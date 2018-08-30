По информации Motorsport, «Ред Булл» заинтересован в том, чтобы вернуть Даниила Квята в свою вторую команду – «Торо Россо». ​«Советский спорт» – о том, что это значит, и стоит ли россиянину возвращаться к «Быкам».

КАК ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ?

Лет пять назад программа поддержки пилотов «Ред Булл» просто трещала по швам от талантов! У Хельмута Марко (ее куратора и консультанта главной команды по кадровым вопросам) было в запасе с полдюжины крепких гонщиков, блестяще выступавших в молодежных сериях и полностью готовых к «Формуле-1». В это число входил и Квят. И Карлос Сайнс. И Пьер Гасли. В «Торо Россо» уже гонялись Даниэль Риккиардо и Жан-Эрик Вернь. Казалось – «Быки» обеспечены кадрами на десятилетия вперед! Как резко все изменилось…

Сейчас вся эта «фабрика талантов» рассыпалась в прах. Не вдаваясь в разные детали, можно уверенно сказать: в конечном счете ее разрушили два главных фактора. Склонность к появлению «любимчиков» (первым из которых стал Себастьян Феттель, вторым и последним – конечно, Макс Ферстаппен). И излишняя самоуверенность Марко. Человека по натуре жесткого и сурового (что часто бывает полезно). Но заблуждавшегося в том, что можно швыряться своими талантами, поскольку на подходе всегда будут новые. Так «Ред Булл» без лишних сожалений расстался с Вернем, потом фактически «слил» Квята и, в общем, потерял Карлоса Сайнса (испанец понял, что ставка давно и надежно сделана на Ферстаппена, и грамотно использовал свой шанс перебраться сначала в «Рено», а затем – и в «Макларен»). Беда в том, что новых юных гонщиков здесь попросту не подготовили.

А в итоге сбежал еще и Даниэль Риккиардо. Будем честны – примерно по той же причине, что Сайнс. Не захотел повторять роль соотечественника Марка Уэббера, которого «завторикеллили» при Феттеле. А к этому (только вместо Феттеля был уже Макс Ферстаппен) все, в общем, и шло.

То, как внезапно для руководства «Быков» австралиец решил уйти в «Рено» (во вторник должен был поставить подпись под новым контрактом, а в четверг позвонил – и сказал, что переходит к французам), только подтверждает – в «Ред Булл» всерьез переоценивают собственную нынешнюю значимость для гонщиков. Команда, конечно, с историей, и все равно – в топе, только за титул не борется уже четыре года. С учетом перехода на «Хонду» – еще не факт, что сможет побороться в обозримом будущем.

А главное – у доктора Марко не выросло достойной замены! Слив Квята в прошлом сезоне, в «Торо Россо» пришлось сажать Брендона Хартли (когда-то отчисленного из молодежки «Ред Булла» за бесперспективность). Парень талантливый, не спорим. Много чего добился в гонках на выносливость. Но «Формула-1» – не для него. И в нынешнем году мы снова в этом убедились.

А из резерва, выступающего в молодежных сериях, тащить попросту некого. За вычетом ребят, пробующих силы в «Формуле-4» и «Еврокубке Рено» (читай – в детских сериях), у «Быков» есть всего двое. Японец Ниреи Фукузуми (взятый как дань уважения «Хонде») гоняется в GP2, но его выступления – смех сквозь слезы (18-е место из 22-х в общем зачете). И британец Дэн Тиктам, идущий на титул в европейской «Формуле-3». Это уже серьезнее, но суперлицензия ему пока не светит. А значит – и права выступать в первой «Формуле» нет. В следующем году Тиктам, скорее всего, поедет в японской «Суперформуле».

В сухом остатке – «Быкам» элементарно некем заменить Риккиардо! Ладно, в «Ред Булл» переведут Гасли. Но кто поедет в «Торо Россо»? Хартли? Смешно. А даже если новозеландца оставят, кого возьмут ему в напарники? Брать-то, оказывается, некого!

И тут Марко решил вспомнить о Квяте.

НАДО ЛИ ЭТО ДАНИИЛУ?

Как сообщает Motorsport, Кристиан Хорнер (шеф «Ред Булла») и Хельмут Марко уже обсудили с боссом «Феррари» Маурицио Арривабене возможность возвращения Квята в «Торо Россо». Осталось неясным, согласится ли сам россиянин?

И тут главный вопрос – а стоит ли ему соглашаться?

С одной стороны – «Ред Булл» уж очень некрасиво поступил с уфимцем. Сначала под надуманным предлогом сослав его из главной команды к «телятам», якобы из-за плохих результатов в начале сезона-2016 (ага, покажи результат, когда машина постоянно ломается! про подиум в Китае и вовсе вдруг забыли) и из-за аварии с Феттелем в Сочи (там Даниил и правда начудил, но сколько раз потом подобным образом и даже хуже чудил чудо-Ферстаппен?). Потом – загнобив в «Торо Россо», делая все, чтобы Квят уступал Сайнсу-младшему. Конечно, Даниил в чем-то и сам был виноват. Не всегда выжимал из ситуации максимум. Где-то прогнулся под обстоятельства. Где-то банально опускал руки. Но все-таки – его, по факту, слили. А возвращаться в коллектив, который так с тобой обошелся, как кажется – не лучшее решение.

С другой стороны – какие есть перспективы у Квята? Надеяться на повышение и место в «Феррари»? Пусть даже в «Хаасе» или «Заубере», которые плотно завязаны на «Скудерию»? Тот факт, что Арривабене согласился отпустить Даниила, сам по себе намекает – переводить уфимца в ранг боевых пилотов (сейчас он – гонщик по развитию) он не планирует. По крайней мере – в ближайшие год-два. Значит, по сути, у Квята лишь одна возможность вернуться в «Формулу-1». И это – «Торо Россо».

Тут можно вспомнить прошлые обиды, дать волю гордости, ответить: «Нет». Но это будет… глупо. Сейчас у россиянина есть шанс вновь громко всем напомнить о себе. О своей скорости. И своем таланте. Который очень высокого ценился в «Формуле-1» еще два-три года назад. Такие шансы упускать нельзя. И роль «обиженки» (пусть даже по веским причинам) – самое худшее, что может выбрать Квят.

Если «Ред Булл» и правда намерен вернуть Даниила в команду (пусть для начала – в младшую), ему на это стоит согласиться. В конце концов, при хорошем раскладе обязательно будет шанс отомстить за прежние обиды куда более ярким способом. Ну, например, «сыграть в Риккиардо».

А вдруг получится? Вот это будет красиво!