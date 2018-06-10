Себастьян Феттель выиграл «Гран-при Канады», Макс Ферстаппен поднялся на подиум, Сергей Сироткин приехал последним. Итоги гонки в Монреале в очень коротких выводах – пока вы не заснули.

ФЕТТЕЛЬ БУДЕТ БОРОТЬСЯ ЗА ТИТУЛ!

Серьезно – Себастьян обозначил готовность вернуть корону «Феррари», и он будет цепляться за этот шанс до конца! Не факт, что у «Скудерии» лучшая машина (как бы на это ни указывал Хэмилтон), но, все-таки, в Канаде Феттель сумел взять поул и провести идеальную гонку, завершив заезд на первом месте. И отрыв Льюиса в общем зачете сократился!

ХЭМИЛТОН СОВСЕМ НЕ БЕЗУПРЕЧЕН

Льюис может сколько угодно рассуждать на тему того, почему женщины в спорте получают меньше мужчин, а заодно – о расовой несправедливости («Это каменный век! Шарапова добилась куда меньше успехов, чем Серена Уильямс, но все же зарабатывает больше!»), но лучше бы задумался на иную тему – почему его напарник все чаще и активнее отодвигает его на второй план? В Канаде Хэмилтон уступил Валттери и в квалификации, и в гонке. Пойдет так и дальше – возможно, «Мерседес» сместит акценты?

ФЕРСТАППЕН ГОТОВ ДЕРЖАТЬ ПРЕССИНГ

Макса так часто хвалили и так часто прощали ему все ошибки, что юный голландец опьянел от вседозволенности. Но шесть запоротых уик-эндов в этом сезоне расставили точки над i. В Канаду Ферстаппен летел, обруганный критикой и болельщиков, и экспертов, и даже собственных боссов. Еще одна ошибка – на сложной, кстати, трассе! – и его реноме могло погибнуть окончательно.

Макс сдюжил. Исправился. Выстоял. Доказал – он действительно быстр! Три первых места в трех практиках, третья позиция в квалификации и третье место в гонке – без ошибок, без явных провалов, надежно-уверенно… У парня правда есть талант!

ХАРТЛИ СКОРО ПОКИНЕТ «ФОРМУЛУ-1»

Слухи о том, что «Торо Россо» ищет новозеландцу замену, уже даже не слухи. Неспроста ведь всплыла информация, что руководство «Ред Булла» просило «Макларен» насчет аренды Ландо Норриса! Брэндон действительно «не тянет». Каждая гонка для него – на счету. Нужно доказывать, что ты – «могешь». Только в Канаде не вышло – «спасибо» Лэнсу Строллу. И пусть в этой аварии (ставшей самым ярким эпизодом всей гонки) виновен вовсе не Хартли, ему это особо не поможет.

Похоже, дни Брэндона в чемпионате сочтены.

СТРОЛЛ – ДНО

Нет, серьезно! Лэнс при родных трибунах сумел так «ярко» выступить, что улетел в стену на первом же круге, в одном из первых поворотов, при этом – захватив с собой соперника! Конечно, он списал все на прокол. Только сомнений в способностях канадца от этого меньше не стало. Да, стартовать умеет – без вопросов. Вот в остальном…

«МАКЛАРЕН» - ДНО

Фернандо Алонсо свой 300-й «Гран-при» начал с 14-го места. Позади Леклера, Хартли и Магнуссена. Это все, что нужно знать о «лучшем шасси чемпионата» после перехода с моторов «Хонды» на «Рено».

У Хартли, кто забыл, на «Торо Россо» стоит «Хонда».

Да, кстати – испанец не финишировал.

ГОНКА – ДНО

Тут не к трассе вопросы. Скорее – к самому раскладу сил в чемпионате. Ни одного принципиального обгона, ни явной борьбы за позиции среди лидеров… Скукота!

«УИЛЬЯМС» - ДНО

Без комментариев…

Ладно, парочку.

Сироткин был быстр весь уик-энд (хотя и жаловался на проблемы с подбором настроек, а заодно – с прогревом шин). По крайней мере – быстрее напарника. Но уступил ему в квалификации. Все же сумел неплохо стартовать, а вот потом… «Шедевральная» тактика, скорость машины, приказы «гениев» на мостике. Что говорите? Мы это уже видели? В каждой гонке?

Ой, все….

ЛЕКЛЕР – КРАСАВЕЦ!

Да просто – юный монегаск на «Заубере» опять заехал в очки! Тут пояснять что-то нужно?

РИККИАРДО – КРАСАВЕЦ!

По факту – Макс выступил лучше. Но Дэн добился большего! Он выжал из машины все, что мог. На старте был шестым, на финише – четвертым. Плюс – сдержал атаки Льюиса. Из тех ребят, которые пока не выиграли титул, Даниэль – пожалуй, лучший претендент на чемпионство.

С одной оговоркой.

Беги из «Ред Булла». Беги!!!