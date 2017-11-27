«В самом начале гонки я старался изо всех сил. Я провел хороший старт, но мне было некуда деваться и пришлось заблокировать колеса. Через четыре-пять кругов я понял, что не могу ехать быстрее, а гонщики «Мерседес» наращивали преимущество. После этого я доезжал в одиночестве.

На втором отрезке я нащупал отличный ритм и скорость была выше, но сравниться с лидерами нам не удалось.

Я поздравляю Валттери с победой в гонке, а Льюиса – с чемпионским титулом, который он заслужил. Трудно признавать, но в этом году он был сильнее. Надеюсь, что в следующем году мы выступим лучше», - приводит слова Феттеля Autosport.com.ru.