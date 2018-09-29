СИРОТКИН БЫСТРЕЕ СТРОЛЛА

В последние годы Формулу-1 критикуют за предсказуемость – у кого круче техника, тот быстрее всех и едет, а мастерство пилотажа отошло на совсем уж дальний план. Довольно часто приходится слышать, как Гран-при России называют одним из самых скучных этапов в календаре. Конфигурация «Сочи-Автодрома» такова, что во время гонок обгонов здесь действительно не так много, но счастье не только в них. Командные тактики, технические проблемы, неожиданные сходы и аварии – следить за этим, порой, куда интереснее.

Мы же пристально наблюдаем за Сергеем Сироткиным и его непростой карьерой в «Уильямсе», а с сегодняшнего дня радуемся официальной информации о возвращении Даниила Квята в королевские гонки. Со следующего сезона он вновь будет выступать за «Торо Россо» - это уже точно.

К сожалению, темп «Уильямса» не позволит Сироткину бороться за очки на домашнем Гран-при, но, кажется, на это никто всерьез и не рассчитывает. В том числе и сам Сергей. Он просто кайфует от сочинской атмосферы.

- Я наслаждаюсь выступлением на домашнем Гран-при, сегодня было много дел, но при этом я чувствую сильную поддержку. Я не ожидал, что поддержка будет такой. Было непросто со всем справиться, все успеть, но болельщики заряжают меня энергией, а я постараюсь трансформировать ее в удачное выступление на трассе, - рассказал российский пилот пресс-службе своей команды.

Если же говорить о гоночной форме Сироткина в Сочи, то на практиках он был неплох. После первой стал 18-м, после второй – 19-м, третью завершил17-м. Но самое главное, что все три раза Сергей был быстрее своего напарника по команде Лэнса Стролла, на которого в конюшне делают основную ставку.

И БУДЕТ СТАРТОВАТЬ ВЫСОКО

Сценарий квалификации угадывался заранее. «Сочи-Автодром» - трасса, на которой «Мерседесы» чувствуют себя лучше всего. За четыре предыдущих Гран-при немецкая конюшня уступила лишь раз – Себастьяну Феттелю из «Феррари» в прошлогодней квалификации.

В этот раз Льюbс Хэмилтон и Валттери Боттас разрывали всех на практиках, гонщики «Феррари» шли на почтительном по меркам Формулы-1 временном расстоянии. На третьей тренировочной сессии Хэмилтон обновил рекорд трека, установленный Феттелем в прошлом году. Но результат британца 1:33.067 продержался недолго. Хэмилтон продолжил унижать всех в первом сегменте квалификации, сбросив еще шесть десятых со своего рекорда – 1:32.410.Боттас проиграл ему чуть больше чем полсекунды.

Сироткин отчаянно боролся за секунды, очень жестко атаковал, стремясь улучшить время, но допустил ошибку. В одном из поворотов Сергея развернуло, впрочем, обошлось без контакта со стеной. Россиянин квалифицировался 18-м, однако завтра будет стартовать с очень высокого для «Уильямса» 13-го места, потому что сразу пять пилотов были оштрафованы за смену моторов.

Среди них два пилота «Ред Булла»: Даниэль Риккиардо и Макс Ферстаппен. Весь уикенд они идут вслед за двумя «Мерседесами» и «Феррари», но третья линия стартовой решетки им в Сочи не светит. Гонщикам из австрийской конюшни придется пробиваться с низов.

РЕАКТИВНЫЙ БОТТАС

Во втором сегменте резко прибавил Боттас. Он подобрался к Хэмилтону на расстояние одной десятой, но британец ехал с очень большим запасом. В любой момент Льюис был готов по заказу установить новый рекорд трассы. Здесь интриги действительно не хватало.

Зато приятно удивил Ромен Грожан из «Хааса». На всех практиках он проигрывал «Мерседесам» чуть больше двух секунд, а во второй части квалификации подобрался к ним на расстояние 0.922.

Ферстаппен и Риккиардо вполне ожидаемо не стали выезжать из боксов – поберегли резину к гонке. При этом голландец уже в который раз квалифицировался выше австралийца. По этому сезону квалификационное противостояние Ферстаппен выигрывает у своего напарника с невероятным преимуществом – 13-3.

Перед третьим сегментом слабо верилось, что кто-то сможет вдруг подвинуть пару «Мерседесов» с первой линии стартового поля. Было не очень похоже на то, что в «Феррари» темнили и гонщики не демонстрировали максимальный темп. Кими Райкконен и Феттель ехали с педалью возле пола.

Эстебан Окон и Серхио Перес из «Форс-Индии» не жгли на практике и поехали веселее в квалификации, но подобраться к результатам «Феррари» не могли.

Плавное течение квалификации на старте третьего сегмента разорвал Боттас. 1:31.528 – еще один рекорд трека! По результатам первого быстрого круга финн, который никогда не проигрывал квалификацию своим напарникам на сочинской трассе, оказался быстрее Хэмилтона на четыре тысячных! А на последнем снял с этого результата еще полторы десятки! Льюис же ошибся во втором секторе на последнем быстром круге и остался вторым. Вот так развязка!