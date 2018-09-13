Нынешний сезон пока в самом разгаре, но команды уже вовсю готовятся к следующему. В первую очередь – определяясь с составом. «Советский спорт» изучил ситуацию на рынке пилотов. И обнаружил, что в будущем году в чемпионате мира может оказаться сразу три россиянина!

«МЕРСЕДЕС»

Состав-2018: Льюис Хэмилтон (Великобритания), Валттери Боттас (Финляндия)

Состав-2019: Льюис Хэмилтон (Великобритания), Валттери Боттас (Финляндия)

Стабильность – залог успеха. Так, видимо, рассудили в Брэкли, решив продлить контракты с парой своих действующих гонщиков. В итоге в июле сначала было объявлено о новом соглашении с Льюисом Хэмилтоном, а на следующий день – и с Валттери Боттасом. Оба пилота останутся в «конюшне» на ближайшие два года, правда в случае с финном сезон-2020 является опционом команды. Теоретически, «Мерседес» мог заменить напарника Льюиса, пригласив, например, самого яркого воспитанника своей молодежной программы – Эстебана Окона. Но решил не рисковать. Валттери отлично вписался в роль оруженосца при Хэмилтоне, согласен со своей ролью в команде, британцу комфортно с ним работать и бороться за титулы (чего не было при Нико Росберге), и раз сложившееся положение вещей устраивает все три стороны, зачем было рисковать с переменами? Единственное, что осталось неясным – сумма зарплаты Льюиса. Официально она не объявлена. Но, по слухам, может достигать 60 миллионов долларов в год. И если это правда, то Льюис станет самым высокооплачиваемым пилотом в истории.

«ФЕРРАРИ»

Состав-2018: Себастьян Феттель (Германия), Кими Райкконен (Финляндия)

Состав-2019: Себастьян Феттель (Германия), Шарль Леклер (Монако)

В «Феррари» долго сохраняли интригу – останется ли в Скудерии Кими Райкконен или его заменит Шарль Леклер? В итоге во вторник Кими на своей странице в соцсетях анонсировал переход в «Заубер», а в среду в Маранелло официально подтвердили соглашение с монегаском. Случилось небывалое – молодежная Академия «Феррари» подготовила пилота для «Феррари»! Серьезно – раньше никто из воспитанников этой программы до главной команды «Формулы-1» не дорастал. Хорошая новость для нашего Роберта Шварцмана, который входит в Академию в данный момент и пока успешно выступает в «Формуле-3».

Переход Леклера стал самым громким трансфером лета. Не самым неожиданным, при этом, но громким – однозначно. Молодой 20-летний пилот, проводящий всего первый сезон в чемпионате, так впечатлил свое руководство, что уже пару месяцев назад получил от президента «Феррари» Серджио Маркионне контракт на следующий год. Мы об этом не знали. Потом случилось страшное – Маркионне скончался из-за осложнений после операции на плече, новые боссы в Маранелло решили переиграть ситуацию (назначенный президентом компании Луи Камиллери является близким личным другом Райкконена), но, видимо, не смогли. Шарль и его менеджер Николя Тодт (сын экс-главы «Скудерии» и нынешнего президента ФИА Жана Тодта) настояли на соблюдении условий уже заключенного договора, и в итоге случилось, что случилось. Вопрос – что теперь ждет Леклера? Сломается ли он, в столь юном возрасте попав в легендарную «конюшню» с претензией на чемпионство? Или его сломает опытный Себастьян Феттель? Или сломается сам Феттель, когда-то уже не выдержавший конкуренции с более молодым и дерзим напарником (Риккиардо в «Ред Булле»)? Одно понятно – всем будем интересно следить за ситуацией!

«РЕД БУЛЛ»

Состав-2018: Даниэль Риккиардо (Австралия), Макс Ферстаппен (Голландия)

Состав-2019: Макс Ферстаппен (Голландия), Пьер Гасли (Франция)

«Ред Булл» уже готовил официальные видеоролики по поводу продления контракта с Риккиардо – о нем должны были объявить накануне уик-энда в Бельгии. Но Даниэль в последний момент передумал. В день, когда стороны должны были подписать договор (через сутки после Гран-при Венгрии), он позвонил руководству и попросил еще немного времени. А спустя 48 часов сообщил, что переходит в «Рено». «Сначала я подумал, это – шутка!» – вздыхал шеф «Быков» Кристиан Хорнер.

