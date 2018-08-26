Победа Феттеля, полет Алонсо после тычка от Нико Хюлькенберга, яркое выступление едва не обанкроченной «Форс Индии»… Летний перерыв закончился, и уик-энд в Бельгии подарил нам немало ярких эмоций! «Советский спорт» - о том, чем запомнится гонка в Спа.

СТРАСТИ ПО «ФОРС ИНДИИ»

Одной из главных интриг «Гран-при Бельгии» было то, выступит ли в Спа «Форс Индия»? Покупка команды группой инвесторов во главе с Лоуренсом Строллом, случившая накануне летнего перерыва, привела к «забавной» коллизии – из-за спешки в оформлении сделки, различных бюрократических проволочек и юридических тонкостей, новые владельцы купили только активы «конюшни» (машины, базу и т.п.), а не саму «конюшню» как юрлицо. В итоге формально пилоты «Форс Индии» могли появиться на старте только как представители уже новой команды – а значит, «Индийская сила» потеряла бы все призовые, положенные ей по договору согласия за нынешний сезон. Что, конечно, никак не улыбалось коллективу, только-только ушедшему от потенциального банкротства. Нет, вопрос можно было решить полюбовно – и выпустить машины на старт, и сохранить призовые, но для этого требовалось согласие всех остальных команд. Однако три команды встали «в позу» - «Уильямс», «Рено» и «Макларен» не согласились с таким вариантом. За сутки до первых тренировочных практик никто не понимал – примут ли Окон и Перес участие в «Гран-при»?

Но руководство «Формулы-1» нашло компромисс, предложив другой вариант – в заявку на бельгийский этап (и все этапы до конца сезона) попадает номинально другая команда, пусть и с почти идентичным названием. Все предыдущие очки «Форс Индии» сгорают, но у нее будет шанс набрать новые и все-таки получить призовые согласно итоговому месту в Кубке конструкторов. Такой расклад устроил всех. Конечно, терять 59 баллов совсем не хотелось, но это лучше, чем вовсе пропустить уик-энд. С непонятной перспективой на будущее.

Тем более, как оказалось, подправить положение можно быстро. На трассе в Спа Окон и Перес как по заказу показали суперскорость, заняв второй ряд на старте и набрав в гонке 18 очков! При этом Эстебан в какой-то момент едва не вышел в лидеры…

АВАРИЯ НА СТАРТЕ

Первые тренировки показали – в Спа у «Феррари» есть преимущество по скорости над «Мерседесом». Феттель и Райкконен уверенно лидировали в практиках. Уверенно же начали квалификацию. Все карты спутал дождь, пошедший по ходу третьего сегмента. И предоставивший карт-бланш Льюису Хэмилтону – как ни крути, на мокрой трассе британец выступает лучше, чем его соперники! Он-то и взял поул-позиции, опередив Феттеля. В таких же условиях Окон внезапно стал третьим, а Перес – четвертым. Представьте, как было бы обидно, потеряй мы «Форс Индию» из-за юридических коллизий!

Но в воскресенье все вернулось на круги своя. На сухой трассе Феттель вновь получил преимущество, на первом круге совершил яркий обгон, опередил Хэмилтона – и дальше уверенно контролировал ход заезда. Был еще эпизод, когда два розовых болида «Форс Индии» взяли в коробочку Льюиса, а Эстебан едва не обогнал при этом и Себа! Но не сложилось – в итоге француз пропустил вперед еще и напарника. А позже их обоих прошел Макс Ферстаппен (и до кучи – Валттери Боттас).

На этом борьба за подиум кончилась.

Но гонка, все-таки, запомнится не только этим. А страшной аварией в первом же повороте!

Это то, чем славится трасса в Спа. Одна ошибка – и завал обеспечен. Чем думал Нико Хюлькенберг в конце старт-финишной прямой, сказать непросто. Но немец так сильно прозевал торможение, что на полном ходу влетел в болид Алонсо. «Макларен» Фернандо, разваливаясь на куски, взлетел – и приземлился прямо на «Заубер» Леклера. После чего отпали все последние сомнения в полезности системы Halo. Страшно представить, чем все могло закончиться для молодого монегаска, не будь вокруг его головы допзащиты! А так парни ограничились сходом. Обидно, конечно. Но лучше, чем все могло быть.

Случилась и пара инцидентов поменьше – Боттас ткнул носом машину Сергея Сироткина, за что потом получил… аж целых 5 секунд прибавки к времени на финише (дали бы 10 – потерял бы позицию). Смешно вспоминать, как за такой же инцидент в Баку, когда россиянин легко коснулся машины Валттери, Сергея наказали штрафом «стоп-н-гоу» в 10 секунд. Двойные стандарты? Нет, не слышали.

Райкконен не поделил трассу с Риккиардо – в итоге из-за последствий столкновения сошли оба. И… собственно, все. Главный итог «Гран-при Бельгии» - Феттель добился победы, сократил отставание от Хэмилтона до 17 очков, получил заряд позитива и повысил интригу в битве за титул.

Посмотрим, что будет в Италии – через неделю.

СТАТИСТИКА

Гран-при Бельгии. Спа

Гонка. 1. Феттель (Германия, «Феррари») – 1:23.34,476. 2. Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») – отставание 11,061. 3. Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») – 31,372. 4. Боттас (Финляндия, «Мерседес») – 1.03,605. 5. Перес (Мексика, «Форс Индия») – 1.11,023. 6. Окон (Франция, «Форс Индия») – 1.19,520. 7. Грожан (Франция, «Хаас») – 1.25,953. 8. Магнуссен (Дания, «Хаас») – 1.27,637. 9. Гасли (Франция, «Торо Россо») – 1.45,892. 10. Эриксон (Швеция, «Заубер») – 1 круг… 12. Сироткин (Россия, «Уильямс») – 1 круг. 13. Стролл (Канада, «Уильямс») – 1 круг.

Чемпионат мира. 1. Хэмилтон – 231 очко. 2. Феттель – 214. 3. Райкконен (Финляндия, «Феррари») – 146. 4. Боттас – 144. 5. Ферстаппен – 120. 6. Риккиардо (Австралия, «Ред Булл») – 118. 7. Хюлькенберг (Германия, «Рено») – 52. 8. Магнуссен – 49. 9. Алонсо (Испания, «Макларен») – 44. 10. Перес – 40. 11. Окон – 37. 12. Сайнс (Испания, «Рено») – 30. 13. Гасли – 28. 14. Грожан – 27. 15. Леклер (Монако, «Заубер») – 13. 16. Вандорн (Бельгия, «Макларен») – 8. 17. Эриксон – 6. 18. Стролл – 4. 19. Хартли (Новая Зеландия, «Торо Россо») – 2.

Кубок конструкторов. 1. «Мерседес» - 375. 2. «Феррари» - 360. 3. «Ред Булл» - 238. 4. «Рено» - 82. 5. «Хаас» - 76. 6. «Макларен» - 52. 7. «Торо Россо» - 30. 8. «Заубер» - 19. 9. «Форс Индия» - 18. 10. «Уильямс» - 4.

Примечание. «Форс Индия» лишена очков за первые 12 этапов сезона.