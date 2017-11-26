«Я прибавлял по ходу квалификации и считаю, что для нас она прошла хорошо. Жаль, что мы так много уступили, но завтра наш гоночный темп будет ближе к «Мерседес». В любом случае, сегодня они были очень быстры.

Валттери удался великолепный круг – мои поздравления. Посмотрим, как сложится гонка – она должна быть интересной. Обгонять здесь не так просто, но не невозможно», - приводит слова Феттеля F1News.Ru.