Возможно, в будущем сезоне одной громкой фамилией в чемпионате мира станет больше. По сообщениям европейских СМИ, «Ред Булл» всерьез рассматривает вариант по приглашению Мика Шумахера в «Торо Россо».

КТО ТАКОЙ МИК?

Единственный сын Михаэля Шумахера (у 7-кратного чемпиона мира еще есть дочь) родился в 1999-м. Сейчас ему 19, он выступает в европейской «Формуле-3» и, честно говоря, еще в начале года никто всерьез не рассуждал о перспективах парня попасть в мир королевских гонок уже в 2019-м. Мик крайне невзрачно начал этот сезон и смотрелся невыгодно на фоне пилотов своего поколения. Британцы Ландо Норрис и Джордж Расселл в таком же возрасте уже бьются за титул в «Формуле-2», да и среди прямых соперников Шумахера по третьей «Формуле» его ровесники Дэн Тактум (тоже англичанин) и россиянин Роберт Шварцман ехали лучше и успешнее. По крайней мере – пару месяцев назад.

А потом Мик резко прибавил.

После летней паузы юный немец одержал шесть побед. Из них – три подряд, на домашнем автодроме «Нюрбургринг». По ходу одного уик-энда! Из середины турнирной таблицы Шумахер-младший разом вскочил на вторую позицию в общем зачете. Отставая от Тиктума всего на 4 очка.

– В парне внезапно проявились гены Михаэля, – довольно признавался экс-гонщик «Формулы-1» Герхард Бергер. – Он заметно прибавил и, надеюсь, продолжит прогрессировать дальше. Все будут счастливы, если Мик пойдет по стопам отца.

И этот резкий прогресс, разумеется, не остался вне зоны внимания боссов команд чемпионата мира. Тут же пошли разговоры о том, что к Шумахеру-младшему всерьез присматриваются в «Ред Булле». Пусть Хельмут Марко (куратор молодежной программы «Быков») и отрицал сам факт переговоров с Миком, это похоже на лукавство. «Ред Булл» уже разок вытаскивал из «Формулы-3» один яркий талант – усадив в кокпит «Торо Россо» Макса Ферстаппена в 2015-м. При том, что сам Макс изначально не входил в их программу поддержки пилотов. Но раз есть такой самородок – почему бы его и не взять? И что мешает повторить историю с Миком?

Кстати, отец Макса – Йос – когда-то был партнером Михаэля. В «Бенеттоне».

СЫНОВЬЯ ЧЕМПИОНОВ

Природа не всегда отдыхает на детях. И случаев, когда в чемпионат мира приходили сыновья известных в прошлом гонщиков, хватает. Жак Вильнев сделал то, что не успел его отец Жиль до своей гибели в 1982 году – стал чемпионом мира. Дэймон Хилл и Нико Росберг повторили успехи отцов – брали титулы. В недавнем прошлом в «Формуле-1» гонялись сын Нельсона Пике Нельсиньо и племянник Айртона Сенны – Бруно. Сейчас вот есть Ферстаппен. И Карлос Сайнс (Сайнс-старший становился чемпионом мира в ралли). Естественно, и появление Мика Шумахера все ждут с нетерпением! Да, он не сразу раскрылся в юниорских турнирах, но ведь и Михаэль не считался самым талантливым пилотом поколения, пока в какой-то мере случайно не дебютировал на Гран-при Бельгии-1991, заменив попавшего в тюрьму бельгийца Бертрана Гашо, и там уже не доказал, что может стать великим!

