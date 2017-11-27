«Честно говоря, гонка получилась очень скучной для меня. На протяжении всей гонки я видел впереди себя Кими и все

Несмотря на то, что я был быстрее, эта трасса не позволяет не то, что обгонять, а даже преследовать гонщика, находящегося впереди», - приводит слова Ферстаппена Autosport.com.ru.

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