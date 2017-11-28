«Он очень скромный и трудолюбивый парень. К сожалению, ему не повезло при работе с нами. В какой бы день он не получал возможность участвовать в первой практике, что-то случалось. То это были технические проблемы, то плохие погодные условия. Мне немного обидно из-за того, что у него не было возможности показать себя, потому что я думаю, что он очень способный пилот. Он определённо заслуживает шанса и, конечно, я бы рассмотрел его кандидатуру в «Уильямс», - цитирует Хюлькенберга Motorsport.