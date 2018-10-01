Мы этого ждали, и это случилось – в «Торо Россо» официально подтвердили возвращение Даниила Квята. Контракт рассчитан на сезон-2019. «Советский спорт» собрал пять основных причин, благодаря которым россиянин заслужил право снова выступить в чемпионате мира.

ПРОБЛЕМЫ С КАДРАМИ В «РЕД БУЛЛЕ»

Еще лет пять назад программа поддержки пилотов «Ред Булл» считалась самой успешной в мире автоспорта. С полдюжины ярких талантов прокладывали путь к «Большим призам» по молодежным сериям, и часть из них в условиях подобной жесткой конкуренции в итоге даже не получила шанс поехать в Формуле-1 (привет португальцу Антонио Феликсу Да Коште). Казалось – так будет всегда, в запасе у Кристиана Хорнера и Хельмута Марко всегда будет нужное количество гонщиков, которых можно при необходимости усадить за руль в «Торо Россо» с прицелом на повышение в «Ред Булл». В такой ситуации руководство «Быков» не слишком бережно обращалось с кадрами. Пилотов увольняли при малейших ошибках, расставаясь без сожалений. Мол – замена найдется всегда! Но вдруг все резко изменилось. Уже в прошлом году кроме Пьера Гасли в программе «Ред Булла» не нашлось никого, кто был реально готов к первой Формуле. Внезапное решение Дэна Риккиардо перебраться в «Рено» поставило боссов «Быков» в сложное положение. На сезон-2019 им пришлось искать сразу двоих пилотов. Или минимум одного – если останется Брендон Хартли (хотя новозеландец и выступает откровенно слабо). Свои закрома опустели. Дэн Тиктум – протеже «Быков» – даже в случае победы в чемпионате Формулы-3 (который он де-юре проиграл Мику Шумахеру) не набирал достаточно очков для суперлицензии, дающей право выступать в Гран-при. Все остальные участники молодежной программы «Ред Булл» от Формулы-1 находятся еще дальше. Вот и пришлось Хорнеру с Марко искать варианты на стороне. В том числе – среди тех пилотов, с которыми, казалось бы, они уже расстались. Окончательно. Бесповоротно.

ТАЛАНТ И СКОРОСТЬ

Квят всегда считался быстрым гонщиком. Он резко прогрессировал по ходу молодежных серий. Он выиграл титул в Альпийской Формуле Рено, стал вице-чемпионом Еврокубка Рено 2.0 (и то – проиграл Стоффелю Вандорну только из-за частых проблем с техникой), взял титул в GP3 (уничтожив в очном споре за победу Карлоса Сайнса-младшего). В свой первый сезон в Формуле-1 он часто выглядел быстрее Жана-Эрика Верня, а первый (и единственный) год в составе «Ред Булла» закончил с большим количеством очков, чем Риккиардо.

Потом случилось то, что случилось. «Быкам» очень хотелось во что бы то ни стало перевести в главную «конюшню» Макса Ферстаппена. Квят дал повод двойным столкновением с Феттелем на Гран-при России-2016. Последовала рокировка, в результате которой Даниил вновь оказался в «Торо Россо». А голландец выиграл свой первый же старт после повышения – на машине Квята (в Испании). Оправиться от такого удара россиянин не смог. Начались проблемы с психологией. Команда, в общем, помогала только на словах. И все закончилось размолвкой в конце сезона-2017. При этом, по большому счету, сомнений в скорости и таланте уфимца в паддоке не появилось. Просто все понимают – не все и не всегда зависит только от гонщика. А на результат влияет слишком много факторов. И подковерные игры в командах порой имеют ключевое значение.

ОПЫТ И МОЛОДОСТЬ

Вообще-то, Квяту – всего 24 года! Он младше большинства пилотов из тех, кто выступает в Формуле-1 сейчас. При этом за плечами Даниила – четыре сезона в чемпионате мира, два подиума, опыт выступлений в топ-конюшне и не один пример того, как зрело и расчетливо он умеет сражаться на трассе. Такое сочетание дорогого стоит! Конечно, можно было пригласить и Себастьяна Буэми, и Хайме Альгерсуари, и упомянутого Верня, но все эти ребята – сильно старше, кому-то – уже за 30 лет. Какая тут перспектива? Это пилоты из явного прошлого. А Квят, как ни крути один из тех, за кем, возможно, будущее Формулы-1.

РАБОТА В «ФЕРРАРИ»

После увольнения из «Быков» в прошлом сезоне Квят мог оказаться где угодно. Мог попробовать силы в других формульных сериях (от Формулы-Е до американского Индикара). Мог уйти в «кузова» – в DTM или в гонки на выносливость. Но он решил на время отказаться от прямой борьбы на трассе. И принял приглашение «Феррари» стать пилотом по развитию. Весь этот год Даниил работал на симуляторе в Маранелло, помогая подбирать настройки машины и искать возможности для улучшения болида. Имеющийся опыт, спокойный характер и умение находить общий язык с инженерами (что удается далеко не всем пилотам) сыграли в его пользу. В «Скудерии» высоко оценили труд Квята, а сам он получил возможность успокоиться, прийти в себя после неудач в «Торо Россо», заодно – получить дополнительный опыт, при этом – не выпадая из жизни паддока и оставаясь на виду в мире «Больших призов».

ДИПЛОМАТИЧНОСТЬ

Возможно, одна из важнейших причин в этом списке.

С Квятом расстались некрасиво. Его несправедливо понизили в «Торо Россо». Ему фактически загубили последний сезон. В его адрес летел шквал критики и недовольства со стороны боссов команды. Хельмут Марко с обычной для себя жесткостью заявлял, что Даниил «никогда не вернется в «Ред Булл»!». В принципе, Квят мог ответить тем же. Мог много чего рассказать – о внутренней кухне, об атмосфере в команде, об отношении к себе… Но он не стал этого делать. Уфимец закрылся от прессы, не давал интервью. Ни словом, ни полсловом не уколол бывших боссов. Он повел себя зрело. Прагматично. Рассудительно. Иначе говоря – не стал сжигать мосты. В противном случае кто знает, позвали ли бы его обратно при всех упомянутых выше плюсах? Скорее всего – нет.

– Даниил стал взрослее. Он вырос, как личность. Он полностью оправился от неудач. И никогда не терял с нами связи, – рассказывали в Сочи и Хорнер, и Марко. – Это – важнейший момент, который повлиял на решение вновь заключить с ним контракт. Мы абсолютно уверены – Даниил достоин того, чтобы получить новый шанс. Чтобы вернуться в Формулу-1. И у него есть все, чтобы этим шансом воспользоваться.