Сейчас уже видно – талант у Мика есть. А значит, его дебют – не за горами. Когда твоя фамилия Шумахер, тебя с радостью примут в любую команду! Ведь «Формула-1» – не только спорт, но и огромный бизнес. А бренд «Шумахер» – возможно, самый дорогой, который может здесь быть. Коммерческий потенциал юного немца гораздо выше, чем спортивный. И это, разумеется, учитывают все. Вопрос в том – готов ли Мик к «Большим призам» прямо сейчас? Или ему пока стоит сезон-другой понабираться опыта в младших сериях? Сам Шумахер-младший говорит, что «Формула-1» – его мечта. Но он при этом не хочет торопиться. Ранний дебют может испортить всю карьеру. А в планах Мика – не просто погоняться на Гран-при. Но и оставить след в истории. Максимально близкий к тому, который оставил отец. Если это, конечно, в принципе возможно.

ПОЧЕМУ «ТОРО РОССО»?

У «Быков» с уходом Риккиардо в «Рено» возникли большие проблемы. На смену австралийцу в главную команду пришлось тащить Пьера Гасли. Но «Торо Россо» на сезон-2019 осталась без гонщиков в принципе. В продлении Брендона Хартли нет никакого смысла – он в «Формуле-1» явно «не тянет». А из своей молодежной программы брать некого. Дэн Тиктум – тот самый, что бьется за титул с Шумахером в «Формуле-3» – не сможет получить суперлицензию ФИА, поскольку даже в случае победы в молодежной серии не наберет для нее достаточно очков (а без суперлицензии путь на Гран-при заказан). Все остальные протеже «Ред Булла» пока и вовсе выступают в детских сериях (за исключением Ниреи Фукузуми, но его взяли в программу в дань уважения к «Хонде», и парень явно не того таланта, чтобы пробиться в «Формулу-1»).

А брать кого-то надо!

Одну вакансию, по сути, закрыли – в «Торо Россо» возвращается Квят. Пока об этом не объявлено официально, но в паддоке все говорят о соглашении с Даниилом, как о деле решенном. Ждем подтверждения от «Быков» по ходу уик-энда в России. Вопрос – кто станет партнером россиянина?

Роберт Кубица? Поляк, конечно, ставит главной целью вернуться в «Формулу-1» не только в качестве пилота по развитию. Возможно, у него это даже получится. Но в «Торо Россо»? По сути – молодежный фарм-клуб при «Ред Булле»? Зачем туда тащить 33-летнего гонщика, перенесшего жуткую травму и пропустившего восемь сезонов? Какая тут перспектива?

Себастьян Буэми? Швейцарец даже побывал на базе команды в Фаэнце. Прошел подгонку сиденья. Но опять же – ему уже 29. Буэми свой последний сезон провел в чемпионате мира в 2011-м. Сейчас он – тест-пилот «Ред Булла», плюс участник «Формулы-Е» и серии WEC. Как признал Кристиан Хорнер, переход в «Торо Россо» для Себастьяна банально невыгоден даже в финансовом плане – он потеряет в зарплате. Плюс для самой команды его возвращение – такой же шаг назад, как в случае с Хартли.

Паскаль Верляйн? Вот это – возможно! Немец все еще молод (23 года), у него есть скорость и талант. У него есть опыт выступлений за «Заубер». Правда, еще у него – проблемы с рабочей этикой и довольно сложный характер, когда-то стоивший Паскалю места в «Форс Индии» (которое отдали Окону). И в «Формуле-1» вообще. Но вдруг он повзрослел и изменился к лучшему? На днях «Мерседес» объявил, что прекращает сотрудничество с Верляйном. Теперь парень – свободный агент. И – очевидный кандидат на место в «Торо Россо».

Но может выйти и иначе. Никто не удивится, если Мик Шумахер решит повременить с приходом в «Формулу-1». Никто не удивится и другому – если сын лучшего пилота в истории действительно сядет за руль «Торо Россо»! И будет напарником Квята. В отличие от Тиктума, у него нет проблем с суперлицензией, поскольку ранее Мик становился вице-чемпионом в итальянской и немецкой «Формуле-4». Осталось финишировать в топ-2 в «Формуле-3» - и путь к «Большим призам» окрыт! Запасемся терпением. Ждать осталось недолго.