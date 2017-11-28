Напомним, Мазепин показал восьмое время, опередив Роберта Кубицу, Шона Гелаэла и Маркуса Эрикссона.

«Я достаточно удовлетворен работой, которую мы сегодня проделали. К концу дня я хотел улучшить время, но меня заблокировали во время последней попытки. Как бы то ни было, мы можем быть довольны тем, чего нам удалось достигнуть. Я прибавлял в скорости на протяжении дня. Последний раз я был в этом болиде на тестах в Будапеште, и я почувствовал, что она стала стабильнее в поворотах. Так что я мог видеть, насколько прибавила машина за последние месяцы», - цитирует россиянина пресс-служба «Форс Индии».