Кубица претендует на место боевого пилота «Уильямса» в 2018 году.

«Возвращаюсь не для того, чтобы отбывать номер. Если даже получу шанс, но не буду чувствовать уверенности, я не стану им пользоваться, потому что в этом не будет смысла. Я очень требователен к себе и прекрасно понимаю ситуацию. Ожидаю, что всё будет только лучше, потому буду разочарован, если всё это закончится ничем. Ведь я приложил много усилий, и я вижу хорошие шансы. Если вы посмотрите на то, где я был год назад, и сравните это с сегодняшним днём, станет ясно, что это были хорошие 12 месяцев», - цитирует GPUpdate Кубицу.