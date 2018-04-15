Авария двух «Торо Россо», изменившая весь ход гонки, внезапный прорыв Даниэля Риккиардо, очередной «фортель» Макса Ферстаппена и привычно бледное выступление «Уильямса». Чем запомнится третий этап этого сезона? Пять выводов по итогам уик-энда в Шанхае.​

«Феррари» быстрее «Мерседеса»!

Может, так будет не всегда. Может, просто совпало много факторов, и трасса в Китае конкретно болидам «Скудерии» подходит чуть лучше, чем «Мерседесам». Но, все-таки, факт – по чистой скорости темп «серебристых» был заметно ниже, чем у их главных соперников в чемпионате! И это – после двух побед Феттеля в первых Гран-при, где, как считается, Себ становился лучшим по воле обстоятельств и благодаря доли везения. Многим казалось – после Австралии с Бахрейном в Шанхае «Мерседесы» восстановят статус-кво. Но тренировки показали – преимущества у Хэмилтона с Боттасом нет. А квалификация вовсе шокировала команду из Брэкли. Феттель и Райкконен в третьем сегменте проехали на полсекунды быстрее! Стоило видеть все недоумение и растерянность на лицах Тото Вольфа с Ники Лаудой – такого боссы «серебристых» никак не ожидали.

Впрочем, по ходу гонку ситуация немного выровнялась. На длинных сериях кругов два «Мерседеса» двум «Феррари» ни в чем не уступали. И мы увидели серьезную борьбу, в которой выиграл… пилот третьей команды.

«Ред Булл» – в порядке!

– Пятничные практики – это так скучно, – вздыхал Дэн Риккиардо после двух тренировок.

– Скучно? Сейчас тебе будет весело! – словно ехидно усмехнулись «формульные» боги. И по ходу третьей сессии – в субботу утром – на болиде Даниэля «скончался» мотор. «Скончался» эффектно – со всполохами пламени. И крайне не вовремя – ведь до квалификации оставалось всего пару часов.

Механики не подвели. По ходу первого сегмента Риккиардо сидел в боксах, даже не понимая – успеет ли он выехать хотя бы на один зачетный круг? Успел. И выдал пусть не идеальную, но все-таки хорошую попытку, сумев пробиться дальше.

А дальше было легче. В итоге два «Ред Булла» на стартовой решетке заняли третий ряд – при этом Макс Ферстаппен опередил напарника. И, в любом случае, казалось – австрийская команда заметно уступает в скорости «Феррари» с «Мерседесом». Феттель? Хэмилтон? Боттас? Райкконен? Вот список претендентов на победу. Так думали все. Примерно до середины дистанции. Пока, внезапно, два «Быка», словно взбесившись, не стали расправляться с конкурентами. В отдельных случаях – едва не в прямом смысле.

Скорость – скоростью, но важность тактики никто не отменял!

Если Феттель и упустил победу, то упустил бы ее в любом случае. Именно из-за заминки на мостике «Феррари».

На первом круге Себастьян сумел сохранить лидерство, тогда как Кими пропустил вперед и Боттаса, и резво стартовавшего Ферстаппена. До первой серии пит-стопов пилоты двигались стабильным «клином» – по крайней мере, лидеры. Но Валттери раньше заехал поменять резину, тогда как Феттель задержался на несколько кругов. Как оказалось, разница в темпе между свежим «медиумом» и поношенным «софтом» получилась серьезной – настолько, что Боттас опередил немца заочно!

Заезд формально возглавлял другой пилот «Феррари», но Кими, почему-то, никак не зазывали на пит-лейн. Вплоть до того момента, как к финну подтянулись Себ и Валттери. На то, похоже, был расчет «Скудерии» – с помощью Райкконена придержать Боттаса и дать возможность Феттелю опередить «Мерседес». Только расчет не оправдался – атаку Себа Валттери пресек. И дальше контролировал отрыв уверенно. Если четырехкратный чемпион и упустил победу, то упустил ее заметно раньше. Тогда, на пит-стопе, поздно заехав на замену покрышек.

