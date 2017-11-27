«Организовав исследование и узнав, что люди говорят и думают о спорте, мы смогли составить краткое резюме того, каким должен быть дизайн и внимание СМИ к нему. Стратегия была основана именно на результатах данного исследования. Это стало отправной точкой. Новый логотип подчеркивает движение вперед, восторг, динамику.

Возможно, одна из проблем Ф-1 заключалась в том, что у нее был логотип, но не было идентичности бренда. Нужно было что-то простое, но мы не могли объединить F и 1 лучше, чем это было сделано до нас. Мы знали, что конкурируем с очень хорошим логотипом, у которого большое наследие, и если хотим его поменять, то у нас должна быть методология и аргументация.

Формула-1 – это спорт логотипов. Мы хотели подчеркнуть это, а не идти против. У нашего логотипа будет гибкость, которая позволит ему соответствовать цветам спонсоров и фактически быть их центральной частью. Ф-1 полностью зависит от визуальной идентичности спонсоров, и мы решили, что на этом можно сыграть», - цитирует Терли Autosport.