«Эта победа важна для меня после сложной второй половины сезона-2017. Мы усиленно работали, чтобы разобраться с каждой проблемой, и ситуация постепенно становилась лучше. Я очень рад закончить чемпионат победой в квалификации и гонке.

Еще раз хочу поздравить Льюиса с чемпионским титулом и Себастьяна со вторым местом. Я стал третьим и надеюсь, что в следующем году добьюсь большего.

Было приятно контролировать ход гонки. При обгоне одного из круговых я заблокировал шины, но в остальном все прошло нормально. На последних пяти кругах я был быстрее Льюиса и смог оторваться. Спасибо команде за такую великолепную машину», - приводит слова Боттаса Autosport.com.ru.