Аварии бывают полезны!

Важно – кто извлекает из них пользу.

Пьер Гасли стал героем «Бахрейна», финишировав там на четвертом месте. В Китае все вернулось на круги своя – две «Торо Россо» оказались в хвосте пелотона. И даже там нашли приключения, когда один пилот команды решил опередить партнера. Итог – Гасли «влетел» в Брендона Хартли, развернув болид новозеландца и щедро усыпав трассу обломками. Для Пьера – штраф, для обоих – ремонт, для маршалов – уборка, для всех участников заезда – машина безопасности.

Тут-то отлично сориентировались на мостике «Ред Булла». Риккиардо и Ферстаппен мгновенно зазывают в боксы – на двойной пит-стоп. Меняют резину на «софт» (все лидеры – на более жестком «медиуме»). Выпускают обратно на трассу. И дальше, после рестарта – наслаждаются прорывом своих гонщиков!

Точнее – прорывом Риккиардо. Ферстаппен, как бы его не видели в команде будущим многократным чемпионом, самой раскрученной звездой, пока лишь снова показал, как важно для пилота быть стабильным. Можно сколько угодно радовать резкими маневрами, только достаточно одной ошибки – и все усилия летят в тартарары. В Бахрейне Макс испортил себе гонку, столкнувшись с Хэмилтоном, излишне жестко обгоняя Льюиса. В Китае англичанин вернул ему должок – сам выдавил Ферстаппена с трассы. В итоге голландец пропустил вперед напарника.

На этом, думаете, все? Как бы ни так! Не получилось вновь боднуть Хэмилтона – так пусть достанется другому четырехкратному! Преимущество «Быков» в скорости стало уже очевидным – за счет свежих и более мягких покрышек. Риккиардо выдал фантастический прорыв с шестой позицию на первую. Прошел по очереди всех! Красиво. Элегантно. Эффектно. Но Макс так не смог – то ли таланта не хватило, то ли – хладнокровия. Итог – столкновение с Феттелем в безобидной позиции. Штраф для Ферстаппена – от судей. И гневный, полный ненависти взгляд Себастьяна в сторону болида под 33-м номером.

Теперь, внимание, вопрос. Все помнят, что команда «Торо Россо» входит в империю «Ред Булл»? И как так вышло, что авария пилотов «фарм-клуба» серьезно помогла главной команде? Хотя, конечно, просто – совпадение.

«Уильямс» все еще на дне

– Уйдут недели, прежде чем мы сможем серьезно изменить ситуацию, – признал Сергей Сироткин. Увы, но факт – в ближайшем времени в борьбе за очки пилоты «Уильямса» участвовать не будут.

В Бахрейне команда из Гроува осталась абсолютно худшей. Никто не думал, что за недельный перерыв «Уильямс» сумеет совершить рывок. По сути, все остались при своих. Разве что «Торо Россо» и «Заубер» уже не казались быстрее (видимо, дело – в особенностях трассы). Ни Сироткин, ни его напарник Лэнс Стролл не вышли во второй сегмент квалификации, не приближались к топ-10 в гонке. Но позитивные моменты есть. Для нас главный из них – Сергей быстрее партнера по команде!

Это было видно уже в практиках – в субботу россиянин даже попал в десятку! В квалификации он тоже опередил канадца, едва не пробившись во второй сегмент. По чистой скорости Сироткин – лучше. А то, что в гонке он опять финишировал вслед за Строллом, объясняется двумя причинами. Первая – Лэнс классно стартовал! Действительно красиво – прорвавшись разом на 12-е место (с 18-й позиции). Вторая – и, возможно, главная – команда выбрала такую тактику, что у Сергея не было шансов вырваться вперед. Его держали до последнего, не зазывая на пит-стоп – как и в «Феррари» Райкконена. А на «убитых» шинах сложно показывать высокий темп…

Мы, кстати, видели это в Бахрейне. Вывод делайте сами.