«Способности Квята, его способности управлять болидом – на очень высоком уровне. В некоторых гонках он был необычайно быстр, но проблема в том, что не было стабильности в результатах. В «Ред Булл» ждут побед, подиумов, и это все давило на него.

Концовка истории получилась крайне сложной и неоднозначной. Мне кажется, что ему надо сейчас сделать шаг назад, все проанализировать, понять, что необходимо изменить и улучшить, чтобы выжать из себя максимум и показать, на что он способен. Это – «Ред Булл», и к этому надо быть готовым. Справедливо ли с ним обошлись? Не знаю. Справедлив ли спорт? Думаю, что нет. Иногда ты на вершине, а иногда наступают не лучшие времена», – сказал Риккардо в программе «Все на матч».