Внезапное «бегство» австралийца поставило «Ред Булл» в сложное положение. Вытащить из «Рено» Сайнса не удалось (правда, непонятно – насколько велико было желание), а из собственных кадровых ресурсов остался лишь Пьер Гасли, неплохо выступающий в «Торо Россо». В итоге именно француз станет новым партнером Ферстаппена. Возможно, для команды это – к лучшему. Ведь здесь давно и явно сделали ставку на Макса, как на свою главную звезду. А Пьер не должен составлять ему такую же конкуренцию, как Риккиардо.

«РЕНО»

Состав-2018: Нико Хюлькенберг (Германия), Карлос Сайнс (Испания)

Состав-2019: Нико Хюлькенберг (Германия), Даниэль Риккиардо (Австралия)

В «Рено» сумели предложить Риккиардо то, что он хотел – равный статус пилотов (всего лишь обозначенный, но явно не соблюдаемый в «Ред Булле»), хорошее шасси и мощный двигатель (пока непонятно, как именно поедет «Ред Булл» на «Хонде» в будущем году). Вместе с Хюлькенбергом Дэн составит мощный дуэт – один из самых опытных и сильных в пелотоне. Что повысит шансы команды из Энстоуна добиться прогресса. Их цель – в 2020-2021 годах претендовать на титул.

«ХААС»

Состав-2018: Роман Грожан (Франция), Кевин Магнуссен (Дания)

Состав-2019: не определен

У «Хааса» есть опцион на продление контракта с Магнуссеном на будущий год. Правда, пока не понятно, воспользуется ли им американская команда. Будущее Грожана – туманно. В этом году он снова слишком часто попадает в аварии (хотя и прибавил в последних Гран-при). Француз – опытен, но уже точно – не супер-перспективен. А тесные связи «Хааса» с «Феррари» могут привести к тому, что в кокпит команды посадят кого-нибудь по указанию из Маранелло. Кого именно – пока никто не знает.

«МАКЛАРЕН»

Состав-2018: Фернандо Алонсо (Испания), Стоффель Вандорн (Бельгия)

Состав-2019: Карлос Сайнс (Испания), Ландо Норрис (Великобритания)

Фернандо Алонсо, устав гоняться на «ведре с болтами», принял решение покинуть «Формулу-1» (оставаться в «Макларене» – бессмысленно, приглашения в топ-команды, учитывая характер испанца и историю его отношений с рядом из этих команд, тоже ждать не приходится). Вслед за Алонсо в Уокинге решили расстаться и с Вандорном, никак себя не проявившим на фоне двукратного чемпиона мира. Одного испанца в итоге заменили другим – на место Фернандо позвали Сайнса-младшего. И до кучи вытащили своего самого яркого на данный момент пилота молодежной программы – Ландо Норриса. Учитывая, что в ближайшие годы «Макларен» вряд ли выйдет на высокий уровень, такая пара пилотов кажется вполне нормальным вариантом.

«ФОРС ИНДИЯ»

Состав-2018: Серхио Перес (Мексика), Эстебан Окон (Франция)

Состав-2019: не определен

В случае с «Форс Индией» пока непонятно, как будет называться команда в новом году. Не говоря уж о составе пилотов! Хотя особой интриги тут нет. Понятно, что Лоуренс Стролл с друзьями-бизнесменами купил команду-банкрот чисто под сына – Лэнса Стролла. Эстебан Окон уже точно покинет «конюшню», уступив канадцу место в кокпите. А Серхио Перес, заключивший новый контракт еще с прежней «Форс Индией», скорее всего, в ней останется.

«ТОРО РОССО»

Состав-2018: Пьер Гасли (Франция), Брендон Хартли (Новая Зеландия)

Состав-2019: не определен

Уход Риккиардо принес серьезные проблемы «Ред Булл». В команде так легко разбрасывались своими талантами из молодежной программы, что сами не заметили, как этих талантов не осталось. Ладно – Даниэля заменят Пьером Гасли. Но кто заменит Гасли в «Торо Россо»? И что делать с Хартли, который явно не тянет на уровень чемпионата мира?

