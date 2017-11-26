Льюис Хэмилтон: Я прогрессирую и не думаю, что я на пике карьеры
Пилот команды «Формулы-1» «Мерседес» Льюис Хэмилтон считает, что еще не достиг пика в своей карьере.
«Я не знаю когда я остановлюсь, через год или через пять лет. У меня есть отличная возможность выступать, пока я в хорошей форме. Я всё ещё прогрессирую и я не думаю, что я на пике карьеры. Думаю, мне есть куда прибавлять. Больше прогресса, больше достижений — это всегда хорошо. Моя единственная цель — продолжать повышать планку», - передает слова Хэмилтона ESPN.
Напомним, что британский гонщик в этом сезоне досрочно стал обладателем четвертого чемпионского титула «Формулы-1».