ФЕТТЕЛЬ ХЕТ-ТРИК?

Признаем – начало сезона вышло вполне интригующим. При полном превосходстве «Мерседеса» на предсезонных тестах в двух первых «Гран-при» внезапно победила «Феррари». В Австралии на Себастьяна Феттеля, в том числе, сыграл программный сбой в компьютере на мостике у «серебристых», в Бахрейне же «Скудерия» просто была быстрее (плюс Льюис Хэмилтон потерял почти все шансы на победу из-за замены коробки передач и штрафа в 5 позиций на старте). Но что будет в Китае?

Трасса в Шанхае – счастливая для «Мерседеса». Немецкая команда побеждала здесь пять раз, в том числе – в четырех последних гонках. Три из них выиграл Хэмилтон (еще дважды Льюис был лучшим в Китае еще в составе «Макларена»). Тогда как Феттель в свои чемпионские сезоны тут не был первым ни разу! Только любая статистика – это всего лишь цифры. В пятничных практиках в нынешнем году две лучшие команды проехали на равных – преимущество у «Мерседеса» вышло эфемерным (0,007 секунды разницы между Хэмилтоном и Райкконеном). Понятно, что тренировки – тренировками, в квалификации расклад способен измениться. Не говоря о гонке. При этом непонятно, что ожидается с погодой – по ходу второй сессии в Шанхае пошел дождь. Кто знает, как он может спутать планы в субботу и воскресенье?

При этом допустить еще один триумф «Феррари» - значит, начать загонять себя в угол. «Мерседес» привык доминировать. Привык выигрывать с запасом. А тут – вот неожиданность! – сезон начинается совсем не лучшим образом для «конюшни» из Брэкли. Теоретически имея превосходство в скорости машины, реализовать его пока не получается. Хет-трик того же Феттеля может серьезно изменить баланс сил. В «Скудерии» почувствуют уверенность, а в «Мерседесе» осознают - впервые за пять лет их доминирование оказалось под вопросом. По ходу сезона еще появятся моменты, когда многое будет зависеть не только от техники, но и от нервов. Только, похоже, первый такой момент настал. Сейчас. В Китае.

ЧТО ПОКАЖЕТ «РЕД БУЛЛ»?

- Ферстаппен допустил ошибки. Мы видели это в Австралии. Увидели это в Бахрейне. Ошибки бывают. Но Максу надо избегать проблем. Чтобы продемонстрировать потенциал машины, - отметил Хорнер.

Небо упало на землю, рыбы стали вить гнезда, птицы – летать под водой, а шеф «Ред Булла» выступил с легкой критикой в адрес голландца! Таких ошибок, как в Бахрейне, на счету Ферстаппена – вагон с тележкой. Но вера в талант юного парня и явная ставка на него, как на лидера, до сих пор словно ослепляла руководство австрийской «конюшни». Серьезно Макса не ругают и сейчас (хотя в похожей ситуации пару лет назад из «Ред Булла» убрали Даниила Квята). Но, все же, видно – Хорнер озабочен. И уже не может старательно не замечать очевидных «косяков» подопечного.

Тут, впрочем, дело не только в голландце. «Быки» действительно построили хорошую машину. Но пока не смогли показать результат. Не только из-за аварий Макса (который на «Сахире» и в квалификации разбил машину, и следом в гонке спровоцировал столкновение с Хэмилтоном). Из-за проблем с техникой – тоже. У того же Риккиардо в Бахрейне «умер» мотор. Плюс на его болиде пришлось заменить накопитель энергии. Их всего-то положено два на сезон, а один уже отправился на свалку всего лишь перед третьей гонкой!

Конечно, в «Рено» тут же получили свою порцию критики от австрийских партнеров.

В итоге команда – четвертая в Кубке конструкторов. Хотя понятно, что должна быть третьей. А, может быть, даже и выше (по крайней мере – таковы амбиции!). На фоне возможного ухода Риккиардо, неясности с поставщиком моторов на следующий год (в «Рено» торопят с выбором, а «Хонда» до конца ни в чем не убедила), ситуация у «Быков» - непростая. Результат нужен прямо сейчас. Чтобы немного успокоиться и принимать решения взвешенно. В пятницу «Ред Буллы» избежали проблем, но скоростью особо не радовали – «Хаас» с «Рено» смотрелись несильно слабее. Посмотрим, как все сложится в субботу. И главное – как поведет себя Макс, впервые услышав пусть легкую, но все же критику со стороны руководства.

ПРИБАВИТ ЛИ «УИЛЬЯМС»?

«Уильямс» - и так великая команда, с большим количеством поклонников. Теперь в ней выступает россиянин. Понятно, что при прочих равных интерес к коллективу из Гроува – повышен! Вот только радоваться нечему. По первым гонкам напросился вывод – из 10 «конюшен» именно «Уильямс» наихудшим образом начал этот год. По крайней мере, остальные 9 уже набрали очки. Даже «Заубер»!

Вряд ли стоит рассчитывать, что в недельный перерыв между Бахрейном и Китаем случилось чудо.

По ходу практик «Уильямсы» опять были в хвосте. Это – минус. Неоспоримый плюс – Сироткин на фоне напарника смотрелся заметно сильнее! Если Лэнс Стролл «уверенно» закончил обе сессии с последним результатом и отставанием больше 3 секунд от лидеров (плюс допустил пару ошибок и даже вылет с трассы), то россиянин показал 15-е и 16-е время, при этом проехав немало кругов. Что тоже важно – в плане сбора информации. Темп у Сергея выше. Хотя понятно – чтобы всерьез прибавить, «Уильямсу» понадобится время. И только, в лучшем случае, в Баку мы можем ожидать каких-то улучшений – если в Гроуве успеют подготовить новинки. В Китае же надежда на очки – ничтожна. Ну, разве что случится что-то сенсационное.