Вот и приходится вспоминать о тех, с кем недавно расстались! Пусть даже не совсем красивым образом. Один из этих гонщиков – наш Даниил Квят. Итальянская пресса разнится в инсайдах. Кто-то пишет, что уфимец уже согласился на новый контракт и прямо сейчас в «Торо Россо» всего одна вакансия. Другие уверяют, что и сам Квят не горит желанием возвращаться в команду, из которой его по факту выгнали в прошлом сезоне, и «Феррари» не торопится отпускать россиянина (он числится пилотом по развитию в «Скудерии»). Возможно, Даниил поедет в будущем году, но не за коллектив из Фаэнцы, а, скажем, за «Хаас». Но даже если он действительно вернется в систему «Ред Булл», то имя второго пилота «Торо Россо» сейчас назвать трудно. Говорят даже о Мике Шумахере – сыне Михаэля. Он резко прибавил в последнее время в чемпионате «Формулы-3». Но боссы «Ред Булла» пока отрицают сам факт общения с немцем.

«ЗАУБЕР»

Состав-2018: Шарль Леклер (Монако), Маркус Эриксон (Швеция)

Состав-2019: Кими Райкконен (Финляндия), второй пилот – не определен

Райкконен в «Заубере»? Вы серьезно? Когда об этом сообщил сам Кими, многие решили, что он шутит. Но нет – Кими действительно вернется в Хинвилль и проведет там два сезона. Похоже, финн давно понял, что больше не может бороться за титул, но все еще хочет гоняться. Так почему не попрощаться с «Формулой-1» в составе команды, в которой здесь когда-то дебютировал (в далеком 2001 году)? В качестве части зарплаты финну достанется солидный пакет акций швейцарский «конюшни». По сути, Кими устроит себе длинное прощальное турне на собственных условиях. И просто будет получать удовольствие от уик-эндов. Кто станет напарником Райкконена – неизвестно. Но велик шанс, что останется Эриксон. По той же причине, по которой швед выступает за «Заубер» последние годы – его личные спонсоры имеют тесные связи с руководством команды.

«УИЛЬЯМС»

Состав-2018: Лэнс Стролл (Канада), Сергей Сироткин (Россия)

Состав-2019: не определен

Вот оно – самое интересное! Как вам такой расклад – в британской команде с легендарным прошлым выступает сразу двое россиян? Нравится? А между тем, расклад – вполне реален!

«Уильямс» лишился поддержки Лоуренса Стролла, купившего для сына «Форс Индию». Ситуация – хуже некуда. Результатов – нет, денег – нет, перспектив на перемены к лучшему – тоже пока не наблюдается. В таком положении в Гроуве обязаны искать пилотов с финансовой поддержкой. Один из них уже есть – Сергей Сироткин. Велика вероятность, что молодой москвич останется на следующий год. У Сергея в наличии и внушительный спонсорский пакет, и талант, и скорость. Да, первый сезон проходит неудачно, но тут в первую очередь – вина слабой техники, которую ему предоставили в «Уильямсе». К навыкам и самоотдаче Сироткина претензий нет ни у кого. Второй реальный кандидат – Артем Маркелов. Ему 23 года, он пятый год проводит в «Формуле-2», был вице-чемпионом этой серии, но уже явно ее перерос. Отец Артема – владелец крупной компании, занимающейся поставками нефтепродуктов, так что с финансовой поддержкой тут полный порядок. Прямо сейчас Маркелов числится пилотом по развитию в «Рено» (в прошлом году эту же должность занимал Сироткин) и даже должен выступить по ходу первой практики на Гран-при России. Он не самый талантливый, не самый перспективный, но все равно быстрый и опытный пилот. К тому же готовый получить суперлицензию (все условия выполнены). Единственный момент – решится ли «Уильямс» сразу на двух россиян? И главное – не пересекутся ли интересы их спонсоров? Если конфликта в таком вопросе не возникнет, мы вполне можем ждать Маркелова в «Формуле-1»!