«Торо Россо» поблагодарила Квята за совместную работу
Команда «Торо Россо» выразила благодарность своему бывшему гонщику Даниилу Квяту.
«Спасибо вам всем за веселый сезон. Мы знаем, что это жестокий спорт, но хотим поблагодарить Даниила Квята за все годы, на протяжении которых он выступал с нами. Удачи в 2018-м. Спасибо, Даниил», -цитирует заявление команды Autosport.
Напомним, Даниил Квят покинул «Торо Россо» еще до окончания сезона-2018. В прошедшем сезоне он занял 19-е место, набрав пять очков.