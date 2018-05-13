Британец Льюис Хэмилтон одержал вторую победу подряд, упрочив лидерство в чемпионате мира. Чем, помимо этого, запомнится Гран-при Испании-2018?

ГРОЖАН ЛЮБИТ БОУЛИНГ

Роман вернулся! Старый, добрый Роман! Ну, помните того француза, образца 2012 года (его первый полный сезон в «Формуле-1»), который собирал аварии и штрафные баллы как филателист – редкие марки, а культуролог – обычаи народов мира? Он снова с нами! В Баку пилот «Хааса» сумел отправить болид в стену на ровном месте, на прямой, вслед за машиной безопасности – как оказалось, случайно изменив баланс тормозов, задев переключатель на руле. В Испании он отличился уже на первом круге – ушел в занос, вылетел в гравий, но вот из принципа решил вернуться на асфальт – и выбил страйк (в виде Пьера Гасли и Нико Хюлькенберга). Сам инцидент спровоцировал другой гонщик «Хааса» – это из-за ошибки Кевина Магнуссена Грожан, пытаясь избежать столкновения с напарником, резко дернул рулем в скоростном повороте и потерял контроль над болидом. Но, скажите, зачем надо было потом жать на газ, пытаясь сделать разворот и продолжить гонку, когда ты уже оказался в гравийной ловушке?

Этот вопрос Роману наверняка зададут и Хюлькенберг, и Гасли. И, видимо, судьи.

Однако мы, по крайней мере, увидели единственное яркое событие по ходу гонки в Испании. Ведь сама по себе она опять вышла унылой…

«МЕРСЕДЕС» ВЕРНУЛСЯ В ЛИДЕРЫ

На пятом этапе сезона мы, наконец, увидели то, что наблюдали предыдущие четыре года. Два «Мерседеса» на «круиз-контроле» несутся к победе, Хэмилтон – впереди, Боттас – надежно прикрывает тыл, остальные – покорно борются лишь за третье место. «Мерседес» доминировал по ходу практик, стал лучшим в квалификации, и в гонке (несмотря на то, что Валттери на старте пропустил вперед Феттеля) реализовал свое преимущество. Льюис одержал вторую победу подряд – и в Барселоне, и в этом году. Упрочил лидерство в чемпионате. И если такая ситуация будет повторяться впредь, похоже, нас ждет очередной скучный сезон… Хотя начало нынешнего вернуло надежду на интригу!

Однако, пока непонятно – действительно ли «серебристые» готовы доминировать опять. Может, им просто трасса подошла. Может – им угодили шинники: в «Пирелли» изменили состав шин специально к гонке в Каталонии, и тут внезапно оказалось, что новые покрышки работают только на двух болидах – под 44-м и 77-м номерами. У остальных же начались проблемы с прогревом и темпом – как на коротких участках, так и на длинных.

Возможно, просто конкуренты пережили плохой день. В общем, бывает. Не будем отчаиваться. Вдруг в Монте-Карло мы снова увидим борьбу!

ФЕРСТАППЕН – НИ ГОНКИ БЕЗ АВАРИИ!

В «Ред Булле», похоже, смирились – Макс без аварий не может. И строят машины с прицелом на особенности гонщика. Что б уж если сломает антикрыло, так пусть это на скорости не скажется! Именно так и получилось и в Барселоне.

Ферстаппен ни один уик-энд в этом году не завершил без инцидентов. Не изменил себе и в Каталонии. Как можно при обгоне кругового боднуть его крылом, не увернувшись в сторону? Макс выступает в «Формуле-1» четвертый год! Бывает, всякое. Но вот такое…

Но главное – в конкретном случае все обошлось без пострадавших. Ни болид Лэнса Стролла не потерял в скорости. Ни даже сам «Ред Булл» голландца (хотя его обломки и разлетелись по треку). «Уильямс» как ехал с черепашьей скоростью, так и продолжил. Макс как опережал Феттеля в борьбе за третье место – в итоге так его и сохранил. Удивительный парень! С такими ошибками – и все равно умудряться подниматься на подиум!

