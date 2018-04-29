Неожиданная победа Хэмилтона, сход Сергея Сироткина, авария двух «Ред Буллов» – Гран-при Азербайджана выдался ярким на события! «Советский спорт» сделал своих выводы из гонки в Баку.​

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ – СУМАСШЕДШИЕ ГОНКИ!

Ладно, признаем – первый в истории этап в Баку вышел скучным. Но стоило сменить название с Гран-при Европы на Гран-при Азербайджана, как ситуация исправилась! В прошлом году именно здесь прошла, возможно, лучшая гонка сезона. И в нынешнем получилась не хуже. Боданий Феттеля с Хэмилтоном мы не увидели, но остальное… Столкновение двух машин одной команды, обилие аварий и сходов, внезапные перестановки в группе лидеров на последних кругах и присутствие на подиуме гонщика, которого там точно не ждали – все это было.

В общем, уик-энд запомнится. Надолго.

ПОБЕДА НЕ ВСЕГДА ЗАСЛУЖЕНА

Это даже сам Льюис Хэмилтон признал.

– Удача была на моей стороне. По идее, должен был выигрывать Феттель. Но ситуация развернулась так, что первым финишировал я. Конечно, я рад! – улыбался 4-кратный чемпион после финиша.

И, кстати, да – это его первая победа в нынешнем сезоне.

Льюис не должен был выигрывать в Баку. Он проиграл квалификацию Себастьяну. Несколько раз ошибся в гонке. Его темп был хуже, чем у лидера «Феррари» и даже хуже, чем у Валттери Боттаса. Но сначала ошибся сам Себ, потом случился прокол на машине напарника Хэмилтона, и вуаля – он поднимается на высшую ступеньку подиума! А заодно – становится и лидером чемпионата.

Но все же, признает – и машина у «Мерседеса» больше не лучшая, и сам он выиграл, в какой-то мере, случайно.

БОТТАС – ТОТ ЕЩЕ «ВЕЗУНЧИК»



Фото: Gettyimages.ru

У Валттери один шанс побороться за титул – максимально уверенно провести начало сезона. Иначе затем команда однозначно сделает ставку на Хэмилтона, и Боттасу опять достанется роль второй скрипки. В Баку финн выглядел уверенно. Опередил Феттеля за счет лучшей тактики. Отбил его атаки в конце. И должен был побеждать! Но внезапный прокол за несколько кругов до финиша в итоге вывел Боттаса из игры. Сложно представить, что творилось у него на душе в момент схода.

– Ладно, 10 пинт пива – и я буду в порядке, – грустно вздохнул затем Валттери.

РИСК НЕ ВСЕГДА ОПРАВДАН

По идее, Феттель мог выиграть все четыре гонки в этом году. Он сделал это в Бахрейне и в Австралии. Но в Китае в него врезался Ферстаппен, а в Баку Себ сам ошибся… Но ошибся рискуя.

Когда за несколько кругов до финиша был дан рестарт (после аварий «Ред Буллов» на трассе появилась машина безопасности), немец внезапно обнаружил, что зажат между двумя «Мерседесами». Впереди – Боттас, сзади активно атакует Хэмилтон. Еще и Кими Райкконен не спит… Феттель решил идти ва-банк – отбиваясь от Льюиса, сам совершил дерзкий маневр в конце длинной прямой, в отчаянной попытке пройти Валттери. Визг покрышек на болиде «Феррари» был слышен, наверное, даже в Сочи. Риск не оправдался – опоздав на торможении, Себ с колоссальнейшим трудом «заправил» свою машину в поворот, но пропустил вперед и Хэмилтона, и Райкконена. Плюс – оквадратил покрышки, что резко сбило его темп – в итоге немца обогнал и Перес. Кто не рискует, тот не пьет шампанского? Что ж, в этот день Феттель его и так не выпил.

ФЕРСТАППЕН ОПАСЕН ДЛЯ ВСЕХ



Фото: Gettyimages.ru

Как оказалось – даже для своего напарника.

