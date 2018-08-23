«Уралкалий» планирует побороться за покупку команды «Форс Индия», которая ранее перешла под управление инвесторов, собранных канадцем Лоуренсом Строллом. Одним из главных акционеров российской компании является Дмитрий Мазепин.

ЧТО ТАКОЕ «ФОРС ИНДИЯ»?

История «Форс Индии» ведется с Гран-при Австралии-2008, когда команда под таким названием впервые приняла участие в этапе «Формулы-1». На самом деле, создавалась она не с нуля. Когда-то «Форс Индия» была тем самым «Джорданом», который открыл миру Михаэля Шумахера (именно в ирландской «конюшне» будущий семикратный чемпион дебютировал на Гран-при Бельгии-1991, после чего был тут же переманен Флавио Бриаторе в «Беннетон»). В сезоне-2007 индийский миллиардер Виджай Малья покупал коллектив уже под именем «Спайкер» (он принадлежал одноименной голландской компании, производящей суперкары). Однако – и это самое интересное – в 2006-м команда называлась «Мидланд» и представляла… Россию! Возможно, вы помните тот амбициозный проект, затеянный бизнесменом Алексом Шнайдером, имевшим гражданство Канады и Израиля, однако родившимся в Ленинграде. Именно Шнайдер выкупил у Эдди Джордана его «конюшню», заморочился с получением лицензии Российской автомобильной федерации, и, по сути, создал в «Формуле-1» первую в истории российскую команду. Собственно, кроме лицензии ничего российского в ней не было, но тем не менее… Правда, уже к концу сезона-2006 «Мидланд» столкнулся с финансовыми трудностями, хороших результатов не было ни на трассах, ни в переговорах со спонсорами, так что Шнайдер продал «конюшню» «Спайкеру».

С тех пор прошло 12 лет, и колесо истории может сделать очередной внезапный поворот – а именно, опять превратить команду в российскую.



Лоуренс Стролл. Фото: Gettyimages.ru

В ЧЕМ СУТЬ ПРОБЛЕМЫ?

Итак, в 2007 году Малья выкупил бывший «Джордан» у «Спайкера» за 123 миллиона долларов. Амбициозный и эксцентричный миллиардер вложил в коллектив серьезные средства, дал «конюшне» патриотичное имя «Индийская сила» и на протяжении многих лет стал не только владельцем, но и руководителем команды. Мало кто верил, что «Форс Индию» ждет успех, однако она быстра прогрессировала, так что уже в 2009-м (на второй год в чемпионате) завоевала первый подиум – Джанкарло Физикелла стал вторым в Бельгии. Активное управление Мальи, тесное сотрудничество с «Мерседесом» и привлечение сильных пилотов сыграло свою роль – сезоны-2016 и 2017 «Индийская сила» закончила четвертой в Кубке конструкторов. Побед, правда, не было, но финиши в тройке – случались, Серхио Перес, Нико Хюлькенберг, а затем и Эстебан Окон регулярно боролись за очки и часто опережали соперников из средней группы команд. Хотя до лидеров, конечно, дотянуться было сложно… Наконец, «Форс Индия» запомнилась еще и тем, что первой в истории «Формулы-1» выпустила на трассу болиды в необычной, розовой ливрее (цвет нынешнего главного спонсора команды), которая сразу полюбилась болельщикам и явно добавила красок в чемпионат (хотя бы в прямом смысле).

Между тем, дела самого Мальи шли из рук вон плохо. Его бизнес-империя фактически рухнула еще пять лет назад. Правительство Индии предъявило бизнесмену обвинения в неуплате налогов, мошенничестве и отмывании денег. Большинство компаний, принадлежащих Виджаю, обанкротилось (включая авиаперевозчика Kingfisher). Индийские банки подали иск в суд с требованием взыскать с Мальи сумму в 1,4 миллиарда долларов (примерно столько составляет его общий долг). Сам экс-миллиардер сбежал в Великобританию, поскольку на родине ему грозили арест и тюрьма. Разумеется, все эти потрясения не могли не сказаться на положении дел в «Форс Индии». Учитывая, что основным источником бюджета команды были средства именно Мальи и принадлежавших ему компаний.

Проблемы начались давно, но все резко ухудшилось в этом сезоне. По факту, команда оказалась на грани банкротства. Сотрудникам перестали выплачивать зарплату, возникли другие финансовые сложности. В какой-то момент всерьез встал вопрос о том, что «Форс Индия» пропустит несколько Гран-при. В конце концов, при непосредственной угрозе банкротства в июле в команде ввели внешнее управление.

К ЧЕМУ ПРИВЕЛО?

