– За счет чего вам удалось показать такой впечатляющий результат, учитывая возможности вашей машины? Вы удивились, когда опередили одного из гонщиков «Феррари»?

– Если честно, нет, потому что на этой трассе с самого начала уик-энда мы показываем неплохую скорость, – приводит слова Риккардо F1News.Ru. – Согласен, я действительно прибавил в последней попытке, но просто первый быстрый круг в финале квалификации был довольно неудачным. Однако мы понимали: это из-за того, что температура шин была не совсем оптимальная.

Я знал, что если бы нам удалось лучше контролировать прогрев резины, уже на круге выезда из боксов скорость была бы лучше. Но в решающей попытке я чувствовал, что машина хорошо держит трассу, и нужно было просто хорошо проехать круг.

В прошлом я всегда неплохо выступал в Абу-Даби, в том числе и в квалификациях, и я чувствовал, что сегодня мы будем быстры. Хотя дело тут больше в машине, чем во мне. Я тоже отработал хорошо, но главное – у нас были правильные настройки.