Четыре уик-энда – четыре аварии. В этом году Макс просто бесподобен! Вот только не в том смысле, в каком хотелось бы его боссам. Австралия – вылет в квалификации. Бахрейн – стычка с Хэмилтоном. Китай – столкновение с Феттелем. Баку – теперь досталось и Риккардо.

Кристиан Хорнер, похоже, знал, что так и будет. Принял аварию, как данность. Вздохнул, конечно… Но удивления у него точно не было.

Два «Ред Булла» боролись друг с другом всю гонку. Боролись жестко и ярко. При этом, Макс – выигрывал. Но Дэн – не отставал. Вот только австралиец вел гонку корректно. И оставлял партнеру пространство для маневров, не подвергая его излишнему рискк. Голландец же решил взять на «слабо». «А слабо тебе вот так увернуться?» – будто спросил он напарника, и дважды подрезал его на прямой, при этом дав по тормозам.

Риккардо не увернулся. Не увернулся бы никто.

Итог – опять испорченная гонка.

Конечно, Макс – талантлив. И быстр. Признаем даже – без него было бы скучно! Но четыре аварии за четыре этапа, включая столкновение с партнером… Это действительно то будущее «Формулы-1», каким его видят в «Ред Булле»?

ПЕРЕС – МАСТЕР ПОПАДАТЬ НА ПОДИУМ

«Форс Индия» плохо начала этот сезон, но гонка в Баку все исправила. Почти все. Окону, вот, не повезло – маневр француза в начале гонки привел к столкновению с Райкконеном. Сам Кими лишился переднего антикрыла, Эстебан – всей машины.

Зато Перес был безупречен!

На протяжении всей карьеры мексиканец доказывает, что можно попадать на подиум даже на среднем болиде. Так было в «Заубере», так стало и в «Форс Индии». Представится случай – и Чеко им воспользуется. Как сделал это сейчас. Забавно, что предыдущий раз он был в тройке тоже в Баку. Правда – почти два года назад.

МАШИНУ МОЖНО РАЗБИТЬ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ



Фото: Gettyimages.ru

Пропустить квалификацию из-за поломки КПП. Стартовать с последнего места. Пробиться в очковую зону, причем – высоко! И тут – попасть в аварию «на пустом месте». На прямой, в режиме сейфти-кара. Неосторожное движение рулем, «Привет, стена!», сход.

Ох, как же отчаянно сокрушался Грожан!

Такое может случиться со всеми. Со стороны все кажется нелепо – как можно разбиться в такой ситуации? Без жесткой борьбы, не на предельной скорости? Однако же – можно. Лишнее подтверждение того, как сложно управлять болидом «Формулы-1».

ЛЕКЛЕР – ХОРОШ!

В этом никто не сомневался, но именно в Баку молодой монегаск показал себя в лучшем виде, прорвавшись на шестое место. И заслуженно стал «Гонщиком дня». Еще бы – такой результат, да на «Заубере»! В Хинвиле определенно будет праздник. Ведь кто знает, когда подобное удастся повторить?

СИРОТКИНУ ВСЕ ЕЩЕ НЕ ВЕЗЕТ

Если Шарль Лекер в Баку набрал свое первые в карьере очки, то второй дебютант чемпионата опять остался без оных. Гонка Сергея Сироткина закончилась на первом круге. В тисках между болидами Нико Хюлькенберга и Фернандо Алонсо. Немец боднул россиянина, россиянин боднул испанца – в итоге Фернандо и Нико поехали дальше, Сергей же получил прокол и остановил машину.

Обидно!

Потому что «Уильямс», наконец-то, поехал. По крайней мере, в Баку у них была скорость. Очковый финиш Лэнса Стролла – тому подтверждение (правда, канадец в этот раз здесь остался без подиума). Сам Сироткин опережал партнера в практиках, но утром в субботу разбил машину, и это повлияло на выступление в квалификации. Итог – 12-е место (и старт с 11-го из-за штрафа у Хюлькенберга за замену КПП). Что все равно неплохо! При хорошем раскладе Сергей был бы в очках. Увы, Гран-при Азербайджана радует нас не просто так. Приходится брать плату в виде жертв аварий и сходов. И первой такой жертвой теперь стал россиянин.