ОТЧАЯНИЕ

Феттель должен был выиграть этот этап. Все к этому шло. Себастьян прилетел на почти домашний автодром («Хоккенхайм» ближе всех других трасс к родному городу немца – Хеппенхайму). Прилетел на домашний Гран-при. Получил от «Феррари» улучшенный двигатель с доработанным модулем рекуператора энергии, что тут же дало прибавку в 0,5 секунды с круга по сравнению с «Мерседесом». Он выиграл квалификацию, тогда как Льюис Хэмилтон сошел по ходу второго сегмента и остался в итоге 14-м. Он уверенно лидировал в гонке. А когда неожиданно оказался позади Кими Райкконена – дождался нужного приказа из боксов для финна, и напарник его пропустил.

А потом бах – и врезался в стену.

Практически на ровном месте. Но – на влажной трассе. Себастьян не поддался истерике, как многие пилоты. Не стал при первых каплях с неба мчаться в боксы за покрышками промежуточного типа. Сэкономил на этом и время, и нервы. Но – не удержал машину в повороте, заскользил, и прямым курсом приехал в отбойник. Пара отчаянных ударов кулаками по рулю, вздох разочарования – и все. Так закончился для Феттеля Гран-при Германии. Выиграть на «Хоккенхайме», где он ни разу ранее не побеждал, Себастьяну не удалось и теперь.

ПРОРЫВ

Боттас стартовал вторым – вторым и финишировал. Райкконен начинал гонку третьим – он и замкнул тройку лучших. Ферстаппен был в квалификации четвертым – четвертым остался и в гонке.

Зато победу отпраздновал тот, кого в субботу считали главным неудачником этапа.

Хэмилтон не смог дотолкать машину до боксов после того, как она «умерла» на быстром круге во втором сегменте квалификации. Но сумел вырваться с седьмого стартового ряда в лидеры. Он рискнул переобуться в шины «ультра-софт» уже когда небо над трассой заволокли тучи. И когда через два круга все-таки пошел дождь, многим подумалось – Льюис рискнул напрасно. Но в «Мерседесе» метеорологи, похоже, просчитали прогноз лучше. Хэмилтона почти позвали на пит-стоп – для промежуточных покрышек. Почти! Но в последний момент, когда он уже рулил в боксы, дали «отбой» – и Льюис прямо по газону свернул обратно, к старт-финишной прямой.

Штраф за такое? Вы что, это же Хэмилтон! Какие штрафы!

Дождь вообще внес сумятицу в этот спокойный, слегка унылый Гран-при. Кто-то спешно менял резину. Потом чертыхался – менял ее опять (на «ультра-софт»). Боттас опередил Райкконена в борьбе за вторую позицию – лишь потому, что Кими «споткнулся» о кругового, едва не вылетев с трассы. Затем поехал на пит-стоп – и проторчал там лишних 15 секунд из-за заминки механиков. Машину Райкконена спустя пару кругов «Феррари» обслужили быстро, но по возвращению на трассу он… почему-то снова оказался сзади Валттери.

Какой-то парадокс!

Наконец, вылет Феттеля и выезд сейфти-кара расставили точки над i. В этом сумбуре Хэмилтон все же вышел в лидеры, отбил атаки Боттаса после рестарта – и спокойно приехал к победе. А заодно – и к лидерству в чемпионате.

ПРОВАЛ

Сергей Сироткин провел лучшую квалификацию в сезоне! Если Лэнс Стролл остался 19-м, то россиянин уверенно вышел во второй раунд, где показал 12-е время! Так близко к очкам в этом году пилот «Уильямса» еще не был.

Но было бы наивно полагать, что возможности машины, а главное – команда – позволят Сергею успешно провести гонку.

И мостик «Уильямс» не подвел! Сначала – как обычно, выбрал для россиянина самую неудачную тактику позднего пит-стопа. Потом – внезапно случилась заминка с заменой одного колеса. Задача выполнена – Стролл оказался впереди! То, что вскоре болид Сироткина «скончался» на обочине – уже простая мелочь. От его команды ничего хорошего ждать не приходится. Обидно, но так есть.

Увы.