Сироткин в завершившимся сезоне был резервным пилотом «Рено». Однако теперь россиянин претендует на место пилота «Уильямса».

«Искренне считаю, что Сироткин заслуживает места в Формуле-1. Можно сказать, я так говорю, потому что он работал с нами. Но, полагаю, у него действительно есть темп. И, конечно, у него хорошая трудовая этика. В этом году ему не хватало удачи с нами. Мы не выполнили для него хорошую работу по пятницам. Он четырежды садился в болид, и дважды машина его полностью подвела. Но если вы посмотрите на его время на круге, то для того, кто получает не так много времени за рулём, он очень быстр. Его усилия, обратная связь и работа с инженерами не вызывают никаких вопросов, с этим нет проблем», - цитирует Пермейна Motorsport.