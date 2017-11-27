– В какой-то момент вы задели ограждения и совершили пит-стоп. Что произошло?

– Возникла проблема с гидравликой. В 19 повороте я почувствовал, что машина стала вести себя странно, ​– приводит слова Рикакрдо F1News.Ru. ​– Я решил, что получил прокол, поэтому коротко сообщил команде, что еду на пит-стоп. Вернувшись на трассу, я понял: что-то не так. Руль стал тяжелее, значит, возникла проблема с гидравликой. Обидно.

Три гонки под конец года получились ужасными. Обидно вот так завершить сезон. Но в остальном это был неплохой год, с успехами и неудачами – всего понемногу. Мне хотелось бы, чтобы было больше ярких моментов. Я рад, что скоро можно будет отдохнут.