ОЧЕРЕДНОЙ ПРОВАЛ «ФЕРРАРИ»

– Мы очень хотели выиграть поул, но в этот раз не получилось, – вздохнул Себастьян Феттель в субботу.

Вообще-то, вместо «поул» можно было вставить другое слово – «титул». Суть поменялась бы несильно. Когда в плотной борьбе с равным соперником теряешь такие вот шансы добиться успеха, и реализовать свое преимущество на конкретной трассе в конкретный уик-энд, при этом отстаешь в чемпионате на 30 очков всего за 7 гонок до окончания сезона – это провал, Себ. Это провал! «Феррари» явно была быстрее «Мерседеса» в Сингапуре. На протяжении всего уик-энда. Всех трех сессий свободных заездов. И даже не походу первых сегментов в квалификации. Но в самый ключевой момент, в решающей попытке, Льюис Хэмилтон проехал идеальный круг, а Феттель надопускал мелких ошибок. И остался лишь третьим. Вот в этом – принципиальная разница между Льюисом и Себастьяном. Хэмилтон использует все свои шансы заработать большие очки и развить преимущество в чемпионской гонке. А Феттель эти шансы то и дело упускает. Так было в Бельгии, две недели назад, когда лидер «Скудерии» пошел на, в принципе, ненужный риск – и допустил столкновение с «Мерседесом» по ходу первого круга. Так вышло и теперь, в Сингапуре. Когда Себастьян сначала провалил квалификацию. А следом – перестраховался в гонке, заехав на слишком ранний пит-стоп. И в итоге лишился не только возможности обойти Льюиса в борьбе за первое место. Но и пропустил вперед Ферстаппена, которого вскоре после старта прошел в схватке за вторую позицию.

Вплоть до финиша Феттель катил в своем темпе. Опережая остальных, но не приближаясь к двум лидерам. В гонках важней всего баланс между риском и осторожностью. Это касается всего – плотной борьбы, обгонов, стремления показать лучший круг, стратегии пит-стопов… Ни «Феррари», ни Себастьян по ходу этого сезона (когда у них действительно в кои-то веки появилась машина, ни в чем не уступающая, а в чем-то даже превосходящая «Мерседес»!) этот баланс поймать не могут. Что ж, в Сингапуре прозвучал немецкий гимн. Но не в честь Феттеля. А в честь немецкой команды. А Хэмилтон увеличил лидерство до 40 очков.

Возможно, все еще изменится. Ведь в «Формуле-1» бывает всякое. Но есть ощущение, что битва за титул закончилась прямо сейчас. В Марина-Бэй. В Юго-Восточной Азии. Нельзя стать чемпионом, когда допускаешь так много ошибок. Это, в конце концов, будет несправедливо.

ОСТРЫЙ МЕКСИКАНСКИЙ ПЕРЕС

Гонки в Сингапуре иногда бывают яркими. Тут проиграл свой титул Фелиппе Масса, уехав с пит-стопа с шлангом топливозаправщика (в 2008-м). Тут была подстроенная победа Алонсо – в 2009-м. Была двойная авария с участием обеих болидов «Феррари» и Макса Ферстаппена – в 2017-м. А в целом тут – красиво, но… скучно. Так вышло, в том числе, и в этот раз. Пилоты проехали от старта до финиша простым паровозиком, сменяя позиции как правило лишь на пит-стопах (хотя обгоны были, и даже не один). Впрочем, пресное блюдо под названием Гран-при Сингапура все же не осталось без специй. В виде Переса. Серхио Переса.

Мексиканец на ровном месте создал две аварии. Жаль, что в обоих случаях досталось Сергею Сироткину. В первый раз – косвенно. Во второй – напрямую.

– Мы понимали, что будет тяжело. Но все оказалось гораздо сложнее! – отмечал россиянин после квалификации. – Каждый круг мы старались не столько проехать с лучшим временем, сколько просто проехать. Это была не борьба за позиции. А натуральное выживание на трассе.

Когда пилоты команды занимают последний ряд на старте, при этом уступая 1,5 секунды не лидерам, а тем, кто стоит на предпоследнем – это диагноз, клиника и дно! Такая вот машина у «Уильямса». Тем приятнее было следить за Сергеем, который выжал максимум из ситуации в сложнейшей гонке!

Но уже на первом круге Перес впечатал в стену партнера по «Форс Индии» – Эстебана Окона. Как сам признал – просто его не видел. Француз, конечно, сошел. Мексиканца наказывать не стали (судьи сочли это за гоночный эпизод), на трассе появилась машина безопасности (как и всегда бывает в Сингапуре), а вот Сергей… поймал передним спойлером обломок болида Окона. И был вынужден заехать на пит-лейн – заодно, сменив резину. Ранний внеплановый пит-стоп привел к тому, что в середине гонки россиянин поднялся до 13-й позиции. Тогда-то позади него и оказался Перес (после своего визита в боксы). Но преимущество быстрой машины не помогало Серхио пройти Сироткина. И после пары неудавшихся атак горячий парень не придумал ничего иного, как со зла на прямой… просто боднуть неуступчивый «Уильямс». К счастью, без последствий для Сергея.

Поверьте – это был пусть некрасивый (с моральной точки зрения), но самый яркий эпизод Гран-при!

Жаль Сироткина – в итоге он снова приехал последним, поскольку второй визит на пит-лейн (комплекта шин не хватило на всю дистанцию) отбросил его в самый хвост. За кадром остался тот факт, что Сергей провел всю гонку без питьевой воды (на жаре в 30 градусов, в раскаленном кокпите болида и огнеупорном комбезе!) – отказался от нее ради меньшего веса болида. Насколько сложно пилотам в Сингапуре было понятно по виду Хэмилтона – Льюис с трудом держался на ногах, а интервью давал, сидя на корточках.

Можно представить, в каком состоянии финишировал молодой россиянин!

Но что поделать, когда твоя машина не позволяет рассчитывать на большее?

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1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 61 круг

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +8,961

3. Себастьян Феттель («Феррари») +39,945

4. Валттери Боттас («Мерседес») +51,930

5. Кими Райкконен («Феррари») +53,001

6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +53,982

7. Фернандо Алонсо («Макларен») +103,011

8. Карлос Сайнс-младший («Рено») +1 круг

9. Шарль Леклер («Заубер») +1 круг

10. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг

11. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг

12. Стоффель Вандорн («Макларен») +1 круг

13. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг

14. Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг

15. Ланс Стролл («Уильямс») +1 круг

16. Серхио Перес («Форс-Индия») +1 круг

17. Брендон Хартли («Торо Россо») +1 круг

18. Кевин Магнуссен («Хаас») +2 круга

19. Сергей Сироткин («Уильямс») +2 круга

Сошли:

Эстебан Окон («Форс-Индия»)