Льюис Хэмилтон добился победы на Гран-при Италии и упрочил лидерство в чемпионате мира. ​Пилоты «Феррари» не сумели использовать преимущество в скорости на домашнем для себя автодроме.

РАЗНЫЕ ПОДХОДЫ

Оцените разницу в подходах.

«Мерседес»: «Наша ставка – на Льюиса Хэмиолтона. В оставшихся гонках сезона Валттери Боттас будет делать все возможное, чтобы помочь ему выиграть титул».

«Феррари»: «Наши пилоты – равны. И могут бороться друг с другом на трассе, если так складывается текущая ситуация».

Чувствуете, да? «Мерседес» отныне даже не пытается создать иллюзию равенства в составе. Валттери – чистый оруженосец Льюиса. В «Феррари» же играют в демократию и уважение. У каждого – свое мнение о справедливости таких подходов. Нужна ли командная тактика? Претит ли она духу «Формулу-1»? Портит ли гонки? Только не стоит забывать о главном: в спорте самое важное – результат. Лет через 10-15 никто не будет дотошно вспоминать все детали каждой конкретной проведенной гонки сезона-2018. Зато все будут помнить чемпиона. Пока же все идет к тому, что этим чемпионом станет Хэмилтон.

ТРАССА ДЛЯ «ФЕРРАРИ»

С 2014 года – года начала турбо-эры – Гран-при Италии считался коронным этапом для «Мерседеса». Пилоты команды лидировали здесь на протяжении всех кругов всех четырех последних гонок! Да-да – в святая святых для «Феррари», раз за разом эту самую «Феррари» деклассировали.

Теперь, вроде, все изменилось. Скорость болидов «Скудерии» после последних обновлений двигателя заметно выросла и точно стала выше, чем у «серебристых». По ходу практик в Монце Феттель и Райкконен убедительно демонстрировали свое преимущество. Они же стали лучшими в квалификации. Кими и вовсе побил рекорд «Формулы-1» по средней скорости на круге (263,587 км/ч)! А заодно – и рекорд трассы. И, разумеется, именно финн занял поул-позицию. Поскольку в этот раз выпала очередь Себа разгонять партнера слип-стримом на быстром круге. В «Феррари» могли бы изменить расклад. Сыграть на Феттеля. Но не стали. Вы помните, почему. Свобода, равенство, братство. «Наши пилоты выступают на одинаковых условиях».

В итоге немец стартовал вторым, Райкконен – первым, Хэмилтон – за ними. Теоретически, обе «Феррари» могли уехать от соперников. Но нет – не вышло. Уже на первом круге Льюис пошел в атаку, попробовал пройти Феттеля в четвертом повороте, машины сравнялись и… конечно, столкнулись! Себа мгновенно развернуло, плюс он лишился части переднего антикрыла. Хэмилтон вышел на второе место. Кто виноват? Дернул ли Льюис рулем в сторону немца? Может, сам Себ погорячился – ведь мог слегка притормозить, пропустить «Мерседес», а следом отыграть позицию обратно – благо и скорость позволяла? Никто точно не знает. Судьи решили – это обычный инцидент. И обошлись без штрафов.

Вскоре Льюис прошел еще и Кими! Но – ненадолго. Райкконен мгновенно контратаковал, вернул себе лидерство, и удерживал первое место на протяжении почти всей гонки.

ФИНАЛЬНЫЙ ОБГОН

А потом сработала тактика «Мерседеса».

Пока Феттель прорывался из конца пелотона, настала очередь пит-стопов. Кими сменил резину первым. Чуть позже это сделал Хэмилтон. Боттас остался в роли лидера – на старых, всерьез изношенных покрышках. С одной задачей – притормозить «Феррари», пока Райкконен сам не пообтрепает уже свои новые колеса. А Льюис в это время может чуть-чуть сэкономить резину…

Расчет сработал четко. Валттери сам потерял немало времени, но его финальная позиция всерьез ведь никого не волновала. Зато Кими действительно утратил все преимущество в скорости над Хэмилтоном. И в итоге дал Льюису себя обогнать. До контратаки тут дело уже не дошло.

Справедливо? Честно? Неважно. Важен итог – Хэмилтон выиграл Гран-при. В той ситуации, когда «Мерседес» заметно уступал «Феррари». По скорости. Но не по прозорливости.

Может, Скудерии тоже пора менять подход?

Формула-1. Гран-при Италии. Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Кими Райкконен («Феррари») +8,705

3. Валттери Боттас («Мерседес») +14,501

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +16,669

5. Себастьян Феттель («Феррари») +18,569

6. Ромен Грожан («Хаас») +57,952

7. Эстебан Окон («Рейсинг Пойнт Форс Индия») +58,831

8. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт Форс Индия») +59,781

9. Карлос Сайнс («Рено») +1.19,026

10. Лэнс Стролл («Уильямс») +1 круг

11. Сергей Сироткин («Уильямс») +1 круг

12. Шарль Леклер («Заубер») +1 круг

13. Стоффель Вандорн («Макларен») +1 круг

14. Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг

15. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг

16. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг

17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг

Даниэль Риккардо («Ред Булл») — не финишировал

Фернандо Алонсо («Макларен») — не финишировал

Брендон Хартли («Торо Россо») — не финишировал.