«На протяжении большей части Гран-При машина вела себя хорошо, но это трудно назвать гонками, потому что мне пришлось экономить топливо. Я старался сдерживать тех, кто находился сзади, но должен был ехать только в том темпе, в котором мне позволяли. Вот почему эта гонка получилась скучной.

Таковы правила, и я должен их уважать: в некоторых гонках ты экономишь больше топлива, в других – меньше. Но так быть не должно. Это больше похоже на гонки на выносливость. Пилоты вряд ли довольны таким положением вещей, потому что мы хотим соревноваться.

Я уверен, что топливо экономили не только мы. Но кто-то делает это в большей степени, а кто-то – в меньшей. Не думаю, что мы в этой области хуже других команд», - приводит слова Райкконена Autosport.com.ru.