Поиск новых владельцев завершился относительно быстро. Уже 7 августа было объявлено, что внешнее управление «Форс Индии» достигло соглашения с группой инвесторов, собранных миллиардером из Канады Лоуренсом Строллом. Они гарантировали погашение всех долгов «конюшни», сохранение полного штата сотрудников (405 человек) и предоставление необходимых средств для полноценного выступления в «Формуле-1» в текущем и в ближайших сезонах. На фоне этой новости команда спокойно провела Гран-при Венгрии и отправилась на летний перерыв.

Интерес Стролла к покупке «Форс Индии» возник неслучайно. Канадец давно вкладывает значительные средства в «Уильямс», за который выступает его сын Лэнс. Фактически, Стролл-старший стал владельцем команды из Гроува. Но плачевные результаты некогда легендарной «конюшни» в этом сезоне заставили его пересмотреть свое отношение к ней. По сути, нынешний «Уильямс» – полнейший аутсайдер, пилоты которого не способны бороться за очки. Чего нельзя сказать о «Форс Индии». Разумеется, после новости о покупке Лоуренсом и его компаньонами индийской команды пошли разговоры о том, что Лэнс Стролл покинет «Уильямс» и заменит Эстебана Окона уже в этом году. А нет – так в следующем заменит его точно.

Но внезапно выяснилось, что подобный расклад серьезно не устроил компанию «Уралкалий». Которая тоже претендовала на покупку «Форс Индии».



Никита Мазепин, Эстебан Окон и Серхио Перес. Фото: Gettyimages.ru

СТРОЛЛ ПРОТИВ МАЗЕПИНА

Если очень коротко и просто – «Уралкалий» был готов выполнить все необходимые требования по покупке команды, либо просто вложить в нее значительные средства с возможностью дальнейшего выкупа, однако внешнее управление «Форс Индии», используя различные юридические проволочки (в частности – требование получить разрешение на сделку у 13 индийских банков, являющихся кредиторами команды, причем – в невыполнимые сроки), отправило эту заявку в «утиль». Лоуренс Стролл с компаньонами получили карт-бланш и добились покупки акций команды – фактически, на безальтернативной основе. Хотя у них был достойный конкурент! Конкурент, предлагавший никак не худшие, а в чем-то даже лучшие условия сделки!

Первый вопрос – зачем «Уралкалию» приобретать команду «Формулы-1»? Ну, если очень грубо – затем же, зачем и Лоуренсу Строллу.

Одним из главных акционеров «Уралкалия» является российский бизнесмен Дмитрий Мазепин (он же – владелец «Уралхима»). Сын Мазепина – Никита – уже несколько лет является пилотом по развитию «Форс Индии», а в нынешнем сезоне выступают в чемпионате GP3. К слову, выступает успешно – текущее 4-е место в общем зачете, две победы в гонках. Мазепину-младшему – всего 19 лет, он явно рвется в «Формулу-1», и, в принципе, способен выступать никак не хуже Лэнса Стролла. А покупка целой команды компанией отца явно помогла бы Никите получить место призового пилота.

Конечно, «Уралкалий» продолжит бороться за эту возможность.

21 августа пресс-служба компании опубликовала заявление, в котором выражено несогласие со сделкой по продаже «Форс Индии» Строллу. И объяснила, почему. Затем ее старший независимый директор Пол Остлинг отметил – шанс все-таки приобрести «Форс Индию» у «Уралкалия» есть.

– Мы проводим юридические консультации по поводу дальнейших действий. Мы говорили с президентом FIA Жаном Тодтом, общались с Чейзом Кэри (фактический руководитель «Формулы-1») – они знают о нашей позиции. Сейчас мы пытаемся понять, какие наши шаги в этом направлении будут правильными. И мы обязательно продолжим эту работу, – рассказал Остлинг.

Иначе говоря – точка в истории с покупкой «Форс Индии» пока не поставлена.

И, кстати, проблемы команды на этом не закончились. Из-за различных юридических тонкостей «конюшня» может пропустить Гран-при Бельгии, стартующий в этот уик-энд. Смысл в том, что «Форс Индии» либо придется заявиться на этап как новому юрлицу (поскольку консорциум инвесторов купил, по сути, не саму команду, а лишь ее активы – для покупки команды они не успели получить разрешение тех самых 13 индийских банков, к которым отправляли и «Уралкалий») – и потерять все призовые, положенные ей по Договору согласия за целый год! Либо… отказаться от выступления в Спа. Теоретически была возможность не терять призовые – но для этого было необходимо согласие всех остальных команд. «Макларен», «Рено» и, конечно же, «Уильямс» (по сути, теряющий главного инвестора – Стролла) выступили против.

Чем все закончится – сказать не берется никто.