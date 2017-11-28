Финский пилот «Феррари» Кими Райкконен стал лучшим в первый день шинных тестов «Формулы-1» в Абу-Даби.

Российский пилот «Форс Индии» Никита Мазепин показал восьмое время – 1.39,959. Райкконен проехал 99 кругов, лучший из которых за 1 минуту 37,768 секунды. Второе время у австралийца Дэниела Риккьярдо из «Ред Булла» (1.38,066). Третьим стал британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» (1.38,551).

Добавим, что завтра, 29 ноября, состоится еще одна сессия тестов в Абу-Даби.