Это парень подвинул с трона самого Михаэля Шумахера. Стал кумиром для нескольких поколений пилотов. Завоевал два чемпионских титула. И превратился в символа эпохи. Но вскоре он простится с «Формулой-1». В сезоне-2019 мы не увидим на старте «Гран-при» Фернандо Алонсо.

ИНТРИГА ПО-ИСПАНСКИ

В субботу в «твиттере» Алонсо появилась интригующая запись. Три емких цифры: 4-18. Явный намек на дату – 14 августа. Всем стало ясно – в этот день Фернандо что-нибудь, да скажет. Вопрос – что именно?

Фанаты строили догадки. Предполагали, что испанец как-то проанонсирует новое дополнение к игре World of Warcraft, которое выходит в этот же день. Может, поделится новым амбициозным проектом в собственном бизнесе. Или объявит о своих планах по выступлению в чемпионате «Индикар». Все знают, что одна из главных целей Алонсо – победа в «500 миль Индианаполиса»!

Но все это – шутки. Большинство понимали – грядет что-то серьезное. И осознание того, что именно, и волновало, и пугало одновременно.

В итоге большинство не ошиблось. Вторник, 14 августа, стал днем, когда Фернандо объявил – он покидает «Формулу-1».

– После 17 лет, проведенных в этой потрясающей серии, настало время перемен. Надо двигаться дальше, – признался Алонсо. – Я наслаждался каждой минутой по ходу этих восхитительных сезонов. И мне не хватит слов, чтобы поблагодарить всех людей, которые мне помогали и были рядом со мной на протяжении столь долгого времени. В этом году еще останется несколько «Гран–при». Я приму в них участие и буду выкладываться еще сильнее и решительнее, чем когда–либо. Но после этого я покидаю «Формулу-1».

– Посмотрим, что готовит нам будущее. Какие испытания нас ждут. Но я переживаю один из самых счастливых периодов в жизни. И чувствую, что готов исследовать что-то новое, – продолжил Фернандо. – Хочу сказать «спасибо» всем в «Макларене». Мое сердце останется с этой командой. И я знаю, что в будущем она станет сильнее и лучше. Возможно, наступит момент, когда я смог бы вернуться. Поверьте – я был бы этому рад.

Что ж, это случилось. Алонсо уходит. Надо прочувствовать этот момент.

СХВАТКА С ШУМАХЕРОМ

Фернандо не врывался в «Формулу-1». Он дебютировал в скромной «Минарди» в 2001-м, не набрав ни очка за дебютный сезон. Но сразу стал яркой фигурой. Во-первых, Алонсо провел первую гонку в свои неполные 20 лет – на тот момент за всю историю в более юном возрасте в чемпионате мира выступали лишь два пилота (мексиканец Рикардо Родригес и новозеландец Майк Тэквелл). А во-вторых – и это главное – даже на скромной, медленной машине Фернандо сумел впечатлить своей скоростью. Да, он ни разу не заехал в шестерку (тогда только шестерка лучших в гонке получала очки). Но выглядел сильнее, ярче, впечатляющее, чем многие пилоты более сильных команд.

Неудивительно, что талант Алонсо привлек внимание Флавио Бриаторе. Того Бриаторе, который когда-то мгновенно разглядел потенциал Шумахера. Фернандо сразу получил приглашение в «Рено» – правда, пока на должность тест-пилота. В 2002-м он в гонках не участвовал.

Все любят вспоминать этот момент, как яркий пример – иногда сделать шаг назад (променять должность призового гонщика на парня из «группы поддержки», не выходящего на старт) куда полезнее, чем прозябать в слабой команде. Не страшно попрощаться с «Гран-при». Страшно в них не вернуться. А вот вернуться можно по-разному. Например, как Алонсо – сразу став лидером и претендентом на победы!

Эта история частенько успокаивает гонщиков, которые по ряду причин расстаются с местом в основе команды. Мол, всегда можно надеяться на шанс «номер два»! Вот только есть нюанс – таких пилотов много. А Фернандо – один.

В 2003–м Алонсо вернулся в гонки. Уже – в составе «Рено». В 2005-м завоевал титул, одолев в очной схватке самого Михаэля Шумахера! Красный барон до этого взял пять чемпионатов подряд – испанец был первым, кто все-таки сумел его остановить! В 2006-м Фернандо стал двукратным чемпионом. В свои 25 лет. Уже тогда было ясно – он выгрыз себе место в истории.

Просто пока никто не знал – насколько оно будет существенным.

ПРОЩАНИЕ С ФОРМУЛОЙ

Мы помним, что было дальше. Переход в грозный «Макларен». Конфликт с юным Льюисом Хэмилтоном. Проигранный в 2007-м в последнем «Гран-при» титул Кими Райкконену. Шпионский скандал, когда Алонсо, по факту, попросту «слил» свою команду под трибунал ФИА, указав на то, что в Уокинге незаконно использовали технические наработки «Феррари». Возвращение в «Рено». Подстроенная – за счет умышленной аварии партнера – победа в Сингапуре-2008. Очередной скандал. Приход в «Скудерию». Битвы за чемпионство с Феттелем. Кулак в адрес Виталия Петрова в Абу-Даби в 2010-м, когда россиянин не дал Фернандо себя обогнать, лишив того шансов на титул. Внезапное возвращение в «Макларен». И… прозябание в конце пелотона. Сначала – как думалось – из–за слабых моторов «Хонды». Потом – как оказалось – из-за бессилия самой команды построить хороший болид.

К Алонсо все относятся по-разному. Кто-то его не любит – за склочный характер, излишни й максимализм, способность в открытую идти на конфликты. Кто-то им восхищается – за волю к победе, стремление к борьбе, ярчайший пилотаж и мощную харизму. Но все признают, что Фернандо – при всех своих плюсах и минусах – стал символом эпохи. Одним из лучших гонщиков в истории. Примером для юных пилотов, как надо пахать и что надо делать, чтобы бороться за титулы и быть кумиром поколений. Ни Феттель, ни Хэмилтон – при всей своей лучшей статистике – такого уважения не заслужили.

Алонсо – заслужил!

Он устал прозябать в хвосте пелотона. Устал от того, что болид не дает ему биться за подиум. Ему, в конце концов, уже 37 лет. Фернандо нашел новый вызов. Он стал чемпионом «Ле-Мана». И, видимо, теперь поедет в «Индикаре». Если он чувствует себя счастливым – за него можно лишь радоваться!

И все-таки… Мы будем скучать.