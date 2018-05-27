Победа Даниэля Риккиардо, прорыв Макса Ферстаппена и очередной провал «Уильямса» по всем фронтам. Чем запомнится шестой этап чемпионата мира?

ГДЕ ДЭН, И ГДЕ МАКС

- Что надо поменять Ферстаппену? Мозги! Мозги ему надо поменять! – отметил Ники Лауда. – Пора бы Максу делать выводы и понимать, как можно вести себя на трассе, а как – не следует.

Голландец остался верен собственному кредо «Ни уик-энда без инцидентов». И в Монте-Карло отличился тоже – разбив на третьей практике машину. Итог - пропущенная квалификация и старт с последнего места. В Монако! Где это – почти приговор.

При том, что у «Ред Булла» была лучшая машина – «Быки» обозначили свое преимущество уже по ходу тренировочных сессий. И Даниэль Риккиардо, пока Ферстаппен наблюдал за квалификацией со стороны, уверенно взял поул. А в воскресенье – и отпраздновал победу.

Он уже должен был выигрывать в Монако. В 2016 году. Вы помните, да – как Даниэля пригласили в боксы, не оповестив о том механиков? В итоге австралиец потерял первое место из-за холостого проезда по пит-лейну. Что не случилось тогда, получилось теперь – свой кубок в Монте-Карло из рук князя Альберта Риккиардо все же получил. Тогда как Макс, устроив героический прорыв, с трудом добрался лишь до девятого места. Да, подвиг! Да, было красиво! Но зачем самому загонять себя в ситуацию, из которой потом придется так выпутываться?

- Думаю, он все понял. Никто не корит его больше за эту аварию, чем сам Макс. Надеюсь, в будущем таких ошибок мы уже не увидим, - отметил Кристиан Хорнер.

ГОНКА БЕЗ БОРЬБЫ

Увы, «Гран-при Монако» нас редко радует борьбой. Авариями – да, бывает. Но именно борьбой… А тут и аварий, практически, не было. Разве что у Шарля Леклера из-за перегрева тормозов машина вышла из-под контроля, и молодой монегаск на глазах родной публики влетел в болид Брендона Хартли.

В итоге все пилоты проехали дистанцию «гуськом». По крайней мере – лидеры. Феттель пытался прессинговать Риккиардо, в «Феррари» надеялись переиграть «Ред Булл» тактически – не вышло. Проблемы на болиде Даниэля, возникшие по ходу гонки, на его скорости серьезно не сказались. В итоге до прямых атак дело не дошло. Замкнул тройку призеров Льюис Хэмилтон – он также провел гонку в спокойном, рабочем режиме, прекрасно понимая – у «Мерседеса» здесь нет той скорости, которая дала бы возможность серьезно улучшить позицию.

Все вышло буднично. Спокойно. Вспомнить нечего.

ОЧЕРЕДНОЙ КОСЯК «УИЛЬЯМСА»

Что еще можно сделать, чтобы осложнить пилоту жизнь? Плохую тактику – использовали. Неверные настройки - подбирали. «А если забыть прикрутить к машине колеса?» - подумали в «Уильямсе». Вы не поверите – но они так и поступили! За три минуты до старта прогревочного круга механики еще колдовали над болидом Сергея, хотя должны были закончить все заранее. Судьи, конечно, без внимания эпизод не оставили – и выписали Сироткину штраф в виде проезда по пит-лейн с 10-секундной остановкой. Жестче – разве что черный флаг.

В итоге россиянин, весь уик-энд опережая напарника, став 13-м в квалификации и получив возможность набрать первые очки, вновь откатился в хвост пелотона. Правда, даже после такого Лэнс Стролл остался позади – канадец, повредив машину, потерял много времени на заезд в боксы, ремонт переднего антикрыла и внеплановую замену покрышек. Если Сироткин по факту проиграл лидерам круг, его партнер – все два.

Но, согласитесь – слабое утешение для Сергея!

«Уильямс» с начала года старается пробить дно. И, похоже, никак его не нащупает…