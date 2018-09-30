Циничное решение команды «Мерседес» забудется не скоро. Валттери Боттас был сильнейшим в Сочи, но по указанию из боксов пропустил напарника вперед. Чем принес Льюису Хэмилтону новую победу и лишние очки. Но точно не принес радости – ни ему, ни себе, ни болельщикам.

«ВАЛТТЕРИ ПОСТУПИЛ, КАК ДЖЕНТЛЬМЕН»

– Будем трудно сказать Боттасу, что он не может бороться за победу, после того, как он блестяще выиграл квалификацию, – сказал в субботу шеф «Мерседеса» Тото Вольфф.

И про себя, наверное, подумал: «Будет трудно, но мы ведь не боимся сложностей!».

Гран-при России всегда безупречен в своей атмосфере. И в высочайшем уровне организации. Вот гонки в Сочи удаются не всегда. Бывают интересные – как в 2015-м. Бывают откровенно скучные – как годом позже. А бывают такие, после которых хочется закрыть лицо руками от стыда. Так получилось в этот раз. И вот за это – «спасибо» «Мерседесу».

Уже по ходу практик стало очевидно – «Феррари» «серебристым» здесь не конкурент. В квалификации расклад подтвердился. Феттель и Райкконен сумели занять только второй ряд стартового поля. А поул разыграли Хэмилтон и Боттас. Ну, как разыграли? Валттери – победитель Гран-при России-2017 – был безупречен. Собрал идеальнейший круг. Был лучшим на всех секторах. И уверенно обошел Льюиса. Британец позже страдал в общении с прессой:

– Это совсем не моя трасса. Не понимаю, как здесь ехать! – вздыхал четырехкратный чемпион. Который, к слову, тоже побеждал на сочинском этапе. Дважды.

Что не смог Хэмилтон, за него сделала команда. Боттас уверенно лидировал в последней трети гонки. Его напарник был вторым. И тут – приказ из боксов «Мерседеса»:

– Валттери, Льюиса надо прикрыть.

На тот момент это казалось логичным – у англичанина возникли проблемы с резиной, и Себастьян Феттель вполне мог попробовать его атаковать. Финн отпустил педаль газа, дал партнеру проехать вперед. И откатился на второе место. Но лидер «Скудерии» даже не думал приближаться. И ближе к финишу стало очевидно – дублю «Мерседеса» не угрожает ничего.

– Как мы поступим? – спросил Валттери.

– Все остаются на своих местах, – последовал ответ.

Зачем? Почему? Отрыв Льюиса от Себастьяна в общем зачете – и так 40 очков. Теперь он только увеличится! Титул – практически в кармане. Сложно сказать, что именно должно случиться, чтобы в «Феррари» отыграли отставание. Но Вольфф был непреклонен. Боттас остался вторым.

Льюис не прыгал от радости, покинув кокпит после финиша. Не сразу подобрал слова для блиц-интервью. Какое удовлетворение от такой победы? На Валттери вовсе было больно смотреть.

– Он заслужил здесь победу, – честно признался Хэмилтон. – Боттас отлично отработал весь уик-энд. Я понимаю, как ему тяжело. Но интересы команды – важнее. А Валттери поступил как джентльмен, дав мне возможность финишировать первым.

ПРОРЫВ ФЕРСТАППЕНА

Забыть бы этот эпизод… Ведь в остальном гонка на «Сочи Автодроме» получилась яркой!

Была борьба в лидирующей группе. Уже на первом круге Феттель попробовал пройти Хэмилтона, который неудачно стартовал. Но в схватке двух соперников за титул Льюис опять оказался сильнее. «Феррари» в кои-то веки угадали с пит-стопом – после смены резины Себастьян неожиданно оказался впереди британца, но… ненадолго. Атака первая – и немец жестко закрывает калитку, едва не отправляя «Мерседес» в отбойник. Атака вторая – и Льюис уверенно проходит алый болид, устремляясь за Боттасом (который, как мы знаем, затем его пропустит).

Был яркий прорыв! Два «Ред Булла» из-за замен силовых установок в итоге стартовали с последних рядов. И если Риккиардо всего лишь мало-помалу прорвался в очковую зону, то Макс Ферстаппен откровенно феерил! Уже к седьмому кругу голландец был в топ-6. А после всех пит-стопов лидеров и сам возглавил гонку! Конечно, о победе мечтать не приходилось. О подиуме – тоже. После смены покрышек Ферстаппен откатился лишь на пятую позицию. Но все равно – его обгоны, его активный, агрессивный пилотаж стали, пожалуй, самым ярким воспоминанием об этой гонке.

Были другие подвиги – например, в исполнении Шарля Леклера, который на скромном «Заубере» сумел стать седьмым (кто до сих пор считает, что молодого монегаска зря так рано позвали в «Феррари»?). Были яркие развороты – Пьер Гасли и Брендон Хартли совсем чуть-чуть не долетели до бетонных стен. Жаль, не было успеха у россиянина на домашнем Гран-при – Сергей Сироткин, как обычно, пал жертвой странной тактики «Уильямса»… Но в остальном – нам было на что посмотреть!

Жаль, что последнее впечатление – самое мощное. И столь циничное решение «Мерседеса» украсть у Боттаса победу испортило все. Так-то понятно – команда думает о титуле… Жаль в Брэкли, похоже, забыли – важно не просто выиграть чемпионат. Куда важнее выиграть его достойно.

Формула-1. Гран-при России. Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Валттери Боттас («Мерседес»)

3. Себастьян Феттель («Феррари»)

4. Кими Райкконен («Феррари»)

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

6. Даниэль Риккардо («Ред Бул»)

7. Шарль Леклер («Заубер»)

8. Кевин Магнуссен («Хаас»)

9. Эстебан Окон («Форс Индия»)

10. Серхио Перес («Форс Индия»)

11. Нико Хюлькенберг («Рено»)

12. Ромен Грожан («Хаас»)

13. Маркус Эрикссон («Заубер»)

14. Фернандо Алонсо («Макларен»)

15. Лэнс Стролл («Уильямс»)

16. Стоффель Вандорн («Макларен»)

17. Карлос Сайнс («Рено»)

18. Сергей Сироткин («Уильямс»)

Пьер Гасли («Торо Россо») – не финишировал

Брендон Хартли («Торо Россо») – не финишировал