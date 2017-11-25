Боттас выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби, Хэмилтон – второй, Феттель – третий
Победителем квалификации Гран-при Абу-Даби стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.
Он опередил своего партнера по команде Льюиса Хэмилтона, который стал вторым. На третьем месте пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Четвертая позиция у Даниэля Риккардо из «Ред Булла».
Напомним, Льюис Хэмилтон досрочно обеспечил себе чемпионский титул. Последняя гонка сезона состоится завтра и начнется в 16:00 по Москве.
Гран-при Абу-Даби
Квалификация
1. Валттери Боттас («Мерседес») – 1.36,231
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,172
3. Себастьян Феттель («Феррари») +0,546
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,728
5. Кими Райкконен («Феррари») +0,754
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,097
7. Нико Хюлькенберг («Рено») +2,051
8. Серхио Перес («Форс-Индия») +2,143
9. Эстебан Окон («Форс-Индия») +2,166
10. Фелипе Масса («Уильямс») +2,319
Выбыли после второго сегмента:
11. Фернандо Алонсо («Макларен»)
12. Карлос Сайнс-младший («Рено»)
13. Стоффель Вандорн («Макларен»)
14. Кевин Магнуссен («Хаас»)
15. Ланс Стролл («Уильямс»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Ромен Грожан («Хаас»)
17. Пьер Гасли («Торо Россо»)
18. Паскаль Верляйн («Заубер»)
19. Маркус Эрикссон («Заубер»)
20. Брендон Хартли («Торо Россо»)