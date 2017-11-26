«C финальной тренировки мои дела складывались все лучше и лучше. Мне удалось отыграть время на нескольких участках трассы и держать все под контролем. Я действительно чувствовал себя очень уверенно за рулем. Первый быстрый круг получился отличным, и я очень этим доволен.

Две недели назад в Бразилии я был крайне расстроен тем, что упустил победу. На завтрашнюю гонку у меня вполне четкая цель», - приводит слова Боттаса Autosport.com.ru.