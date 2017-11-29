«Это оказалось намного сложнее, чем я ожидал. Но в то же время я что-то получил взамен, находясь рядом с командой, будучи её частью и работая вместе с ней, чтобы что-то привнести и от себя в процесс. Стоило ли оно того, чтобы не гоняться? Я не знаю. Но я определённо не буду счастлив сделать это снова, не буду рад ещё одному такому тяжёлому году, как этот», - приводит слова Сироткина GPUpdate.

Сироткин вчера принял участие в тестах «Уильямса» и показал восьмое время. Россиянин претендует на место боевого пилота британской команды в 2018 году.