– Во втором повороте нужно сделать «шпильку», – заявил Ферстаппен, рассуждая о нюансах трассы. – Для того чтобы сделать более интересную конфигурацию, придется снести хоккейный стадион, но это не мои проблемы.

Вот это подход! Впервые услышав это заявление, я, было, решил, что Ферстапен, представляющий команду «Ред Булл», решил стать в мире спорта очередным «Безумным Максом». Или, что он прилично перебрал, отмечая на берегу Черного моря день рождения. Свое 21-летие самый юный пилот в истории Формулы-1 справил аккурат в день гонки – 30 сентября.

Кстати, ее организаторы не прошли мимо этого события. Поздравили Макса и преподнесли ему торт в виде гоночного шлема. Но такого подарка голландцу, видимо» показалось мало: он попросил «добавки», потребовав еще снести и ледовый дворец «Большой» в Олимпийском парке. Вот и пускай гонщиков на территорию столицы Зимних игр! Это же прямой наезд во всех смыслах этого слова!

Кстати, Ферстапен выступил на этом этапе вполне удачно. Стартовал с предпоследней позиции, а финишировал пятым. Интересно, а если бы Макс выиграл гонку, он бы все равно заявил, что «Большой» ему мешает?

Вообще люди с таким радикальным подходом очень полезны. Может, стоит в Омске проложить гоночную трассу? Пусть Ферстапен прокатится там, и, недовольный поворотами, потребует снести местную арену, находящуюся в аварийном состоянии. Вот это всем будет в кассу!

Ну а что касается Сочи, мы рекомендуем Максу приехать туда как-нибудь пораньше и сходить в "Большой" на матч. Понятно, что голландцы с хоккеем дружат не особо. Ну тогда пусть Ферстапена сводит как-нибудь на игру тогоже "Йокерита" финский гонщик Кими Райкконен, который финишировал на Гран-при России как раз перед Максом – четвертым.

Заодно объяснит и покажет ему, что высочайшие скорости можно демонстрировать не только на трассах Формулы, но и на хоккейных коробках.