Как ни крути, но голландец – действительно быстр.

В «ФЕРРАРИ» – «ГЕНИИ» ТАКТИКИ

Ладно, «Мерседес» в этот уик-энд, похоже, был недосягаем. Но в «Феррари» и так сумели допустить ошибки, испортившие гонку. И как они планируют бороться за титул, упуская верные очки?

Речь даже не о сходе Кими Райкконена – поломки случаются. Но кто додумался зазвать на пит-стоп Феттеля перед вторым рестартом (после схода Эстебана Окона)? Зачем было менять почти свежий комплект «медиум» на новые покрышки? И отдавать позицию Ферстаппену? Расчет на то, что темп Себастьяна позволит ему отыграть несколько позиций не оправдался. Макс оказался впереди – он там и финишировал. С запасом. Не было ни борьбы, не попыток атаки. По сути, «Скудери» сама отдала три очка.

Кстати – не в первый раз.

Обидно.

СИРОТКИН ТЕСТИРУЕТ ШИНЫ?

«Уильямс» по-прежнему на дне. Точнее – он его пробивает. В Испании мы увидели это опять.

– Эта машина – худшая из всех, что у меня были на протяжении карьеры в «Формуле-1», – рубил правду-матку Роберт Кубица, сменив Сироткина в первой пятничной сессии.

– Трасса в Испании обнажает все самые слабые стороны нашей машины, – признал сам Сергей.

Накануне уик-энда в Каталонии команда уволила Эда Вуда – своего главного конструктора, проведшего в Гроуве 12 лет. Тем самым де-факто признав – разработка нового болида оказалась провальной. Лучше, конечно, не стало – изменения если и будут, то минимум через несколько месяцев. Но факт – в «Уильямсе» понимают, что стали худшей командой чемпионата. Болид не просто плохо едет – он плохо управляется! И Кубица не избегал ошибок, и Стролл разбился в квалификации, и Сироткин не избежал дрифта уже по ходу гонки…

Понятно, что рассчитывать на очки россиянин не мог.

Но обидно другое – как именно команда выбирает тактику для новичка. Сергей заехал на пит-стоп уже на первом круге. Потом, зачем-то, заехал туда еще раз – сменив шило на мыло («медиум» на «медиум»). А потом – еще раз, получив покрышки «суперсофт» – те самые, на которых «Уильямс» не ехал ни на зимних тестах, ни, тем более, теперь! Зачем? Для чего? Поставили бы сразу дождевую резину – тренироваться, так по полной!

Неудивительно, что россиянин вновь финишировал последним, отстав от предпоследнего едва ли не на круг. При том, что Сергей по ходу уик-энда был быстр – того же Стролла он в квалификации опередил. Но, видимо, «Уильямс» старательно дает понять, какую роль уготовила для Сироткина.

Даже не роль второй скрипки. А что-то вроде боевого тест-пилота…

Формула-1

Гран-при Испании

Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Валттери Боттас («Мерседес») +20,593

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +26,873

4. Себастьян Феттель («Феррари») +27,584

5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +50,058

6. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг

7. Карлос Сайнс («Рено») +1 круг

8. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг

9. Серхио Перес («Форс Индия») +2 круга

10. Шарль Леклер («Заубер») +2 круга

11. Лэнс Стролл («Уильямс») +2 круга

12. Маркус Эрикссон («Заубер») +2 круга

13. Брендон Хартли («Торо Россо») +2 круга

14. Сергей Сироткин («Уильямс») +3 круга

Стоффель Вандорн («Макларен») – не финишировал

Эстебан Окон («Форс Индия») – не финишировал

Кими Райкконен («Феррари») – не финишировал

Нико Хюлькенберг («Рено») – не финишировал

Пьер Гасли («Торо Россо») – не финишировал

Ромен Грожан («Хаас») – не финишировал