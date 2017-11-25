Он опередил своего партнера по команде Льюиса Хэмилтона, который стал вторым. На третьем месте пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Четвертая позиция у Даниэля Риккардо из «Ред Булла».

Напомним, Льюис Хэмилтон досрочно обеспечил себе чемпионский титул. Последняя гонка сезона состоится завтра и начнется в 16:00 по Москве.

Гран-при Абу-Даби



Квалификация

1. Валттери Боттас («Мерседес») – 1.36,231

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,172

3. Себастьян Феттель («Феррари») +0,546

4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,728

5. Кими Райкконен («Феррари») +0,754

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,097

7. Нико Хюлькенберг («Рено») +2,051

8. Серхио Перес («Форс-Индия») +2,143

9. Эстебан Окон («Форс-Индия») +2,166

10. Фелипе Масса («Уильямс») +2,319

Выбыли после второго сегмента:

11. Фернандо Алонсо («Макларен»)

12. Карлос Сайнс-младший («Рено»)

13. Стоффель Вандорн («Макларен»)

14. Кевин Магнуссен («Хаас»)

15. Ланс Стролл («Уильямс»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Ромен Грожан («Хаас»)

17. Пьер Гасли («Торо Россо»)

18. Паскаль Верляйн («Заубер»)

19. Маркус Эрикссон («Заубер»)

20. Брендон Хартли («Торо Россо»)