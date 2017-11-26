Победителем гонки стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. На втором месте его партнер по команде Льюис Хэмилтон. Третьим стал представитель «Феррари» Себастьян Феттель, на четвертом месте его партнер по команде Кими Райкконен.

Напомним, что чемпионом досрочно стал Льюис Хэмилтон. Победу в Кубке конструкторов завоевал «Мерседес».

Гран-при Абу-Даби

Гонка



1. Валттери Боттас («Мерседес») – 55 кругов

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +3,899

3. Себастьян Феттель («Феррари») +19,330

4. Кими Райкконен («Феррари») +45,386

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +46,269

6. Нико Хюлькенберг («Рено») +85,713

7. Серхио Перес («Форс-Индия») +92,062

8. Эстебан Окон («Форс-Индия») +98,911

9. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг

10. Фелипе Масса («Уильямс») +1 круг

11. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг

12. Стоффель Вандорн («Макларен») +1 круг

13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг

14. Паскаль Верляйн («Заубер») +1 круг

15. Брендон Хартли («Торо Россо») +1 круг

16. Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг

17. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг

18. Ланс Стролл («Уильямс») +1 круг



Сходы



Карлос Сайнс («Рено»)

Даниэль Риккардо («Ред Булл»)