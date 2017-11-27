«Спасибо вам всем за веселый сезон. Мы знаем, что это жестокий спорт, но хотим поблагодарить Даниила Квята за все годы, на протяжении которых он выступал с нами. Удачи в 2018-м. Спасибо, Даниил», -цитирует заявление команды Autosport.

Напомним, Даниил Квят покинул «Торо Россо» еще до окончания сезона-2018. В прошедшем сезоне он занял 19-е место, набрав пять очков.