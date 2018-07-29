Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии, увеличив отрыв от Себастьяна Феттеля до 24 очков в общем зачете. Теперь впереди – почти месяц отпуска. Понятно, что британец отправится на отдых в хорошем настроении!

ЦЕЛЬ «ФЕРРАРИ»

Внезапная смерть президента «Фиат» Серджио Маркионне стала шоком для всего автомобильного мира. И «Формула-1» – не исключение. Скорбели не только в «Феррари» – скорбели все. Сам Гран-при Венгрии начался с минуты молчания в память о Маркионне. И, конечно, коллектив «Скудерии» готов был сделать все, чтобы добыть победный дуль на трассе «Хунгароринг». Причем поначалу казалось – все к тому и идет.

Пилоты «Феррари» были быстрее всех по ходу практик в пятницу. Возглавили протокол и утром в субботу. Но погода спутала карты – во время квалификации пошел дождь. Сначала – несильный, затем – реальный ливень! Машины кружились на трассе, словно танцуя вальс, отдельные «счастливчики» не избежали аварий, а борьба за позиции напоминала лотерею – кому больше повезет с моментом выезда из боксов, выбором резины, трафиком и интенсивностью дождя…

В итоге все сложилось в пользу «Мерседеса». Хэмилтон вновь продемонстрировал, что он, пожалуй, лучше всех способен ездить быстро в столь непростых условиях. Валттери Боттас прикрыл напарника на первом ряду стартового поля. Феттель и Райкконен заняли лишь второй. На «Хунгароринге», где обгонять непросто (если нет явной разницы в скорости машин), это почти что стало приговором. Шанс на победный дубль упал до минимума.

И просто на победу – тоже.



Фото: Gettyimages.ru

ДВА РАЗНЫХ «МЕРСЕДЕСА»

Тем более, что в гонке случилось внезапное – «Мерседес» смог прибавить! Преимущество «Скудерии» в скорости, столь явно заметное в практиках, куда-то исчезло. При том, что обошлось без дождя. Наоборот – Будапешт накрыл зной и жара, воздух прогрелся до 33 градусов, асфальт – до 50! И вот в таких условиях механики «Феррари» забыли подключить системы подачи питьевой воды в болиде Кими…

Нет, правда – нет предела итальянскому раздолбайству.

Шанс обогнать два «Мерседеса» на длинной стартовой прямой использовать не получилось. Все изменения в стане лидеров свелись к тому, что Феттель обошел напарника. Тактика с оттянутым пит-стопом тоже плодов не принесла – из-за заминки на пит-лейне Себ не сумел «пересидеть» даже Боттаса. А Хэмилтон легко умчал вперед.

Но подарок пришел, откуда не ждали. От Валттери!

Пилоты «Мерседеса» так по-разному провели этот Гран-при, что отпали вопросы – почему именно Льюис считается безоговороным первым номером. Если британец уверенно и безошибочно ехал к очередной победе (5-й в этом году и 65-й – в карьере), то финн внезапно начал чудить. Настолько сильно, что Тото Вольфф едва не отбил себе лоб ладонью! Темп Боттаса ближе к финишу заметно снизился по отношению к соперникам – на хвост ему плотно присели и Себ, и Кими. Только попытку атаки Феттеля Валттери решил отбить самым внезапным способом – ударив алую «Феррари» сзади так, что оба гонщика чудом остались на трассе! Итог – две красных машины улетают вперед, а второй «Мерседес» с разбитым антикрылом с трудом движется к финишу. Настолько медленно, что ехавший в 10 секундах позади Дэн Риккиардо буквально за два круга сокращает весь отрыв!

И что, вы думаете, происходит дальше? Боттас опять идет на таран! Словно забыв повернуть, в момент атаки «Ред Булла» влетает в бок машины соперника, вынося его с трассы. К счастью – без серьезных последствий. Дэн успеет и финна догнать. И все-таки пройти его перед финишем.

Зато после таких событий венгерский Гран-при точно нельзя назвать скучным!



Фото: Gettyimages.ru

ТАКОЙ ПРИВЫЧНЫЙ «УИЛЬЯМС»

Были в гонке и другие герои. Пьер Гасли сумел приехать шестым. Риккиардо прорвался с 16-й позиции на 4-ю. Оба «Хааса» заехали в очки. А Фернандо Алонсо в свой 37-й день рождения на скромном «Макларене» стал восьмым. И только «Уильямс» был верен себе – на финише оба гонщика уверенно замкнули пелотон.

Ладно хоть, Сергей Сироткин не пропустил вперед Лэнса Стролла. Который разбил болид в квалификации, стартовал вовсе с пит-лейна, и уступал напарнику по темпу весь заезд. Пока в команде не подгадали так, чтобы канадец на заключительном отрезке получил более свежие и быстрые шины. Но… Лансу не помогло даже это.

Мелочь – а нам все же приятно.

СТАТИСТИКА

Гран-при Венгрии. Хунгароринг

Гонка. 1. Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») – 1:37.16,427. 2. Феттель (Германия, «Феррари») – отставание 17,123. 3. Райкконен (Финляндия, «Феррари») – 20,101. 4. Риккиардо (Австралия, «Ред Булл») – 46,419. 5. Боттас (Финляндия, «Мерседес») – 50,000. 6. Гасли (Франция, «Торо Россо») – 1.13,273. 7. Магнуссен (Дания, «Хаас») – 1 круг. 8. Алонсо (Испания, «Макларен») – 1 круг. 9. Сайнс (Испания, «Рено») – 1 круг. 10. Грожан (Франция, «Хаас») – 1 круг… 16. Сироткин (Россия, «Уильямс») – 2 круга. 17. Стролл (Канада, «Уильямс») – 2 круга.

Чемпионат мира. 1. Хэмилтон – 213 очков. 2. Феттель – 189. 3. Райкконен – 146. 4. Боттас – 132. 5. Риккиардо – 118. 6. Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») – 105. 7. Хюлькенберг (Германия, «Рено») – 52. 8. Магнуссен – 45. 9. Алонсо – 44. 10. Перес (Мексика, «Форс Индия») – 30. 11. Сайнс – 30. 12. Окон (Франция, «Форс Индия») – 29. 13. Гасли – 26. 14. Грожан – 21. 15. Леклер (Монако, «Заубер») – 13. 16. Вандорн (Бельгия, «Макларен») – 8. 17. Эриксон (Швеция, «Заубер») – 5. 18. Стролл – 4. 19. Хартли (Новая Зеландия, «Торо Россо») – 2.

Кубок конструкторов. 1. «Мерседес» – 345. 2. «Феррари» – 335. 3. «Ред Булл» – 223. 4. «Рено» – 82. 5. «Хаас» – 66. 6. «Форс Индия» – 59. 7. «Макларен» – 52. 8. «Ред Булл» – 28. 9. «Заубер» – 18. 10. «Уильямс» – 4.