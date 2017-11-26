«Какой круг в исполнении Валттери. Он провел невероятную квалификацию, с чем я его поздравляю. Я выложился на полную, но немного растерял темп по ходу квалификации. В любом случае Боттас отлично выступил. Мои поздравления!

Думаю, во время финальной попытки я отыграл время в первом повороте, но в пятом и шестом все потерял. Однако в целом в этом году мы были невероятно быстры в квалификации, я получил огромное удовольствие», - приводит слова Хэмилтона Autosport.com.ru.